Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe dowody potwierdzają obecność ceratopsów w Europie w późnej kredzie?

Dlaczego wcześniejsze identyfikacje ceratopsów w Europie były kwestionowane?

Jakie odkrycie na Węgrzech przyczyniło się do zmiany postrzegania ceratopsów w Europie?

Jakie są potencjalne implikacje odkrycia dla przyszłych badań skamieniałości w Europie?

Badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców, którym kierowała prof. Susannah Maidment z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Wyniki opublikowano 7 stycznia w czasopiśmie „Nature”.

Paleontolodzy błędnie zidentyfikowali ceratopsy w Europie

Do tej pory wiele skamieniałości ceratopsów odnaleziono w Azji i Ameryce Północnej. W Europie natomiast zidentyfikowano jedynie kilka niekompletnych i budzących kontrowersje okazów. Były one kwestionowane ze względu na słaby stan zachowania oraz podobieństwo anatomiczne do innych gatunków dinozaurów.

W związku z tym naukowcy sądzili, że Europę zdominowała grupa mało znanych dinozaurów zwanych rabdodonami, które były spokrewnione z iguanodonami i nie występowały w innych rejonach Ziemi.

Najnowsze badania dowodzą jednak, że ceratopsy były w dużej liczbie obecne w Europie. Okazało się, że wcześniej paleontolodzy błędnie zidentyfikowali je jako zupełnie inną grupę dinozaurów. Kilka gatunków dinozaurów, od dawna uznawanych za krewnych iguanodona, było w rzeczywistości wczesnymi ceratopsami.