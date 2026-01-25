Zagadkowe organizmy z prehistorycznych bagien

Badane organizmy żyły ok. 400 mln lat temu. Rozwijały się prawdopodobnie na prehistorycznych bagnach, wśród paproci i skrzypów. Prototaxites miały formę kilkumetrowych, wysmukłych słupów, które były pozbawione gałęzi. Największe okazy osiągały nawet do 8 metrów wysokości.

Przedmiotem najnowszej analizy jest skamieniałość pochodząca z osadów w pobliżu szkockiej wioski Rhynie. Obiekt wchodzi w skład zbiorów należących do National Museums Scotland (NMS). „Krzemień Rhynie jest niesamowity. To jeden z najstarszych na świecie skamieniałych ekosystemów lądowych” – podkreśla główny autor badania dr Corentin Loron.

Współautorka badania Laura Cooper wyjaśnia, że nowa analiza Prototaxites wyklucza jego przynależność do świata grzybów. Ten wniosek postawiono po analizie chemicznej struktur rurkowych organizmu i po przeglądzie anatomii mikroskopowej. Badanie pozwoliło także wykluczyć przynależność organizmu do świata roślin. Jak wyliczają naukowcy, Prototaxites nie jest ani glonem, ani porostem. Z pewnością nie należy też do świata zwierząt.

Nowa analiza opierała się także na starszych badaniach, w których wykluczano Prototaxites z kolejnych, dużych, złożonych form życia.

Fragment artystycznej rekonstrukcji środowiska, w którym żył organizm Prototaxites (ilustr. M.Humpage, źródło: science.org) Foto: Matt Humpage/Northern Rogue Studios

„Niezależny eksperyment”, jaki przeprowadziło życie?

Najnowsze badanie pozwoliło naukowcom postawić ciekawy wniosek. „(...) morfologia i molekularny odcisk palca P. taiti wyraźnie różnią się od morfologii i cech grzybów i innych organizmów zachowanych obok niego w [dewońskim osadzie] (...) i sugerujemy, że najlepiej uznać go za członka wcześniej nieopisanej, całkowicie wymarłej grupy eukariontów” – podkreśla zespół autorów.