Wielu rodziców zastanawia się, czy puszczanie dzieciom muzyki już od najwcześniejszych dni życia ma sens. Naukowcy właśnie znaleźli na to odpowiedź. Badania potwierdziły, że noworodki wyraźnie reagują na rytm, który słyszą.

Niemowlęta mają poczucie rytmu. W jaki sposób przeprowadzono badania?

Badania zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem Roberty Bianco z Włoskiego Instytutu Technologii. Jego wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym „PLOS Biology”.

Opracowanie metody badań nie było proste. Naukowcy musieli przeprowadzić je tak, by odbyły się bez niedogodności dla uczestniczących w nich niemowląt. W badaniu wzięło udział 49 noworodków. Śpiącym niemowlętom puszczano utwory fortepianowe Johanna Sebastiana Bacha. Wśród nich było 10 oryginalnych kompozycji i cztery zmodyfikowane. W tych ostatnich zmieniona została melodia i wysokość dźwięków. Naukowcy rejestrowali aktywność mózgów dzieci za pomocą badania EEG (elektroencefalografii).

Badanie potwierdziło, że kiedy rytm muzyki w zmodyfikowanych melodiach niespodziewanie się zmieniał, fale mózgowe niemowląt wykazywały zaskoczenie, co świadczy o tym, że dzieci spodziewały się usłyszeć coś innego.