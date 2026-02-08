Rzeczpospolita
Wydarzenia
Dzieci rodzą się z wyjątkową zdolnością. Puszczanie im muzyki ma sens

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że już we wczesnym okresie niemowlęcym dzieci mają poczucie rytmu. Nawet kilkudniowe noworodki w czasie snu reagowały na dźwięki muzyki.

Publikacja: 08.02.2026 15:00

Nowe badania naukowe dowodzą, że dzieci już w okresie niemowlęcym mają poczucie rytmu

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wielu rodziców zastanawia się, czy puszczanie dzieciom muzyki już od najwcześniejszych dni życia ma sens. Naukowcy właśnie znaleźli na to odpowiedź. Badania potwierdziły, że noworodki wyraźnie reagują na rytm, który słyszą.

Niemowlęta mają poczucie rytmu. W jaki sposób przeprowadzono badania?

Badania zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Roberty Bianco z Włoskiego Instytutu Technologii. Jego wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym „PLOS Biology.

Czytaj więcej

W Japonii dbałość o zbilansowane, zdrowe i smaczne posiłki rozpoczyna się już we wczesnych latach sz
Styl życia
Filozofia shoku-iku. Tym elementem japońskiego systemu edukacji warto się inspirować

Opracowanie metody badań nie było proste. Naukowcy musieli przeprowadzić je tak, by odbyły się bez niedogodności dla uczestniczących w nich niemowląt. W badaniu wzięło udział 49 noworodków. Śpiącym niemowlętom puszczano utwory fortepianowe Johanna Sebastiana Bacha. Wśród nich było 10 oryginalnych kompozycji i cztery zmodyfikowane. W tych ostatnich zmieniona została melodia i wysokość dźwięków. Naukowcy rejestrowali aktywność mózgów dzieci za pomocą badania EEG (elektroencefalografii).

Badanie potwierdziło, że kiedy rytm muzyki w zmodyfikowanych melodiach niespodziewanie się zmieniał, fale mózgowe niemowląt wykazywały zaskoczenie, co świadczy o tym, że dzieci spodziewały się usłyszeć coś innego. 

Noworodki przychodzą na świat już nastrojone na rytm. Nawet nasi najmniejsi, dwudniowi słuchacze potrafią przewidzieć wzorce rytmiczne, co dowodzi, że pewne kluczowe elementy percepcji muzycznej są zakodowane od urodzenia

Autorzy badań opisanych w „PLOS Biology”

O czym świadczą wyniki badań? Wnioski naukowców

Naukowcy wiedzieli już wcześniej, że około 35. tygodnia ciąży płód reaguje na muzykę zmianą tętna i ruchem. Najnowsze badanie mówi jednak więcej. Potwierdza, że nawet kilkudniowe niemowlęta nie tylko wyczuwają rytm, ale potrafią także przewidywać wzorce rytmiczne. Oznacza to, że mają zakodowane poczucie rytmu na długo przed tym, gdy dla rodziców zaczyna być to widoczne.

„Noworodki przychodzą na świat już nastrojone na rytm. Nawet nasi najmniejsi, dwudniowi słuchacze potrafią przewidzieć wzorce rytmiczne, co dowodzi, że pewne kluczowe elementy percepcji muzycznej są zakodowane od urodzenia” – podsumowują autorzy badań. Jak podkreślają naukowcy, poczucie rytmu jest czymś innym niż wyczucie melodii, które wykształca się nieco później.

– Nasze badanie sugeruje, że przetwarzanie rytmu jest już dość solidnie wykształcone w chwili narodzin, podczas gdy przetwarzanie melodyczne wydaje się mniej rozwinięte. Pytaniem otwartym pozostaje jednak to, jak wczesne doświadczenia mogą kształtować tę ścieżkę rozwoju – powiedziała główna autorka badań Roberta Bianco w rozmowie z „Newsweekiem”.

Jak muzyka wpływa na rozwój dzieci?

Wyniki badań sugerują, że rytm stanowi fundamentalny element ludzkiej percepcji słuchowej już od narodzin. Dzięki tej wiedzy naukowcy będą mogli prowadzić dalsze badania dotyczące tego, jak przebiega proces nabywania świadomości muzycznej u ludzi.

Choć najnowsza analiza nie dostarcza bezpośredniej odpowiedzi, jak muzyka wpływa na rozwój niemowląt, wcześniejsze badania mogą na to wskazywać.

„Newsweek” podaje m.in. przykłady badań naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, które wykazały, że kontakt z muzyką może wzmocnić przetwarzanie neuronowe u niemowląt w zakresie wyczucia czasu. Inne badania autorstwa psycholożki Laurel Stewart dowiodły natomiast, że bogatsze środowisko muzyczne w domu przyczynia się do silniejszej komunikacji przy pomocy gestykulacji u starszych niemowląt, a śpiewanie dzieciom wpływa na lepsze rozumienie języka przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Źródło: rp.pl

Muzyka Badania naukowe dzieci
e-Wydanie
