O śmierci Jessego Jacksona poinformował jego syn. „Nasz ojciec był przywódcą, który służył innym – nie tylko naszej rodzinie, ale także uciśnionym, pozbawionym głosu i pomijanym na całym świecie” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez rodzinę zmarłego.

W ostatnim czasie Jackson, który od lat zmagał się z chorobą Parkinsona, był hospitalizowany – zdiagnozowano u niego postępujące porażenie nadjądrowe, chorobę neurodegeneracyjną. Organizacja Rainbow PUSH, powstała z połączenia dwóch pozarządowych organizacji założonych przez Jacksona, podała, że zmarł on we wtorek rano, w otoczeniu bliskich.

Kim był Jesse Jackson, współpracownik Martina Luthera Kinga?

W wydanym oświadczeniu Rainbow PUSH podkreśliła „niezłomne zaangażowanie” Jessego Jacksona na rzecz sprawiedliwości, równości i praw człowieka, które „pomogło ukształtować globalny ruch na rzecz wolności i godności”. W tekście zaznaczono, że opowiadający się za zmianami Jackson wzmacniał głos pozbawionych głosu, a jego kampanie prezydenckie w latach 80. zachęciły miliony mieszkańców USA do zarejestrowania się jako wyborcy.

Jesse Jackson urodził się 8 października 1941 r. w Greenville w Karolinie Południowej, jego matką była 16-letnia licealistka, ojcem 33-letni żonaty sąsiad. Jego matka później wyszła za mąż za mężczyznę, który adoptował Jacksona.