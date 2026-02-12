Po ogromnym sukcesie północnoamerykańskiej trasy koncertowej najbardziej znana grupa hip-hopowa na świecie – Wu-Tang Clan – ogłosiła europejskie daty tournée „Wu-Tang Forever: The Final Chamber”.

Wu-Tang Clan w Łodzi

5 marca formacja wystąpi w Atlas Arena w Łodzi. To wyjątkowe koncerty, bo po europejskim finale w londyńskiej O2 Arena i w Manchesterze (Co-op Live) muzycy pojadą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie 22 marca Wu-Tang wystąpi w Coca-Cola Arena w Dubaju, a potem do Australii, z koncertami w Brisbane, Melbourne i finałem 28 marca w Qudos Bank Arena w Sydney.

RZA, założyciel Wu-Tang Clan powiedział o międzynarodowej trasie: - W miarę jak kontynuujemy rozwój cyphera (rapowanie w kręgu – dopis. j.c.), The Chamber przenosi się z lokalnego poziomu na globalny.

Fani mogą spodziewać się utworów, które nigdy wcześniej nie były wykonywane na żywo, a także największych hitów z debiutanckiego albumu „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)”. To po tej premierze grupa szybko zyskała uznanie za innowacyjne bity, błyskotliwe teksty oraz różnorodne osobowości i talenty dziewięcioosobowego kolektywu.