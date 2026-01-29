Po śmierci Prettiego i protestach z tym związanych Donald Trump w rozmowie z „Wall Street Journal” stwierdził, że „nie lubi strzelania” i zapowiedział dokładne zbadanie sprawy, co było sygnałem, że administracja będzie dążyć do deeskalacji sytuacji w Minnesocie. Trump rozmawiał też z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem i burmistrzem Minneapolis Jacobem Freyem (obaj z Partii Demokratycznej). Po rozmowie z Walzem stwierdził, że „nadają na tych samych falach”, mimo że wcześniej ostro atakował gubernatora, który jest zdecydowanym krytykiem działań administracji Trumpa.

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie dostaną megafony, mają skupić się na imigrantach, którzy weszli w konflikt z prawem

Nowe wytyczne dla funkcjonariuszy ICE, które opisuje Reuters, nakazują agentom tej formacji, by w swoich działaniach koncentrowali się wyłącznie na imigrantach, wobec których sformułowano zarzuty karne lub którzy mają już na koncie wyroki skazujące. Jest to sygnał, że działania prowadzone przeciwko nielegalnym imigrantom zostaną ograniczone.

„Nie komunikujcie się i nie wdawajcie się w kontakty z agitatorami” – czytamy w e-mailu rozesłanym przez Marcosa Charlesa, najwyższego rangą urzędnika ICE ds. operacji egzekwowania prawa i deportacji. „Nie służy to niczemu innemu niż zaognieniu sytuacji. Nikt nikogo nie przekona. Jedyna komunikacja powinna być komunikacją polegającą na tym, że funkcjonariusze wydają polecenia” – czytamy w e-mailu.

Wszystkie cele muszą mieć związek z działalnością przestępczą Fragment nowych wytycznych dla funkcjonariuszy ICE w Minnesocie

Zgodnie z nowymi wytycznymi funkcjonariusze ICE mają otrzymać megafony, tak aby mogli przekazywać wyraźne polecenia. Mają też „werbalnie komunikować każdy etap procesu zatrzymania”.