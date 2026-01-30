Aktualizacja: 30.01.2026 11:31 Publikacja: 30.01.2026 10:38
WHO zauważa, że Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń Nipah, zwłaszcza w południowym stanie Kerala, uznawanym za jeden z regionów świata o najwyższym ryzyku występowania tego wirusa.
Foto: REUTERS/CK Thanseer
Chcąc zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się wirusa Nipah po potwierdzeniu dwóch zakażeń w Indiach, coraz więcej krajów wprowadza kontrole sanitarne na lotniskach. Teraz do sprawy odniosła się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
Wirus Nipah jest bardzo niebezpieczny – błyskawicznie atakuje płuca, uniemożliwiając swobodne oddychanie oraz mózg, powodując jego stan zapalny i obrzęk. Ma groźny potencjał i jest wyjątkowo zabójczy.
Czytaj więcej
Epidemia wirusa Nipah trwa w indyjskim mieście Pandikkad - w niedzielę wirus zabrał 14-letniego c...
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa Nipah poza Indie jest niskie. Jak dodano, nie zaleca się wprowadzania ograniczeń w podróżach ani handlu.
„WHO uważa, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia w związku z tymi dwoma przypadkami jest niskie” – podkreślono w komunikacie przekazanym agencji Reutera. Jak zapewniono, Indie są w stanie opanować sytuację. „Nie ma dotychczas dowodów na zwiększoną transmisję wirusa z człowieka na człowieka” – podano, zaznaczając, że „WHO koordynuje działania z indyjskimi władzami sanitarnymi”.
WHO zauważa, że Indie regularnie zgłaszają sporadyczne przypadki zakażeń wirusem Nipah, zwłaszcza w południowym stanie Kerala, uznawanym za jeden z regionów świata o najwyższym ryzyku występowania tego wirusa. Od czasu pierwszego pojawienia się wirusa w tym regionie w 2018 r. wiąże się go z dziesiątkami zgonów.
Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, to już siódme udokumentowane ognisko w Indiach i trzecie w Bengalu Zachodnim, gdzie ogniska w 2001 i 2007 r. wystąpiły w dystryktach graniczących z Bangladeszem, który niemal co roku zgłasza ogniska choroby.
Czytaj więcej
Wirus Nipah błyskawicznie atakuje płuca, uniemożliwiając swobodne oddychanie oraz mózg, powodując...
W ostatnim czasie w Indiach – w stanie Bengal Zachodni, graniczącym z Bangladeszem, Bhutanem i Nepalem – potwierdzono dwa przypadki wirusa Nipah, co wywołało na świecie niepokój. Obie zakażone osoby to pracownicy ochrony zdrowia, którzy są hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii.
Indyjskie ministerstwo zdrowia przekazało, że zidentyfikowano i objęto nadzorem 196 osób, które miały kontakt z dwoma zakażonymi. U żadnej z nich nie stwierdzono jednak objawów ani obecności wirusa. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że dostępne dane wskazują, iż społeczeństwo nie ma powodów, by obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.
Choć – jak zapewniają władze Indii i WHO – sytuacja jest pod kontrolą, kolejne kraje wprowadzają kontrole na lotniskach. Taką decyzję podjęły już m.in. Tajlandia, Nepal, Tajwan, Wietnam, Singapur, Hongkong, Malezja, Indonezja i Pakistan. By zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się wirusa, podróżujący są tam poddawani pomiarowi temperatury ciała.
Czytaj więcej
W stanie Kerala na południu Indii zamknięto w środę niektóre szkoły, biura i wstrzymano transport...
Wirus Nipah od dawna znajduje się na liście najgroźniejszych patogenów o potencjale pandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia. Nie jest jednak nowy. Po raz pierwszy pojawił się ponad 20 lat temu w Malezji. Wówczas, od 1998 do 1999 r., odnotowano 256 przypadków choroby nim wywołanej. Zmarło wtedy 92 proc. zainfekowanych osób. Potem przypadki choroby pojawiły się w Australii i Singapurze, wskutek spożywania przez ludzi skażonego soku palmy daktylowej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obecność wirusa potwierdzono także w Chinach i Bangladeszu, gdzie między 2001 a 2011 r. zarejestrowano 11 ognisk choroby Nipah. Jej ofiarami byli hodowcy świń i ludzie zatrudnieni przy przetwarzaniu i handlu mięsem świń.
