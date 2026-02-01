Rzeczpospolita
To już koniec duopolu? Niemal 40 proc. Polaków dopuszcza myśl o marginalizacji lub rozpadzie PiS

Co dalej z duopolem PO-PiS na polskiej scenie politycznej? Rosnące poparcie dla Konfederacji i radykalnej formacji Grzegorza Brauna rodzi pytania o przyszłość dominacji PiS po prawej stronie sceny politycznej - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Publikacja: 01.02.2026 12:37

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Art Service

Bartosz Lewicki

Obecnie niektórzy Polacy widzą możliwość osłabienia partii Jarosława Kaczyńskiego. 38,9 proc. Polaków uważa, że PiS może być zepchnięte na margines lub ulec rozłamowi wskutek rosnącej popularności obu Konfederacji.

„Alternatywa” dla Prawa i Sprawiedliwości

Na pytanie „Czy Pan/i zdaniem rosnąca popularność Konfederacji oraz Grzegorza Brauna doprowadzi w najbliższych latach do marginalizacji lub rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?” 38,9 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco. „Zdecydowanie” przekonanych jest 12 proc. badanych, 26,9 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

53,8 proc. nie dopuszcza takiej możliwości, przy czym opcję „zdecydowanie” wskazało 26,1 proc. badanych, odpowiedź „raczej nie” - 27,7 proc. Jak czytamy, okazało się, że „dla niektórych wyborców Konfederacja stanowi alternatywę, która może przekształcić polską scenę polityczną”.

Kto wieszczy upadek lub marginalizację PiS, a kto nie dopuszcza takiej możliwości?

W opisie badania Wirtualna Polska zauważa, że podział w wynikach jest szczególnie wyraźny, gdy przyjrzymy się preferencjom wyborczym uczestników sondażu. Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) dostrzegają potencjał Konfederacji, przewidując zmierzch PiS. Łącznie aż 58 proc. ankietowanych w tym gronie przewiduje możliwy rozpad partii Jarosława Kaczyńskiego.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) w znacznej większości nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego. Wskazało tak aż 73 proc. badanych z tego grona. Pozostali wyborcy wydają się podążać za ogólnym trendem, z pewnym sceptycyzmem wobec marginalizacji PiS.

Grzegorz Braun i jego partyjne działania uważane są za istotne przez znaczną część ankietowanych. Jego radykalna postawa może być postrzegana jako katalizator zmian w obozie prawicowym, bo Konfederacja Korony Polskiej często uderza w tony dotąd zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości - zauważono. 

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Osoby Jarosław Kaczyński Grzegorz Braun Konfederacja Korony Polskiej
