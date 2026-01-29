Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Minnesota: Nowe rozkazy dla funkcjonariuszy ICE. „Nie dyskutujcie, nikogo nie przekonacie”

Funkcjonariusze Urzędu Imigracyjno-Celnego USA (ICE) wykonujący swoje obowiązki w Minnesocie otrzymali nowe wytyczne - informuje Reuters, który zapoznał się z dokumentem wskazującym na zmianę strategii w działaniach wymierzonych w nielegalnych imigrantów.

Publikacja: 29.01.2026 05:36

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w kon

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w konflikt z prawem

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe wytyczne otrzymali funkcjonariusze ICE w Minnesocie?
  • Dlaczego zmieniono strategię działań ICE w Minnesocie?
  • W jaki sposób Biały Dom i administracja Trumpa reagują na wydarzenia w Minnesocie?

Z wytycznych przekazanych funkcjonariuszom ICE w środę wynika, że mają oni unikać wchodzenia w kontakt z „agitatorami” (przez to określenie należy rozumieć uczestników protestów przeciwko działaniom administracji Donalda Trumpa oraz osoby, które rejestrują działania funkcjonariuszy służb federalnych realizujących politykę imigracyjną administracji) w czasie wykonywania obowiązków związanych z walką z nielegalną imigracją w Minnesocie. 

Czytaj więcej

Protest po tym, jak agenci federalni śmiertelnie postrzelili 37-letniego Alexa Prettiego podczas pró
Polityka
Zanim padły śmiertelne strzały w Minneapolis. Jak doszło do kryzysu w Minnesocie?

Nowe wytyczne pojawiły się po tym, jak w ciągu kilkunastu dni w Minneapolis, stolicy stanu Minnesota, w wyniku interwencji funkcjonariuszy służb federalnych (ICE i straży granicznej) zginęło dwoje obywateli USA – 37-letnich Renee Good i Alexa Prettiego. Zarówno Good, jak i Pretti brali udział w obywatelskim kontrolowaniu działań służb federalnych. Ich śmierć wywołała falę protestów i oskarżeń pod adresem władz federalnych. Po tym jak funkcjonariusze straży granicznej zastrzelili Prettiego – w sytuacji, gdy leżał on na ziemi, obezwładniony przez nich, nawet część polityków Partii Republikańskiej zaczęła domagać się wyjaśnień dotyczących działań służb w Minnesocie, coraz głośniejsze są też wezwania do dymisji szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem, której departament nadzoruje ICE.

Zarejestrowany przebieg tragedii w Minneapolis

Zarejestrowany przebieg tragedii w Minneapolis

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Po śmierci Prettiego i protestach z tym związanych Donald Trump w rozmowie z „Wall Street Journal” stwierdził, że „nie lubi strzelania” i zapowiedział dokładne zbadanie sprawy, co było sygnałem, że administracja będzie dążyć do deeskalacji sytuacji w Minnesocie. Trump rozmawiał też z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem i burmistrzem Minneapolis Jacobem Freyem (obaj z Partii Demokratycznej). Po rozmowie z Walzem stwierdził, że „nadają na tych samych falach”, mimo że wcześniej ostro atakował gubernatora, który jest zdecydowanym krytykiem działań administracji Trumpa. 

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie dostaną megafony, mają skupić się na imigrantach, którzy weszli w konflikt z prawem

Nowe wytyczne dla funkcjonariuszy ICE, które opisuje Reuters, nakazują agentom tej formacji, by w swoich działaniach koncentrowali się wyłącznie na imigrantach, wobec których sformułowano zarzuty karne lub którzy mają już na koncie wyroki skazujące. Jest to sygnał, że działania prowadzone przeciwko nielegalnym imigrantom zostaną ograniczone. 

Czytaj więcej

Springsteen w nowej piosence potępił „zbirów Trumpa" za Minneapolis. Mówi o taktyce gestapo
Muzyka popularna
Springsteen w nowej piosence potępił „zbirów Trumpa" za Minneapolis. Mówi o taktyce gestapo

„Nie komunikujcie się i nie wdawajcie się w kontakty z agitatorami” – czytamy w e-mailu rozesłanym przez Marcosa Charlesa, najwyższego rangą urzędnika ICE ds. operacji egzekwowania prawa i deportacji. „Nie służy to niczemu innemu niż zaognieniu sytuacji. Nikt nikogo nie przekona. Jedyna komunikacja powinna być komunikacją polegającą na tym, że funkcjonariusze wydają polecenia” – czytamy w e-mailu. 

Wszystkie cele muszą mieć związek z działalnością przestępczą

Fragment nowych wytycznych dla funkcjonariuszy ICE w Minnesocie

Zgodnie z nowymi wytycznymi funkcjonariusze ICE mają otrzymać megafony, tak aby mogli przekazywać wyraźne polecenia. Mają też „werbalnie komunikować każdy etap procesu zatrzymania”. 

Reklama
Reklama

W wytycznych pojawia się też wyraźne wskazanie, że funkcjonariusze mają zająć się imigrantami, którzy wchodzili w konflikt z prawem – przy czym w e-mailu rozesłanym przez Charlesa jest wyraźnie wskazane, że nie chodzi tylko o osoby skazane, ale również takie, które mają na koncie aresztowanie. „Wszystkie cele muszą mieć związek z działalnością przestępczą” – czytamy w wytycznych. 

Administracja Donalda Trumpa ogranicza działania straży granicznej w Minnesocie

W wytycznych czytamy też, że funkcjonariusze straży granicznej w Minnesocie mają pełnić rolę wspierającą ICE, co oznacza ograniczenie ich dotychczasowej aktywności w ramach operacji prowadzonej w stanie przez służby federalne. Z wytycznych wynika też, że szerszą współpracę z ICE mają podjąć przedstawiciele władz stanowych.

Biały Dom poproszony o komentarz w tej sprawie odpowiedział agencji Reutera, że „trwają dyskusje na temat tego, jak najskuteczniej przeprowadzić działania w Minnesocie. Żadne wytyczne nie powinny być traktowane jako ostateczne, zanim nie zostaną oficjalnie wydane”. 

W związku z eskalacją sytuacji w Minnesocie Trump skierował do stanu Toma Homana, odpowiedzialnego w administracji za kwestie bezpieczeństwa granic i egzekwowania polityki imigracyjnej. Odwołany z Minneapolis został krytykowany po śmierci Prettiego dowódca straży granicznej Gregory Bovino. Ten ostatni po śmierci 37-letniego pielęgniarza mówił, że ofiarą w całej sytuacji są funkcjonariusze. Bovino ma wkrótce przejść na emeryturę. 

Jak podaje Reuters, powołując się na członka administracji Donalda Trumpa, skierowanie do Minnesoty Homana ma być zapowiedzią bardziej punktowych działań wymierzonych w nielegalnych imigrantów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Społeczeństwo Osoby Donald Trump Imigranci
W Szwecji biologiczne kobiety nie będą dzieliły celi z biologicznymi mężczyznami
Polityka
W Szwecji biologiczne kobiety nie będą dzieliły celi z biologicznymi mężczyznami
Władimir Putin spotkał się z syryjskim przywódcą Ahmadem asz-Szarą na Kremlu
Polityka
Rosja w Syrii: jak klęskę zamienić w zwycięstwo
Protest przeciwko działaniom służb imigracyjnych w Minneapolis
Polityka
Czy Minneapolis stanie się punktem zwrotnym dla administracji Donalda Trumpa?
W czasie spotkania z wyborcami Ilhan Omar została oblana nieznaną substancją
Polityka
USA: Kongresmenka Ilhan Omar zaatakowana w Minneapolis
Donald Trump
Polityka
Co się dzieje z Donaldem Trumpem? Europejski przywódca wstrząśnięty po spotkaniu w Mar-a-Lago
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama