Aktualizacja: 08.02.2026 16:00 Publikacja: 08.02.2026 15:00
Nowe badania naukowe dowodzą, że dzieci już w okresie niemowlęcym mają poczucie rytmu
Foto: Adobe Stock
Wielu rodziców zastanawia się, czy puszczanie dzieciom muzyki już od najwcześniejszych dni życia ma sens. Naukowcy właśnie znaleźli na to odpowiedź. Badania potwierdziły, że noworodki wyraźnie reagują na rytm, który słyszą.
Badania zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Roberty Bianco z Włoskiego Instytutu Technologii. Jego wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym „PLOS Biology”.
Czytaj więcej
W japońskich stołówkach szkolnych obowiązuje zakaz serwowania wysoko przetworzonego jedzenia. Ucz...
Opracowanie metody badań nie było proste. Naukowcy musieli przeprowadzić je tak, by odbyły się bez niedogodności dla uczestniczących w nich niemowląt. W badaniu wzięło udział 49 noworodków. Śpiącym niemowlętom puszczano utwory fortepianowe Johanna Sebastiana Bacha. Wśród nich było 10 oryginalnych kompozycji i cztery zmodyfikowane. W tych ostatnich zmieniona została melodia i wysokość dźwięków. Naukowcy rejestrowali aktywność mózgów dzieci za pomocą badania EEG (elektroencefalografii).
Badanie potwierdziło, że kiedy rytm muzyki w zmodyfikowanych melodiach niespodziewanie się zmieniał, fale mózgowe niemowląt wykazywały zaskoczenie, co świadczy o tym, że dzieci spodziewały się usłyszeć coś innego.
Autorzy badań opisanych w „PLOS Biology”
Naukowcy wiedzieli już wcześniej, że około 35. tygodnia ciąży płód reaguje na muzykę zmianą tętna i ruchem. Najnowsze badanie mówi jednak więcej. Potwierdza, że nawet kilkudniowe niemowlęta nie tylko wyczuwają rytm, ale potrafią także przewidywać wzorce rytmiczne. Oznacza to, że mają zakodowane poczucie rytmu na długo przed tym, gdy dla rodziców zaczyna być to widoczne.
„Noworodki przychodzą na świat już nastrojone na rytm. Nawet nasi najmniejsi, dwudniowi słuchacze potrafią przewidzieć wzorce rytmiczne, co dowodzi, że pewne kluczowe elementy percepcji muzycznej są zakodowane od urodzenia” – podsumowują autorzy badań. Jak podkreślają naukowcy, poczucie rytmu jest czymś innym niż wyczucie melodii, które wykształca się nieco później.
– Nasze badanie sugeruje, że przetwarzanie rytmu jest już dość solidnie wykształcone w chwili narodzin, podczas gdy przetwarzanie melodyczne wydaje się mniej rozwinięte. Pytaniem otwartym pozostaje jednak to, jak wczesne doświadczenia mogą kształtować tę ścieżkę rozwoju – powiedziała główna autorka badań Roberta Bianco w rozmowie z „Newsweekiem”.
Wyniki badań sugerują, że rytm stanowi fundamentalny element ludzkiej percepcji słuchowej już od narodzin. Dzięki tej wiedzy naukowcy będą mogli prowadzić dalsze badania dotyczące tego, jak przebiega proces nabywania świadomości muzycznej u ludzi.
Choć najnowsza analiza nie dostarcza bezpośredniej odpowiedzi, jak muzyka wpływa na rozwój niemowląt, wcześniejsze badania mogą na to wskazywać.
„Newsweek” podaje m.in. przykłady badań naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, które wykazały, że kontakt z muzyką może wzmocnić przetwarzanie neuronowe u niemowląt w zakresie wyczucia czasu. Inne badania autorstwa psycholożki Laurel Stewart dowiodły natomiast, że bogatsze środowisko muzyczne w domu przyczynia się do silniejszej komunikacji przy pomocy gestykulacji u starszych niemowląt, a śpiewanie dzieciom wpływa na lepsze rozumienie języka przed ukończeniem pierwszego roku życia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kanzi, wychowany w niewoli szympans bonobo, potrafił rozpoznać istniejące tylko w wyobraźni sok i winogrona. Pod...
Naukowcy z Brookhaven National Laboratory przedstawili dowody pokazujące, że cząstki materii mogą zachowywać wła...
Po wielu latach badań nad pamięcią naukowcy z Instytutu Stowers przedstawili dowody na celowe tworzenie amyloidó...
6 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe spotkanie poświęcone idei długowieczności oraz jej znaczeniu dla wsp...
Naukowcy zidentyfikowali nowy gatunek małego dwunożnego dinozaura, reprezentujący odrębną gałąź ornitopodów. Odk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas