Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) wygłosił wystąpienie na forum ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej
Marszałek Sejmu przebywa z dwudniową wizytą na Ukrainie. W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a rozmowa dotyczyła wsparcia dla Ukrainy, jej akcesji do Unii Europejskiej, a także współpracy przy odbudowie kraju. – Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska – mówił po spotkaniu Czarzasty, deklarując, że Polska będzie pomagała w procesie integracji Ukrainy z UE.
We wtorek Czarzasty uczestniczył w Kijowie w obchodach czwartej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przedstawiciele ukraińskich władz oraz zaproszeni goście oddali hołd poległym ukraińskim żołnierzom. Tego samego dnia marszałek wystąpił też na forum ukraińskiego parlamentu, Rady Najwyższej.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy w wywiadzie udzielonym „Financial Times” stwierdził, że Rosja i Ukraina są „na...
– Dokładnie cztery lata temu Rosja, nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, kierując się nienawiścią do ukraińskiej niepodległości i ukraińskich demokracji, dokonała bezprzykładnego i haniebnego ataku na wasz kraj – powiedział, podkreślając, że Ukraińcy „zadziwili wtedy i zadziwiają po dziś dzień cały cywilizowany świat swoim heroizmem”.
– W imieniu swoim i w imieniu polskiego parlamentu dziękuję wam za to. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla was nie są puste słowa – oświadczył Czarzasty, dodając, że Polacy, „naród na 123 lata zmazany z map Europy”, podzielają te same wartości co Ukraińcy.
– W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców, gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium – mówił na forum ukraińskiego parlamentu marszałek Sejmu. – Potępiam prezydenta Putina jako zbrodniarza, potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim – dodał.
– Nie może być wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski; wolnej, ale i bezpiecznej Polski, Ukrainy i Europy – przekonywał w przemówieniu Czarzasty.
W przemówieniu lider Nowej Lewicy poruszył też wątek rzezi wołyńskiej, popełnionego na Polakach ukraińskiego ludobójstwa, którego apogeum miało miejsce w lipcu 1943 r. Czarzasty posłużył się przy tym stosowanym na Ukrainie określeniem „tragedia wołyńska”. – Nie mogę nie podziękować Rusłanowi Stefanczukowi, przewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy za jego wielkie i wzruszające słowa, „rozumiemy wasz ból”, wygłoszone w polskim Sejmie w maju 2023 r., a skierowane do krewnych i bliskich polskich ofiar tragedii wołyńskiej – powiedział.
– Dziękuję także władzom Ukrainy za umożliwienie wznowienia ekshumacji na Wołyniu. To ważny krok, istotny nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla budowania dojrzałej, odpowiedzialnej pamięci historycznej, która służy obu naszym narodom – kontynuował. – Niech historia będzie wspólnym zobowiązaniem i fundamentem zaufania, niech nie rządzi w przyszłości polityką – apelował Czarzasty.
Czytaj więcej
Rosjanie w ciągu roku podbili 0,8 proc. terytorium Ukrainy tracąc przy tym 415 tys. zabitych i ra...
Marszałek przekonywał, że Polska stała się największym beneficjentem zmian w Europie Środkowej i Wschodniej, które nastąpiły w ostatnich czterech dekadach, przystąpiła też do NATO i UE. – Tego samego życzę Ukrainie – powiedział. – Polska była, jest i będzie z Ukrainą solidarna. Jest nie tylko sąsiadem, ale i sojusznikiem. Nasze wsparcie to czyny. Nie tylko słowa, nie tylko deklaracje – deklarował.
Czarzasty przypomniał, że w 1991 r. Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, a w 2022 r. Polacy przyjęli ukraińskich uchodźców. – To nie była tylko pomoc humanitarna. To była i jest organizacja życia w nowym kraju na równoprawnych warunkach – podkreślił. – Zawsze będę działał na rzecz współpracy wszystkich głównych sił politycznych w polskim parlamencie dla przyjaźni Polski i Ukrainy. Chociaż wiecie, że nie wszystkim to się podoba – mówił.
Czytaj więcej
Zmęczenie, niepokój, ale również determinacja – te emocje dominują na Ukrainie przed czwartą rocz...
Polityk odniósł się też do negocjacji na temat zawieszenia broni, mówiąc, że na razie są one bezowocne. – Łączymy się z wami, naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, w nadziei na trwały i sprawiedliwy pokój. Wiemy jednak, że nastąpi on dopiero wtedy, gdy Rosja zostanie zmuszona przez waszych żołnierzy i międzynarodową presję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Chcemy wierzyć, że może to nastąpić w nieodległym czasie – powiedział.
– Domagamy się przywrócenia zasad, przywrócenia ładu międzynarodowego opartego na prawie i wartościach demokratycznych, szanującego interesy wszystkich krajów. Domagamy się sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Nic o was bez was – kontynuował.
Czytaj więcej
Cała Ukraina komentuje wypowiedzi byłego dowódcy armii gen. Wałerija Załużnego, który po raz pier...
Włodzimierz Czarzasty zapewniał ukraińskich deputowanych, że Polska „z całą mocą” wspiera dążenia Ukrainy do przystąpienia do UE. – Będziecie w Unii Europejskiej – przekonywał.
– Z całą mocą mówię dzisiaj waszemu walczącemu narodowi: Sława Ukrainie! – zakończył.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Podczas zamkniętego spotkania minister energii zasugerował, że newralgiczny projekt był z wyprzedzeniem uzgodnio...
Podjęto decyzję w sprawie Roberta Telusa, byłego ministra rolnictwa oraz posła Prawa i Sprawiedliwości, który w...
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych pracowni Ipsos dla TVP Info. Do Sejmu weszłoby sześć partii. Nie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas