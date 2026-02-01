Pasażerowie mieli zostać poproszeni o opuszczenie samolotu, a następnie lotniska, jednak nie zapewniono im miejsc w hotelach – podaje radio, powołując się na informacje od słuchaczy. Jak poinformowali pasażerowie feralnego lotu, przez wiele godzin nie zapewniono im miejsca w hotelu czy nawet pożywienia.

Jak ustalił reporter RMF FM, wylot przewidywany jest na godzinę 16:00 czasu lokalnego, czyli godzinę 21:00 czasu polskiego. To – jak zaznacza radio - prawie 15 godzin od planowanej godziny odlotu.

Linie lotnicze szukają miejsc w hotelach

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT w rozmowie z TVN24 potwierdził zdarzenie. - W rejsie LO6286 z Punta Cany do Warszawy wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu – poinformował.

Linie zapewniają, że starają się znaleźć noclegi dla pasażerów, jednak ze względu na późną porę oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w hotelach, znalezienie pokoi dla prawie 300 osób jest trudne.