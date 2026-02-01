Aktualizacja: 01.02.2026 13:32 Publikacja: 01.02.2026 12:37
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Art Service
Obecnie niektórzy Polacy widzą możliwość osłabienia partii Jarosława Kaczyńskiego. 38,9 proc. Polaków uważa, że PiS może być zepchnięte na margines lub ulec rozłamowi wskutek rosnącej popularności obu Konfederacji.
Na pytanie „Czy Pan/i zdaniem rosnąca popularność Konfederacji oraz Grzegorza Brauna doprowadzi w najbliższych latach do marginalizacji lub rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?” 38,9 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco. „Zdecydowanie” przekonanych jest 12 proc. badanych, 26,9 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.
53,8 proc. nie dopuszcza takiej możliwości, przy czym opcję „zdecydowanie” wskazało 26,1 proc. badanych, odpowiedź „raczej nie” - 27,7 proc. Jak czytamy, okazało się, że „dla niektórych wyborców Konfederacja stanowi alternatywę, która może przekształcić polską scenę polityczną”.
W opisie badania Wirtualna Polska zauważa, że podział w wynikach jest szczególnie wyraźny, gdy przyjrzymy się preferencjom wyborczym uczestników sondażu. Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) dostrzegają potencjał Konfederacji, przewidując zmierzch PiS. Łącznie aż 58 proc. ankietowanych w tym gronie przewiduje możliwy rozpad partii Jarosława Kaczyńskiego.
Z kolei wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) w znacznej większości nie wierzą w upadek partii Kaczyńskiego. Wskazało tak aż 73 proc. badanych z tego grona. Pozostali wyborcy wydają się podążać za ogólnym trendem, z pewnym sceptycyzmem wobec marginalizacji PiS.
Grzegorz Braun i jego partyjne działania uważane są za istotne przez znaczną część ankietowanych. Jego radykalna postawa może być postrzegana jako katalizator zmian w obozie prawicowym, bo Konfederacja Korony Polskiej często uderza w tony dotąd zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości - zauważono.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.
Źródło: rp.pl
