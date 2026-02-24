– W imieniu swoim i w imieniu polskiego parlamentu dziękuję wam za to. Udowodniliście, że niepodległość waszej ojczyzny, wolność waszego narodu to dla was nie są puste słowa – oświadczył Czarzasty, dodając, że Polacy, „naród na 123 lata zmazany z map Europy”, podzielają te same wartości co Ukraińcy.

– W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców, gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium – mówił na forum ukraińskiego parlamentu marszałek Sejmu. – Potępiam prezydenta Putina jako zbrodniarza, potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim – dodał.

– Nie może być wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski; wolnej, ale i bezpiecznej Polski, Ukrainy i Europy – przekonywał w przemówieniu Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty nazywa rzeź wołyńską „tragedią wołyńską”

W przemówieniu lider Nowej Lewicy poruszył też wątek rzezi wołyńskiej, popełnionego na Polakach ukraińskiego ludobójstwa, którego apogeum miało miejsce w lipcu 1943 r. Czarzasty posłużył się przy tym stosowanym na Ukrainie określeniem „tragedia wołyńska”. – Nie mogę nie podziękować Rusłanowi Stefanczukowi, przewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy za jego wielkie i wzruszające słowa, „rozumiemy wasz ból”, wygłoszone w polskim Sejmie w maju 2023 r., a skierowane do krewnych i bliskich polskich ofiar tragedii wołyńskiej – powiedział.

– Dziękuję także władzom Ukrainy za umożliwienie wznowienia ekshumacji na Wołyniu. To ważny krok, istotny nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla budowania dojrzałej, odpowiedzialnej pamięci historycznej, która służy obu naszym narodom – kontynuował. – Niech historia będzie wspólnym zobowiązaniem i fundamentem zaufania, niech nie rządzi w przyszłości polityką – apelował Czarzasty.