Badania nad wścieklizną, a zwłaszcza nad chorobami świń i ludzi spowodowanymi przez Nipah wykazały, że jest to wirus odzwierzęcy, pochodzący od przedstawicieli jednego z gatunków owocożernych nietoperzy zwanych „latającymi lisami” lub „latającymi psami”. Nietoperze rudawkowate żyją na drzewach w pobliżu bazarów i żerują na jedzeniu wystawionym na sprzedaż.
Nipah należy do rodziny paramyksowirusów, tych samych, które wywołują świnkę czy różyczkę. Gdy wirus atakuje świnie, wywołuje u zwierząt zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych. W Malezji Nipah okazał się bardzo zaraźliwy i wywoływał u tych zwierząt przeraźliwy kaszel. Władze Malezji nakazały masowy ubój świń na zakażonych farmach. Nipah jest groźny również dla psów, koni, kóz i owiec – powoduje u nich zespół chorobowy przypominający nosówkę.
Do zakażeń u ludzi dochodzi w wyniku kontaktu z zakażonymi nietoperzami lub skażonymi przez nie owocami czy mięsem innych zwierząt. Transmisja wirusa między ludźmi nie jest łatwa, gdyż zwykle wymaga długotrwałego kontaktu z osobami zakażonymi.
Czytaj więcej
W stanie Kerala na południu Indii odnotowano kolejny przypadek zakażeniem Nipah. Śmiertelnie groź...
U człowieka wirus Nipah atakuje płuca, uniemożliwiając swobodne oddychanie oraz mózg, powodując jego stan zapalny i obrzęk. W łagodniejszym przebiegu choroby natomiast występuje gorączka, bóle głowy, wymioty, ból gardła, mięśni oraz senność, zaburzenia orientacji i świadomości. Z chorobą związane są przewlekłe powikłania neurologiczne pod postacią zaburzeń osobowości, nawracających drgawek czy pozakaźnego przewlekłego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. To właśnie jest główną przyczyną tak wysokiej śmiertelności.
Objawy zakażenia pojawiają się zwykle między 4. a 14. dniem, ale wirus może też inkubować przez ekstremalnie długi czas, nawet do 45 dni.
Objawy Nipah mogą obejmować:
Niezwykle rzadko zdarza się – ale zdarza – że u niektórych pacjentów, którzy przeszli ostrą fazę zakażenia wirusem Nipah, dochodzi do nawrotowego zapalenia mózgu wiele lat później, nawet po upływie ponad dekady od zakażenia.
Jest to choroba o bardzo ciężkim przebiegu. Według WHO wirus Nipah jest dla człowieka znacznie bardziej śmiertelny niż koronawirus, gdyż powoduje zgon u 40–75 proc. zainfekowanych.
Czytaj więcej
Śmiertelność wirusa Nipah wynosi do 75 proc. Wirus ten znajduje się na liście 10 najpoważniejszyc...
Jak do tej pory nie ma leku o potwierdzonej skuteczności wobec wirusa Nipah. W Australii trwają jednak prace nad opracowaniem terapii o nazwie m102.4.
W 2020 r. opublikowano wyniki badania fazy pierwszej terapii m102.4, w której podaje się ją zdrowym osobom w celu oceny tolerancji i ewentualnych działań niepożądanych. Uczestnicy badania dobrze tolerowali pojedynczą dawkę. Teoretycznie lek mógłby mieć zastosowanie profilaktyczne, jednak na tym etapie jest zbyt wcześnie, by to ocenić – wskazują eksperci.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA Donald Trump w rozmowie „Wall Street Journal” nie odpowiedział na pytanie o ocenę postępowania age...
Rosyjskie społeczeństwo dzieli się na rządzących, milczącą masę biernie płynącą z prądem oraz „durniów”, którzy...
Ponad 670 tys. odbiorców w Stanach Zjednoczonych zostało pozbawionych prądu z powodu potężnej burzy śnieżnej. Wł...
Funkcjonariusze federalni zastrzelili w Minneapolis obywatela USA, co wywołało falę protestów. To kolejne takie...
Funkcjonariusze agencji ICE (Immigration and Customs Enforcement), urzędu zajmującego się nielegalną imigracją,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas