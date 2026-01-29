Aktualizacja: 29.01.2026 06:23 Publikacja: 29.01.2026 05:36
Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w konflikt z prawem
Z wytycznych przekazanych funkcjonariuszom ICE w środę wynika, że mają oni unikać wchodzenia w kontakt z „agitatorami” (przez to określenie należy rozumieć uczestników protestów przeciwko działaniom administracji Donalda Trumpa oraz osoby, które rejestrują działania funkcjonariuszy służb federalnych realizujących politykę imigracyjną administracji) w czasie wykonywania obowiązków związanych z walką z nielegalną imigracją w Minnesocie.
Nowe wytyczne pojawiły się po tym, jak w ciągu kilkunastu dni w Minneapolis, stolicy stanu Minnesota, w wyniku interwencji funkcjonariuszy służb federalnych (ICE i straży granicznej) zginęło dwoje obywateli USA – 37-letnich Renee Good i Alexa Prettiego. Zarówno Good, jak i Pretti brali udział w obywatelskim kontrolowaniu działań służb federalnych. Ich śmierć wywołała falę protestów i oskarżeń pod adresem władz federalnych. Po tym jak funkcjonariusze straży granicznej zastrzelili Prettiego – w sytuacji, gdy leżał on na ziemi, obezwładniony przez nich, nawet część polityków Partii Republikańskiej zaczęła domagać się wyjaśnień dotyczących działań służb w Minnesocie, coraz głośniejsze są też wezwania do dymisji szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem, której departament nadzoruje ICE.
Zarejestrowany przebieg tragedii w Minneapolis
Po śmierci Prettiego i protestach z tym związanych Donald Trump w rozmowie z „Wall Street Journal” stwierdził, że „nie lubi strzelania” i zapowiedział dokładne zbadanie sprawy, co było sygnałem, że administracja będzie dążyć do deeskalacji sytuacji w Minnesocie. Trump rozmawiał też z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem i burmistrzem Minneapolis Jacobem Freyem (obaj z Partii Demokratycznej). Po rozmowie z Walzem stwierdził, że „nadają na tych samych falach”, mimo że wcześniej ostro atakował gubernatora, który jest zdecydowanym krytykiem działań administracji Trumpa.
Nowe wytyczne dla funkcjonariuszy ICE, które opisuje Reuters, nakazują agentom tej formacji, by w swoich działaniach koncentrowali się wyłącznie na imigrantach, wobec których sformułowano zarzuty karne lub którzy mają już na koncie wyroki skazujące. Jest to sygnał, że działania prowadzone przeciwko nielegalnym imigrantom zostaną ograniczone.
„Nie komunikujcie się i nie wdawajcie się w kontakty z agitatorami” – czytamy w e-mailu rozesłanym przez Marcosa Charlesa, najwyższego rangą urzędnika ICE ds. operacji egzekwowania prawa i deportacji. „Nie służy to niczemu innemu niż zaognieniu sytuacji. Nikt nikogo nie przekona. Jedyna komunikacja powinna być komunikacją polegającą na tym, że funkcjonariusze wydają polecenia” – czytamy w e-mailu.
Fragment nowych wytycznych dla funkcjonariuszy ICE w Minnesocie
Zgodnie z nowymi wytycznymi funkcjonariusze ICE mają otrzymać megafony, tak aby mogli przekazywać wyraźne polecenia. Mają też „werbalnie komunikować każdy etap procesu zatrzymania”.
W wytycznych pojawia się też wyraźne wskazanie, że funkcjonariusze mają zająć się imigrantami, którzy wchodzili w konflikt z prawem – przy czym w e-mailu rozesłanym przez Charlesa jest wyraźnie wskazane, że nie chodzi tylko o osoby skazane, ale również takie, które mają na koncie aresztowanie. „Wszystkie cele muszą mieć związek z działalnością przestępczą” – czytamy w wytycznych.
W wytycznych czytamy też, że funkcjonariusze straży granicznej w Minnesocie mają pełnić rolę wspierającą ICE, co oznacza ograniczenie ich dotychczasowej aktywności w ramach operacji prowadzonej w stanie przez służby federalne. Z wytycznych wynika też, że szerszą współpracę z ICE mają podjąć przedstawiciele władz stanowych.
Biały Dom poproszony o komentarz w tej sprawie odpowiedział agencji Reutera, że „trwają dyskusje na temat tego, jak najskuteczniej przeprowadzić działania w Minnesocie. Żadne wytyczne nie powinny być traktowane jako ostateczne, zanim nie zostaną oficjalnie wydane”.
W związku z eskalacją sytuacji w Minnesocie Trump skierował do stanu Toma Homana, odpowiedzialnego w administracji za kwestie bezpieczeństwa granic i egzekwowania polityki imigracyjnej. Odwołany z Minneapolis został krytykowany po śmierci Prettiego dowódca straży granicznej Gregory Bovino. Ten ostatni po śmierci 37-letniego pielęgniarza mówił, że ofiarą w całej sytuacji są funkcjonariusze. Bovino ma wkrótce przejść na emeryturę.
Jak podaje Reuters, powołując się na członka administracji Donalda Trumpa, skierowanie do Minnesoty Homana ma być zapowiedzią bardziej punktowych działań wymierzonych w nielegalnych imigrantów.
