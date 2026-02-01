Kto wieszczy upadek lub marginalizację PiS, a kto nie dopuszcza takiej możliwości?

W opisie badania Wirtualna Polska zauważa, że podział w wynikach jest szczególnie wyraźny, gdy przyjrzymy się preferencjom wyborczym uczestników sondażu. Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) dostrzegają potencjał Konfederacji, przewidując zmierzch PiS. Łącznie aż 58 proc. ankietowanych w tym gronie przewiduje możliwy rozpad partii Jarosława Kaczyńskiego.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) w znacznej większości nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego. Wskazało tak aż 73 proc. badanych z tego grona. Pozostali wyborcy wydają się podążać za ogólnym trendem, z pewnym sceptycyzmem wobec marginalizacji PiS.

Grzegorz Braun i jego partyjne działania uważane są za istotne przez znaczną część ankietowanych. Jego radykalna postawa może być postrzegana jako katalizator zmian w obozie prawicowym, bo Konfederacja Korony Polskiej często uderza w tony dotąd zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości - zauważono.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.