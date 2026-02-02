Nikt nie chce być tym, który powie tysiącom ludzi, że ich rozwody, spadki lub wyroki w ich sprawach są nieistniejące – ale każda lawina zaczyna się od jednego kamienia Bartosz Stasik, radca prawny z Wrocławia

Odnosząc się do sprawy z Giżycka, „Politico” zwraca uwagę, że nie jest jasne, jak wiele orzeczeń o rozwodzie może być zakwestionowanych na podobnej podstawie, ale – jak czytamy – skala zjawiska może być duża. W Polsce rocznie przeprowadza się ok. 57 tysięcy rozwodów, a neosędziowie orzekają nie tylko w sprawach rozwodowych, ale także w wielu innych sprawach dotyczących życia codziennego.

„Politico” zwraca uwagę, że prawnicy w Polsce są podzieleni co do oceny decyzji sędziego z Giżycka. Adwokat Kinga Skawińska-Pożyczka z kancelarii Dubois i Wspólnicy, cytowana przez serwis, twierdzi że orzeczenie sędziego z Giżycka było wadliwe i powinno zostać zmienione w postępowaniu apelacyjnym. Skawińska-Pożyczka utrzymuje, że sąd zajmujący się podziałem majątku nie powinien kwestionować decyzji o rozwodzie. – Orzeczenie z Giżycka powinno być traktowane jako wyjątek, a nie reguła – mówi.

Sposób wyłaniania tzw. neo-KRS Foto: PAP

Tymczasem radca prawny Bartosz Stasik z Wrocławia przekonuje, że sprawa z Giżycka może mieć poważne konsekwencje dla systemu prawnego w Polsce. – System, który zaczyna na masową skalę kwestionować swoje własne orzeczenia, przestaje być systemem – mówi. – Nikt nie chce być tym, który powie tysiącom ludzi, że ich rozwody, spadki lub wyroki w ich sprawach są nieistniejące, ale każda lawina zaczyna się od jednego kamienia – dodaje.

„Politico”: Mając w perspektywie wybory rząd i PiS będą spierać się o to, kto odpowiada za chaos w wymiarze sprawiedliwości

„Politico” wyjaśnia, że istotą problemu jest sprawa KRS, organu, który zajmuje się w Polsce nominowaniem sędziów. Od 2017 roku w wyniku reformy przeprowadzonej przez PiS, skład tego organu jest wyłaniany w większości nie przez samych sędziów, jak było wcześniej, lecz przez zwykłą większość parlamentarną. To właśnie tzw. neoKRS, która wyznacza na stanowiska sędziów, którzy określani są jako neosędziowie.