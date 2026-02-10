Kościół protestuje przeciwko reformie kodeksu karnego. Biskupi za karą więzienia za obrazę uczuć religijnych

Kościół Katolicki mówi „nie”. Protestuje przeciwko rujnowaniu prawnokarnej ochrony wolności religijnej

Negatywną opinię w tej sprawie wydała właśnie Konferencja Episkopatu Polski. – Za kuriozalne uznać należy uzasadnienie projektu ustawy, w którym projektodawca wyjaśnia potrzebę zmiany obowiązujących regulacji, powołując się wyłącznie na jeden wyrok, który zapadł przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wobec którego Trybunał (ETPC) uznał, że orzeczenie kary 5000 zł stanowi karę zbyt wysoką wobec czynu polegającego na obrazie uczuć religijnych – twierdzi podpisany pod dokumentem biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.

Podkreśla przy tym, że strasburski trybunał nie zalecał zniesienia kary pozbawienia wolności, a jedynie stwierdził, iż wymierzona w sprawie Dody kara grzywny jest zbyt surowa.

Według biskupa absurdalnym argumentem resortu jest też oczekiwanie, że po zmianach sądy będą orzekać łagodniejsze kary grzywny. Wskazuje przy tym na istnienie sądowego wymiaru kary, który powoduje, że sąd przy jej orzekaniu uwzględnia różne okoliczności danej sprawy, a nie jedynie ustawowy wymiar sankcji. – Wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z art. 196 k.k. nie wpłynie na to, że sądy nie będą mogły orzekać wysokich kar grzywny lub ograniczenia wolności. (…) Proponowana zmiana w żaden sposób nie wyeliminuje całkowicie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych – twierdzi biskup.

Hierarcha powołuje się też na policyjne statystyki, z których wynika, że w ostatnich dwóch dekadach stwierdzano rocznie kilkadziesiąt przypadków przestępstw z art. 196 k.k. To – zdaniem biskupa – świadczy o potrzebie zachowania kryminalizacji tych czynów.

Biskupi przeciwko rezygnacji z więzienia za obrazę uczuć religijnych. Mówią o zamachach na wolność religijną w Europie i Polsce

Z przytoczonych danych wynika też, że najczęściej wymierzaną karą za obrazę uczuć religijnych w latach 2008–2020 było pozbawienie wolności. – Rezygnacja z kary pozbawienia wolności za przestępstwo obrazy uczuć religijnych będzie niewątpliwie sygnałem dla społeczeństwa, że ustawodawca obniża również zakres tej ochrony, a tym samym częściowo deprecjonuje tę wartość, co w sytuacji, gdy coraz częściej mamy do czynienia z zamachami na wolność religijną w Europie i Polsce, nie jest zabiegiem właściwym i racjonalnym z punktu widzenia prowadzonej przez państwo polityki karnej – twierdzi biskup.