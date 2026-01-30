„WHO uważa, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia w związku z tymi dwoma przypadkami jest niskie” – podkreślono w komunikacie przekazanym agencji Reutera. Jak zapewniono, Indie są w stanie opanować sytuację. „Nie ma dotychczas dowodów na zwiększoną transmisję wirusa z człowieka na człowieka” – podano, zaznaczając, że „WHO koordynuje działania z indyjskimi władzami sanitarnymi”.

WHO zauważa, że Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń wirusem Nipah, zwłaszcza w południowym stanie Kerala, uznawanym za jeden z regionów świata o najwyższym ryzyku występowania tego wirusa. Od czasu pierwszego pojawienia się wirusa w tym regionie w 2018 r. wiąże się go z dziesiątkami zgonów.

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, to już siódme udokumentowane ognisko w Indiach i trzecie w Bengalu Zachodnim, gdzie ogniska w 2001 i 2007 r. wystąpiły w dystryktach graniczących z Bangladeszem, który niemal co roku zgłasza ogniska choroby.

W Indiach potwierdzono przypadki wirusa Nipah

W ostatnim czasie w Indiach – w stanie Bengal Zachodni, graniczącym z Bangladeszem, Bhutanem i Nepalem – potwierdzono dwa przypadki wirusa Nipah, co wywołało na świecie niepokój. Obie zakażone osoby to pracownicy ochrony zdrowia, którzy są hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii.

Indyjskie ministerstwo zdrowia przekazało, że zidentyfikowano i objęto nadzorem 196 osób, które miały kontakt z dwoma zakażonymi. U żadnej z nich nie stwierdzono jednak objawów ani obecności wirusa. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że dostępne dane wskazują, iż społeczeństwo nie ma powodów, by obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.