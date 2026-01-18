Aktualizacja: 18.01.2026 06:21 Publikacja: 18.01.2026 06:00
Chińscy naukowcy zbadali cztery niewielkie próbki bazaltu z niewidocznej strony Księżyca
Foto: Adobe Stock
Najnowsza publikacja o wynikach analizy próbek z Księżyca ukazała się 12 stycznia w czasopiśmie „PNAS” („Proceedings of the National Academy of Sciences”).
Cenne próbki zostały pobrane i dostarczone przez chińską misję Chang'e-6. W ramach misji pobrano niewielkie próbki z niewidocznej strony Księżyca. Cztery małe fragmenty skał bazaltowych pochodzą z okolic basenu Bieguna Południowego-Aitken. Ten ogromny krater o średnicy 2500 km zajmuje niemal jedną czwartą powierzchni Księżyca. Jest również największym znanym kraterem uderzeniowym w Układzie Słonecznym.
Próbki z niewidocznej strony ziemskiego satelity pobrano po raz pierwszy w historii podboju kosmosu, a analizę prowadzono od 2024 roku Celem badania było sprawdzenie składu podłoża i porównanie go ze składem już zbadanych próbek, pochodzących z widocznej strony Księżyca. Te zostały z kolei dostarczone przez misję Apollo oraz chińską misję Chang'e-5.
Chiński zespół badawczy przeanalizował dokładnie potas i żelazo zawarte w próbkach bazaltu. Naukowcy skupili się na różnicach pomiędzy izotopami tych pierwiastków, pochodzących z widocznej i niewidocznej strony Księżyca. Izotopy to wersje tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów w jądrze atomowym (posiadają różną masę atomową).
Jak pokazały wyniki analizy, próbki bazaltu z misji Apollo i Chang'e-5 (pobrane z widocznej strony Księżyca) posiadały większą liczbę lżejszych izotopów żelaza i potasu. W próbkach podłoża, pobranych przez misję Chang'e-6, odkryto z kolei cięższe izotopy.
Autorzy publikacji podkreślają, że opisanej różnicy nie można wyjaśnić m.in. zjawiskami wulkanicznymi.
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli najbardziej przekonujące jak dotąd dowody na to, że w późnej kredzie w Europie ż...
Zaobserwowane różnice pomiędzy próbkami sugerują ciekawą teorię. Zdaniem badaczy, różnica składu próbek może być skutkiem intensywnego uderzenia obiektu w podłoże Księżyca. Zdarzenie miało miejsce w rejonie basenu Bieguna Południowego-Aitken zlokalizowanego po niewidocznej stronie satelity. Obiekt uderzył głęboko w podłoże, prowadząc m.in. do odparowania materii w płaszczu Księżyca (warstwa pomiędzy skorupą a jądrem).
W wyniku intensywnego podgrzewania materii – ponad 2500 stopni Celsjusza według szacunków badaczy – lżejsze atomy potasu odparowały. W podłożu pozostało za to więcej cięższych izotopów. To właśnie ich obecność pozwoliła postawić naukowcom tezę o „zagotowaniu wnętrza Księżyca” pod wpływem silnego impaktu.
„Nasze wyniki dostarczają zatem mocnych dowodów na znaczącą modyfikację płaszcza Księżyca wywołaną uderzeniami i pokazują, że uderzenia na dużą skalę mogły odegrać kluczową rolę w powstaniu asymetrii Księżyca” – podsumowują autorzy publikacji. I zaznaczają jednocześnie, że teoria opiera się na czterech próbkach. Niezbędne są kolejne etapy badania, ale te będą możliwe dopiero po uzyskaniu nowych próbek z niewidocznej strony Księżyca.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Odkrycie wyjątkowo gorącego gazu w młodej gromadzie galaktyk istniejącej zaledwie 1,4 miliarda lat po Wielkim Wy...
Europa, jeden z księżyców Jowisza, od dawna uznawana jest za miejsce, w którym warto poszukiwać śladów życia. Je...
NASA rozważa wcześniejszy powrót załogi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z powodu nieokreślonego proble...
Międzynarodowy zespół astronomów dokonał historycznego odkrycia, po raz pierwszy bezpośrednio wyznaczając masę p...
Najnowsze odkrycie dokonane przy pomocy teleskopu Webba zaskoczyło astronomów. Nowo odkryty obiekt PSR J2322-265...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas