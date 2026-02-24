Do tej pory brak było wzmianek o tego typu odkryciu w Szkocji. Podobne odciski udało się wcześniej zidentyfikować natomiast w kilku miejscach w Anglii, w tym w ujściu rzeki Severn, w Formby w hrabstwie Merseyside i w Happisburgh w hrabstwie Norfolk.

Archeolodzy udokumentowali ślady stóp sprzed 2000 lat

Na plażę udał się kilkuosobowy zespół archeologów pod przewodnictwem profesor Kate Britton. Specjaliści zabrali ze sobą niezbędne materiały, w tym gips modelarski.

Na miejscu odkrycia przyszło im pracować w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych. Aby zabezpieczyć ślady stóp, musieli zmagać się z piaskiem wzbijanym przez wiatr, którego prędkość przekraczała 88 km/h. Dużym wsparciem dla archeologów okazali się odkrywcy śladów, Ivor i Jenny, którzy m.in. organizowali przerwy na herbatę.

Ślady stóp sprzed 2 tysięcy lat znaleziono na plaży w Szkocji Foto: University of Aberdeen

Archeologom udało się udokumentować i zmapować miejsce odkrycia, a także wykonać modele 3D i fizyczne odlewy odcisków, zanim burze zniszczyły wszelkie ślady. Korzystali przy tym z drona, za pomocą którego rejestrowali cenne ujęcia stanowiska. Było to możliwe w rzadkich momentach, w których wiatr się uspokajał.

– Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z naprawdę rzadkim stanowiskiem archeologicznym i że odkrycie to oferuje unikatowy obraz przeszłości – ale było też jasne, że morze wkrótce zabierze to, co tak niedawno odsłoniło – przyznała profesor Kate Britton cytowana w komunikacie Uniwersytetu w Aberdeen. – Musieliśmy pracować szybko w najgorszych warunkach, jakie kiedykolwiek spotkałam podczas prac archeologicznych w terenie – morze wzbierało błyskawicznie, a każdy przypływ wyrywał fragmenty stanowiska, podczas gdy niesiony wiatrem piasek jednocześnie je niszczył. Byliśmy poddawani swoistemu piaskowaniu, podobnie jak stanowisko, podczas gdy próbowaliśmy je delikatnie oczyścić, zbadać i udokumentować. Nastąpił więc wyścig z żywiołami. W ciągu 48 godzin całe stanowisko zostało zniszczone – dodała.