Wu-Tang Clan
Po ogromnym sukcesie północnoamerykańskiej trasy koncertowej najbardziej znana grupa hip-hopowa na świecie – Wu-Tang Clan – ogłosiła europejskie daty tournée „Wu-Tang Forever: The Final Chamber”.
5 marca formacja wystąpi w Atlas Arena w Łodzi. To wyjątkowe koncerty, bo po europejskim finale w londyńskiej O2 Arena i w Manchesterze (Co-op Live) muzycy pojadą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie 22 marca Wu-Tang wystąpi w Coca-Cola Arena w Dubaju, a potem do Australii, z koncertami w Brisbane, Melbourne i finałem 28 marca w Qudos Bank Arena w Sydney.
RZA, założyciel Wu-Tang Clan powiedział o międzynarodowej trasie: - W miarę jak kontynuujemy rozwój cyphera (rapowanie w kręgu – dopis. j.c.), The Chamber przenosi się z lokalnego poziomu na globalny.
Fani mogą spodziewać się utworów, które nigdy wcześniej nie były wykonywane na żywo, a także największych hitów z debiutanckiego albumu „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”. To po tej premierze grupa szybko zyskała uznanie za innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne osobowości i talenty dziewięcioosobowego kolektywu.
Nie zabraknie hitów z najlepiej sprzedającego się drugiego albumu „Wu-Tang Forever”, który zadebiutował na 1. miejscu list w Wielkiej Brytanii i na Billboard 200 oraz uzyskał status poczwórnej platyny.
Tori Amos wraz z zapowiedzią nowej płyty „In Times of Dragons”, ujawniła, że w Polsce wystąpi 12 maja na Torwarze. Od czasu swojego debiutanckiego albumu „Little Earthquakes” z 1992 r. piosenkarka, pianistka i autorka tekstów tworzyła uniwersalną opowieść o kobiecie, która musi mierzyć się z dramatem gwałtu, a wcześniej - wychowania w opresyjnej, religijnej rodzinie.
18. album Amos ma zabrać słuchaczy w podróż, której główne punkty wyznaczają opór, przebudzenie oraz wolność zderzająca się z siłami próbującymi ją ograniczyć i uciszyć.
Tori Amos
– „In Times of Dragons” to metaforyczna opowieść o walce o demokrację przeciw tyranii, odzwierciedlająca haniebne i celowe niszczenie demokracji przez »dyktatorów, co w gadzie demony wierzą« i o ich próbach przejęcia kontroli nad Ameryką – mówi Tori Amos.
A już 20 lutego w TAURON Arena Kraków wystąpi MGK. Koncert promuje jego siódmy album studyjny „Lost Americana”. Gościem specjalnym na polskim koncercie artysty łączącego rap, rock i alt-pop z widowiskową energią będzie Julia Wolf.
Z kolei Yann Tiersen pojawi się 25 lutego w klubie Stodoła, zaś 26 lutego w klubie Studio w Krakowie. To wyjątkowa trasa mistrza elektroniki, który powrócił albumem „Rathlin from a Distance/ The Liquid Hour”. W dobie kryzysu klimatycznego Tiersen zdecydował się na samotną, zimową podróż po Europie – z Brestu do Tallinna – bez ekipy, z jedynym towarzyszem, swoim psem, jadąc furgonetką nie szybciej niż 100 km/h, rezygnując z hoteli – nocując w ogrodach ludzi.
Smith/Kotzen zagrają 2 marca w warszawskim Klubie Progresja. Ich debiutancki album z 2021 r. był rockowym majstersztykiem, intensywną mieszanką bluesa, rocka i R&B inspirowaną latami 70. Ich zeszłoroczny album „Black Light / White Noise” został okrzyknięty jednym z najlepszych hardrockowych albumów 2025 r.
Leon Thomas, pochodzący z Brooklynu laureat Grammy, łączy psychodeliczne R&B, rocka i soul. W Warszawie 12 marca będzie promował album „MUTT”. Jeśli ktoś pyta, co grałby syn Lenny'ego Kravitza – odpowiedzią mógłby być Thomas.
Archive wystąpią na warszawskim Torwarze 8 kwietnia. ARCHIVE ogłaszają szczegóły premiery nowego albumu Glass Minds i trasę po Europie i UK. W Polsce zagrają 8 kwietnia z okazji premiery nowego albumu „Glass Minds”, następcy wydanego w 2022 r. potrójnego „Call to Arms & Angels”. W nagraniach usłyszymy rapera z Essex, Jimmy’ego Collinsa i wokalistkę Lisę Mottram. Album już teraz promuje „Look At Us”. Premiera 27 lutego.
