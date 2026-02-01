Rzeczpospolita
Polscy turyści utknęli na Dominikanie. Przewoźnik szuka dla nich miejsc w hotelach

Prawie 300 polskich turystów utknęło w miejscowości Punta Cana na Dominikanie z powodu usterki technicznej samolotu - podaje radio RMF FM.

Aktualizacja: 01.02.2026 14:58 Publikacja: 01.02.2026 13:54

Boeing 787 Dreamliner w barwach PLL LOT. Zdjęcie ilustracyjne

Boeing 787 Dreamliner w barwach PLL LOT

Boeing 787 Dreamliner w barwach PLL LOT. Zdjęcie ilustracyjne

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Bartosz Lewicki

Pasażerowie mieli zostać poproszeni o opuszczenie samolotu, a następnie lotniska, jednak nie zapewniono im miejsc w hotelach – podaje radio, powołując się na informacje od słuchaczy. Jak poinformowali pasażerowie feralnego lotu, przez wiele godzin nie zapewniono im miejsca w hotelu czy nawet pożywienia. 

Jak ustalił reporter RMF FM, wylot przewidywany jest na godzinę 16:00 czasu lokalnego, czyli godzinę 21:00 czasu polskiego. To – jak zaznacza radio - prawie 15 godzin od planowanej godziny odlotu. 

Linie lotnicze szukają miejsc w hotelach 

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT w rozmowie z TVN24 potwierdził zdarzenie. - W rejsie LO6286 z Punta Cany do Warszawy wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu – poinformował.

Linie zapewniają, że starają się znaleźć noclegi dla pasażerów, jednak ze względu na późną porę oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc w hotelach, znalezienie pokoi dla prawie 300 osób jest trudne. 

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że w tym samym czasie swój rejs odwołała także inna linia lotnicza.

- Przepraszamy wszystkich pasażerów za powstałe niedogodności. W chwili obecnej wylot przewidywany jest na godzinę 16:00 czasu lokalnego. Równolegle prowadzimy intensywne działania operacyjne na miejscu, aby zapewnić pasażerom opiekę. Jednak ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, organizacja zakwaterowania dla wszystkich 293 pasażerów jest utrudniona – powiedział Moczulski. 

Rekordowe zainteresowanie wyjazdów na Dominikanę

Dominikana to częsty cel wyjazdów turystycznych. Republika Dominikańska zamknęła 2025 rok z historycznym rekordem w turystyce. Kraj odwiedziło łącznie ponad 11,6 mln turystów, a sam grudzień przyniósł prawie 1,4 mln przyjazdów – poinformował tamtejszy minister turystyki David Collado.

Zdecydowana większość odwiedzających przybywa na Dominikanę drogą lotniczą. W 2025 roku Dominikana przyjęła 8,86 miliona turystów przylatujących samolotami, co oznacza wzrost o 23,7 procent. wobec 2022 roku, o 10 procent w porównaniu z 2023 rokiem i o 3,8 procent względem 2024 roku.

16 Dreamlinerów w barwach PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. W 2024 r. przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Flota LOT-u liczy 89 samolotów: sześć boeingów B737-800, 23 B737 MAX, osiem B787-8, siedem B787-9 Dreamlinerów i 45 embraerów różnych typów (E170, E175, E190, E195, E195-E2).

Przewoźnik czeka na dostawę 50 samolotów: 20 airbusów A220-100, 20 A220-300, ośmiu boeingów B737-8 MAX i dwóch B787-8 Dreamlinerów. Trzy najnowsze Dreamlinery przyleciały na Lotnisko Chopina pod koniec stycznia 2026 r. 

Źródło: rp.pl

