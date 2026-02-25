Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma dla Polski opór Ukrainy wobec rosyjskiej agresji?

Jak gen. Roman Polko ocenia możliwości Ukrainy w kontekście kontynuacji wojny?

Na czym, zdaniem Polko, polega strategiczna słabość armii rosyjskiej?

Czy program SAFE ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski?

Dlaczego gen. Polko krytykuje postawę Donalda Trumpa wobec Rosji?

Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed Polską w kontekście potencjalnego konfliktu z Rosją?

Gościem „Rzeczpospolitej” był generał Roman Polko. Były dowódca jednostki specjalnej GROM mówił między innymi o wojnie na Ukrainie oraz o tym, czy Polska powinna przyjąć program SAFE (Security Action for Europe – Działanie na rzecz Bezpieczeństwa Europy).

Reklama Reklama

Cztery lata pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Jaki jest bilans wojny na Ukrainie?

Jak zauważył gen. Polko, „celem Rosji było odsunięcie NATO od swoich granic, przejęcie Ukrainy w kilka dni – bo to miała być »specjalna operacja wojskowa« – oraz pokazanie światu, że Rosja jest potęgą”.– Te strategiczne cele nie zostały zrealizowane – granica z NATO wydłużyła się dwukrotnie, a Ukraina, która wahała się, czy iść w stronę Unii Europejskiej czy Rosji, nie ma już wątpliwości. Nie znajdzie się tam już żaden polityk, chcący do Rosji, która pokazałapokazała, jak, jak barbarzyńską politykę prowadzi na terenach okupowanych i jak morduje ludzi – powiedział.– Na szczęście – co jest kluczowe z naszego punktu widzenia – Ukraina pokazała siłę walki i morale. Dała nam czas, żeby przygotować się do agresywnych rosyjskich działań. Strategia UE mówiła „bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie” – wielu geopolityków opowiadało dyrdymały o tym, że teraz to już będą tylko cyber wojny, a okazało się, że barbarzyńskie zagrożenie wcale nie zniknęło, bo Rosja pokazała swoje prawdziwe oblicze. To też oblicze armii, która z podkulonym ogonem zwijała się spod Kijowa, i która w tej chwili nie może przekroczyć linii Dniepru – dodał.– Na polu walki Rosja w istocie przegrywa, tylko znalazł się prezydent USA, który wyciągnął Rosję z izolacji i wręcz naciska Ukrainę, żeby to ona skapitulowała – podkreślił.

O czym – zdaniem generała – świadczy to, że wojna na Ukrainie trwa już tak długo? – Przede wszystkim o oderwaniu od rzeczywistości kremlowskiej władzy. Oni liczyli na to, że będzie jak w 2014 r., kiedy Krym został zdobyty bez jednego wystrzału, gdzie szczytem bohaterstwa było poddanie się zielonym ludzikom z sowiecką flagą. Nie – Ukraina pokazała, że zdecydowanie bliżej jej do wartości europejskich, do Zachodu, że chce zerwać z tym skorumpowanym państwem i że nie chce mieć u siebie rosyjskiego miru, a chce żyć w wolnym świecie. To jest największe zagrożenie dla Putina i Rosji – Ukraina może pokazać Rosjanom, że jest alternatywa dla ruskiego miru – powiedział Polko.