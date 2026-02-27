Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kary finansowe w kościele. Ważne zmiany od 1 marca

Od 1 marca w Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe za przestępstwa kanoniczne. Będą mogły objąć zarówno duchownych, jak i osoby świeckie pełniące urząd w Kościele. Maksymalna wysokość kary wyniesie równowartość dwudziestokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Publikacja: 27.02.2026 12:32

W Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe

W Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe

Foto: Jaroslaw Grudzinski / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Informacje na ten temat podaje Konferencja Episkopatu Polski na swojej stronie internetowej.

Dekret Konferencji Episkopatu Polski w sprawie kar finansowych

Zasady określania wysokości kar ekspiacyjnych o charakterze finansowym ustanowione zostały podczas 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 14 października 2025 r. w Gdańsku. Jak można przeczytać na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, „Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów, udzielone pismem z 26 stycznia 2026 r. […] wraz ze zgodą na jego promulgację”.

Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym z 26 lutego 2026 r. wejdzie w życie 1 marca 2026 r.

Czytaj więcej

Kościół Katolicki mówi „nie” reformie kodeksu karnego
Prawo w Polsce
Kościół Katolicki mówi „nie” reformie kodeksu karnego

Wysokość kar finansowych w Kościele katolickim

Wysokość kar określona została w art. 1 Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym. Można w nim przeczytać: „Wysokość grzywny lub kwoty pieniężnej na cele Kościoła[…] ustala się w odniesieniu do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary, tak że minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto”.

Reklama
Reklama

W dalszej części dekret precyzuje, że organ wymierzający karę określi podmiot, na rzecz którego ukarany ma wpłacić –  zgodnie z celami kościelnymi – określoną kwotę pieniężną.

Dokument zaznacza również, że pozbawienie całości lub części wynagrodzenia nie może prowadzić do pozbawienia ukaranego środków niezbędnych do godziwego utrzymania. Tym samym do jego dyspozycji musi pozostać kwota nie niższa niż kwota wolna od zajęcia komorniczego, która określona jest w polskim prawie obowiązującym w dniu wymierzenia kary.

Kary finansowe w Kościele katolickim: Co umożliwiło ich wprowadzenie?

Kary finansowe przywrócone zostały do kościelnego prawa na podstawie znowelizowanego w grudniu 2021 r. przez papieża Franciszka Kodeksu prawa kanonicznego.

W efekcie nowych przepisów, zarówno ksiądz, jak i osoba świecka pełniąca w Kościele jakiś urząd, mogą zostać ukarani za przestępstwa, których dopuścili się w czasie pełnienia swoich zadań. Karą tą może być grzywna lub pozbawienie całości lub części wynagrodzenia kościelnego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama