Program XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach obejmuje ponad 250 wydarzeń: sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, prezentacji oraz spotkań autorskich.

Publikacja: 25.02.2026 00:00

rp.pl

Podczas dwóch dni kongresu w spotkaniach będzie uczestniczyć 3000 gości – liderów świata polityki, samorządów, biznesu, nauki i mediów.

Kompetencje cyfrowe mieszkańców stają się dziś kluczowym zasobem rozwojowym samorządów – wpływają na edukację, rynek pracy, dostęp do usług publicznych i odporność społeczną. Skuteczne działania wymagają jednak podejścia opartego na danych: diagnozy potrzeb, doboru wskaźników, monitorowania postępów i ewaluacji efektów.

Uczestnicy panelu „Dane zamiast intuicji: jak lokalnie mierzyć i rozwijać kompetencje cyfrowe mieszkańców” zastanowią się, jakie narzędzia i modele współpracy między JST a administracją centralną pozwalają skutecznie przejść od pojedynczych inicjatyw do trwałej polityki rozwoju kompetencji cyfrowych.

Moderatorem panelu będzie Krzysztof Kiryczuk, dziennikarz TVP, a udział w nim zapowiedzieli: Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sylwia Rembiszewska-Piątek, zastępca prezydenta Olsztyna, Grzegorz Napieralski, poseł, Jarosław Bułka, główny miejski strateg ds. informatyzacji gminy miejskiej Kraków, oraz Dariusz Stachecki, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu.

Kongres co roku potwierdza, że samorządy stanowią nie tylko fundament systemu administracyjnego, lecz także jeden z kluczowych impulsów rozwojowych w obliczu globalnych wyzwań. Partnerzy wydarzenia podkreślają znaczącą obecność przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, udział osób i instytucji realnie wpływających na kierunki rozwoju europejskiej samorządności oraz wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych tematów.

XI Europejski Kongres Samorządów,  2-3 marca 2026 r.  www.forum-ekonomiczne.pl



Źródło: Rzeczpospolita

Forum Ekonomiczne
