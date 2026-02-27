W Kościele katolickim w Polsce będzie można nakładać kary finansowe
Informacje na ten temat podaje Konferencja Episkopatu Polski na swojej stronie internetowej.
Zasady określania wysokości kar ekspiacyjnych o charakterze finansowym ustanowione zostały podczas 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 14 października 2025 r. w Gdańsku. Jak można przeczytać na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, „Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów, udzielone pismem z 26 stycznia 2026 r. […] wraz ze zgodą na jego promulgację”.
Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym z 26 lutego 2026 r. wejdzie w życie 1 marca 2026 r.
Czytaj więcej
Polscy biskupi chcą zachowania w kodeksie karnym kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religi...
Wysokość kar określona została w art. 1 Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym. Można w nim przeczytać: „Wysokość grzywny lub kwoty pieniężnej na cele Kościoła[…] ustala się w odniesieniu do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary, tak że minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto”.
W dalszej części dekret precyzuje, że organ wymierzający karę określi podmiot, na rzecz którego ukarany ma wpłacić – zgodnie z celami kościelnymi – określoną kwotę pieniężną.
Dokument zaznacza również, że pozbawienie całości lub części wynagrodzenia nie może prowadzić do pozbawienia ukaranego środków niezbędnych do godziwego utrzymania. Tym samym do jego dyspozycji musi pozostać kwota nie niższa niż kwota wolna od zajęcia komorniczego, która określona jest w polskim prawie obowiązującym w dniu wymierzenia kary.
Kary finansowe przywrócone zostały do kościelnego prawa na podstawie znowelizowanego w grudniu 2021 r. przez papieża Franciszka Kodeksu prawa kanonicznego.
W efekcie nowych przepisów, zarówno ksiądz, jak i osoba świecka pełniąca w Kościele jakiś urząd, mogą zostać ukarani za przestępstwa, których dopuścili się w czasie pełnienia swoich zadań. Karą tą może być grzywna lub pozbawienie całości lub części wynagrodzenia kościelnego.
Jeśli mąż i żona mają wspólny majątek, przelewy z konta na konto nie są darowizną. I fiskusowi nic do tego. Może...
Już w przyszły wtorek 3 marca 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wprowadzają one możliw...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas