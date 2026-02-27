Informacje na ten temat podaje Konferencja Episkopatu Polski na swojej stronie internetowej.

Dekret Konferencji Episkopatu Polski w sprawie kar finansowych

Zasady określania wysokości kar ekspiacyjnych o charakterze finansowym ustanowione zostały podczas 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 14 października 2025 r. w Gdańsku. Jak można przeczytać na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, „Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów, udzielone pismem z 26 stycznia 2026 r. […] wraz ze zgodą na jego promulgację”.

Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym z 26 lutego 2026 r. wejdzie w życie 1 marca 2026 r.

Wysokość kar finansowych w Kościele katolickim

Wysokość kar określona została w art. 1 Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym. Można w nim przeczytać: „Wysokość grzywny lub kwoty pieniężnej na cele Kościoła[…] ustala się w odniesieniu do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary, tak że minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto”.