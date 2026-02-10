Rzeczpospolita
Prawo
Kościół protestuje przeciwko reformie kodeksu karnego. Biskupi za karą więzienia za obrazę uczuć religijnych

Polscy biskupi chcą zachowania w kodeksie karnym kary pozbawienia wolności za obrazę uczuć religijnych. Proponowane przez resort Waldemara Żurka zniesienie tej sankcji to według kościoła absurdalne rozwiązanie rujnujące system prawnokarnej ochrony wolności religijnej.

Publikacja: 10.02.2026 04:50

Kościół protestuje przeciwko reformie kodeksu karnego. Biskupi za karą więzienia za obrazę uczuć religijnych

Foto: PAP/Marcin Obara

Mateusz Mikowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości w przepisach dotyczących obrazy uczuć religijnych?
  • Dlaczego Kościół Katolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny sprzeciwiają się zniesieniu kary więzienia za obrazę uczuć religijnych?
  • Jakie zagrożenia dla wolności religijnej i społeczeństwa widzą biskupi w proponowanych zmianach prawnych?

Trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji kodeksu karnego, który ma złagodzić kary za obrazę uczuć religijnych. Mowa o zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości modyfikacji art. 196 k.k. Przepis ten penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Za te czyny grozi obecnie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Bez kary więzienia za obrazę uczuć religijnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w kodeksie karnym

Na początku stycznia resort Waldemara Żurka zaproponował eliminację kary więzienia z tego przepisu. Zmiana ma być odpowiedzią na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rabczewska przeciwko Polsce. Chodzi o orzeczenie, w którym piosenkarka Doda została skazana na karę grzywny za obrazę uczuć religijnych, poprzez określenie w jednym z wywiadów autorów Biblii jako „naprutych winem i palących jakieś zioła”. We wrześniu 2022 r. ETPC uznał, że państwo polskie naruszyło konwencję poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów i nieuzasadnioną ingerencję w wolność słowa.

Proponowane w projekcie rozwiązanie – według resortu – ma też zapobiec nadmiernej represji i ograniczać ryzyko tymczasowego aresztowania.

Grupa osób stanęła przed ołtarzem z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji; msza
Prawo karne
Bez kary więzienia za obrazę uczuć religijnych? Projekt ustawy
Kościół Katolicki mówi „nie”. Protestuje przeciwko rujnowaniu prawnokarnej ochrony wolności religijnej

Negatywną opinię w tej sprawie wydała właśnie Konferencja Episkopatu Polski. – Za kuriozalne uznać należy uzasadnienie projektu ustawy, w którym projektodawca wyjaśnia potrzebę zmiany obowiązujących regulacji, powołując się wyłącznie na jeden wyrok, który zapadł przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wobec którego Trybunał (ETPC) uznał, że orzeczenie kary 5000 zł stanowi karę zbyt wysoką wobec czynu polegającego na obrazie uczuć religijnych – twierdzi podpisany pod dokumentem biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.

Podkreśla przy tym, że strasburski trybunał nie zalecał zniesienia kary pozbawienia wolności, a jedynie stwierdził, iż wymierzona w sprawie Dody kara grzywny jest zbyt surowa.

Według biskupa absurdalnym argumentem resortu jest też oczekiwanie, że po zmianach sądy będą orzekać łagodniejsze kary grzywny. Wskazuje przy tym na istnienie sądowego wymiaru kary, który powoduje, że sąd przy jej orzekaniu uwzględnia różne okoliczności danej sprawy, a nie jedynie ustawowy wymiar sankcji. – Wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z art. 196 k.k. nie wpłynie na to, że sądy nie będą mogły orzekać wysokich kar grzywny lub ograniczenia wolności. (…) Proponowana zmiana w żaden sposób nie wyeliminuje całkowicie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych – twierdzi biskup.

Hierarcha powołuje się też na policyjne statystyki, z których wynika, że w ostatnich dwóch dekadach stwierdzano rocznie kilkadziesiąt przypadków przestępstw z art. 196 k.k. To – zdaniem biskupa – świadczy o potrzebie zachowania kryminalizacji tych czynów.

Zdjęcie ilustracyjne. Łańcuch sędziowski i zbiór karny w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
Prawo karne
Piotr Kładoczny: Przestępstwo obrazy uczuć religijnych powinno zniknąć z kodeksu karnego

Biskupi przeciwko rezygnacji z więzienia za obrazę uczuć religijnych. Mówią o zamachach na wolność religijną w Europie i Polsce

Z przytoczonych danych wynika też, że najczęściej wymierzaną karą za obrazę uczuć religijnych w latach 2008–2020 było pozbawienie wolności. – Rezygnacja z kary pozbawienia wolności za przestępstwo obrazy uczuć religijnych będzie niewątpliwie sygnałem dla społeczeństwa, że ustawodawca obniża również zakres tej ochrony, a tym samym częściowo deprecjonuje tę wartość, co w sytuacji, gdy coraz częściej mamy do czynienia z zamachami na wolność religijną w Europie i Polsce, nie jest zabiegiem właściwym i racjonalnym z punktu widzenia prowadzonej przez państwo polityki karnej – twierdzi biskup.

Według niego proponowane przez MS rozwiązanie jest nielogiczne i sprzeczne z aktualnymi tendencjami w prawie. – Proponowane rozwiązanie nie stanowi niczego innego, jak niczym nieuzasadnionej próby deprecjacji dobra chronionego, jakim jest ochrona uczuć religijnych. (…) Rujnowanie systemu prawnokarnej ochrony wolności religijnej na tak wątpliwej podstawie należy uznać za nieuzasadnione i pozbawione wszelkiej racji – konkluduje bp Marczak.

Krytycznie proponowane złagodzenie kar za obrazę uczuć religijnych ocenił nie tylko Kościół Katolicki, ale także Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Według prawosławnego metropolity warszawskiego i całej Polski spowoduje to realne zagrożenie bezkarności osób, które będą w sposób prowokacyjny godzić w uczucia religijne wyznawców danej religii, szerzyć nietolerancję. – Mając na uwadze zmiany na świecie, rosnącą liczbę aktów religijno-fobicznych o różnych formach, postulowane zmiany trudno ocenić pozytywnie. Prawo i przepisy prawa winny stać na straży praw społeczeństwa, w tym praw do wolności myśli, sumienia i wyznania, a nie dążyć do liberalizacji prawa, dając przy tym przyzwolenie do zmniejszenia znaczenia naruszenia wolności sumienia i wyznania – twierdzi metropolita Sawa.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne i opiniowanie

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk
Prawo karne
Prokurator krajowy przeciw zniesieniu kary za obrazę uczuć religijnych

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości Kościół Prawo Karne
