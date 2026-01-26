Trump zmienia podejście wobec gubernatora Minnesoty. „Nadajemy na tych samych falach”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie stanowisko zajął Trump wobec gubernatora Minnesoty?

Jakie działania podjął Trump w związku z egzekwowaniem prawa imigracyjnego w Minnesocie??

Jaki wpływ ma zmiana retoryki Trumpa na relacje z gubernatorem Minnesoty?

Jakie kluczowe tematy były omawiane podczas rozmowy Trumpa z gubernatorem Walzem?

Starając się opanować skutki działań ICE w Minneapolis, Donald Trump w poniedziałek zdecydował o wysłaniu do Minnesoty szefa służb granicznych, Toma Homana, aby nadzorował operację egzekwowania prawa imigracyjnego.

Jednocześnie we wpisie na Truth Social złagodził swoje wcześniejsze ataki wobec gubernatora Minnesoty. Decyzja ta wywołała spekulacje, że administracja może zmienić podejście do egzekwowania prawa imigracyjnego – pisze portal Euronews.

„Car granic” jedzie do Minnesoty

W Minneapolis Homan, w roli „cara granic”, znajdzie się w centrum narastającej ogólnokrajowej debaty po niedawnych działaniach federalnych agentów, które kosztowały życie dwie osoby. Dotychczas Homan konsekwentnie bronił polityki Trumpa w zakresie zaostrzonej kontroli imigracyjnej i, podobnie jak prezydent, obwiniał Demokratów stanowych i lokalnych za przemoc w Minneapolis, twierdząc, że środki egzekwowania prawa imigracyjnego nie spotykają się z oporem w stanach kontrolowanych przez Republikanów.