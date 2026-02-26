Muzycznie najładniejsza płyta Pata Metheny’ego w XXI w.

Jednak możliwości wirtuozowskie gitarzysty, jego fantastyczne artystyczne wizje znajdują najlepszy wyraz, kiedy występuje z wieloma muzykami. Trzon zespołu stanowi trio z grającym na instrumentach klawiszowych Chrisem Fishmanem i perkusistą Joe Dysonem. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Pat Metheny podkreślił, że trio jest jego ulubioną formułą, ale obiecał, że w następnym projekcie będzie więcej muzyków. Zaznaczył, że każdy jego zespół jest kontynuacją Pat Metheny Group z drugiej połowy lat 70. XX w.

Teraz do studia zaprosił znakomitych gości: basistę Daryla Johnsa, harfistkę Brandee Younger i grającego na instrumentach perkusyjnych Luisa Conte. Niespodziewanym gościem był wokalista z zespołu Take 6 – Mark Kibble na czele swojej grupy wokalnej. Spotkanie muzyków przerodziło się w spontaniczne jam session, a w wokalizach odżył radosny duch wspólnego muzykowania. Pod „batutą” Metheny’ego żaden dźwięk nie jest przypadkowy, każdy idealnie pasuje do koncepcji gitarzysty tworzenia muzyki przyjaznej dla ucha zarówno wymagającego, jak i początkującego odbiorcy jego twórczości.

Pat Metheny na koncertach w Polsce

Otwierający album utwór „In On It” porywa słuchaczy w podróż przez meandry muzyki Pata, zmieniającej rytm, budującej napięcie i nastrój. „Don’t Look Down” nawiązuje do najlepszych, balladowych kompozycji Metheny’ego, gdzie chwytliwa linia melodyczna jest pokazywana na różne sposoby, by zaintrygować słuchacza, zamiast rozleniwić. Prosty temat otwiera utwór „Make A New World”, ale szybko pojawiają się dające nadzieję na „lepszy świat” słodkie akordy gitary. Muzyka zagęszcza się, przynosząc ekstremalne emocje, by po chwili opaść i ponownie przyspieszyć. Ciekaw jestem, jak zespół Pata zagra ten utwór na koncertach bez zespołu wokalnego.

Album zamyka nastrojowy temat „So Far So Good” nagrany w kameralnym składzie. To jedna z najlepszych płyt Metheny’ego w XXI w., a muzycznie najładniejsza. Do wielokrotnego słuchania dla przyjemności.

Już nie mogę się doczekać jego koncertów w Polsce od 9 do 14 czerwca kolejno we Wrocławiu, Toruniu, Katowicach, Warszawie i w Gdańsku. Zaś nowy album ukazuje się w wydawnictwie Uniquity Music Pata Metheny’ego, które założył, by lepiej kontrolować swoje nagrania rejestrowane od 1985 r., po okresie współpracy z niemiecką ECM Records. Dystrybutorem jest firma Green Hill Productions.