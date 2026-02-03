Prokurator krajowy przeciwko zmianom w kodeksie karnym. Chce kary więzienia za obrazę uczuć religijnych

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prokurator krajowy sprzeciwia się zmianom w kodeksie karnym dotyczącym obrazy uczuć religijnych?

Jakie uzasadnienie daje Ministerstwo Sprawiedliwości dla planowanych zmian w tym zakresie?

Jakie są rozbieżności między opinią prokuratora krajowego a stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości?

W jaki sposób wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka miał wpływ na proponowane zmiany w polskim prawie?

Jakie są opinie innych ekspertów na temat zmian dotyczących kar za obrazę uczuć religijnych?

Trwa proces opiniowania i konsultacji publicznych projektu nowelizacji kodeksu karnego, który ma złagodzić kary za obrazę uczuć religijnych. Mowa o zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości modyfikacji art. 196 k.k. Przepis ten penalizuje obrazę uczuć religijnych innych osób, poprzez znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Za te czyny grozi obecnie kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Reklama Reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w kodeksie karnym. Za obrazę uczuć religijnych nie będzie kary więzienia

Na początku stycznia resort Waldemara Żurka zaproponował eliminację kary więzienia z tego przepisu. Zmiana ma być odpowiedzią na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rabczewska przeciwko Polsce. Chodzi o orzeczenie, w którym piosenkarka Doda została skazana na karę grzywny za obrazę uczuć religijnych, poprzez określenie w jednym z wywiadów autorów Biblii jako „naprutych winem i palących jakieś zioła”. We wrześniu 2022 r. ETPC uznał, że państwo polskie naruszyło konwencję poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów i nieuzasadnioną ingerencję w wolność słowa.

Proponowane w projekcie rozwiązanie – według resortu – ma też zapobiec nadmiernej represji i ograniczać ryzyko tymczasowego aresztowania.