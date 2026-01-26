Alex Pretti zginął w czasie interwencji funkcjonariuszy formacji podległych Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), którzy – jak podał Departament -prowadzili w Minneapolis operację przeciwko nielegalnemu imigrantowi, poszukiwanemu za brutalną napaść. Według wersji przedstawionej przez DHS 37-latek „uzbrojony w półautomatyczny pistolet 9 mm” przy próbie rozbrojenia stawiał opór funkcjonariuszom, a jeden z agentów „obawiając się o własne życie oraz życie i bezpieczeństwo kolegów oddał strzały w samoobronie”.

Reklama Reklama

Minneapolis: Jak zginął 37-letni Alex Pretti?

Tej wersji wydarzeń przeczą jednak publikowane w sieci nagrania. Widać na nich, że mężczyzna trzymał w ręku telefon, którym rejestrował działania funkcjonariuszy federalnych. W pewnym momencie mężczyzna stanął między funkcjonariuszem a uczestniczą demonstracji, która została wcześniej przewrócona na ziemię. W tym momencie funkcjonariusze użyli przeciwko Prettiemu gazu pieprzoewgo, a następnie przewrócili go i kilku przycisnęło go do ziemi. W momencie, gdy mężczyzna był już obezwładniony, ktoś krzyknął „broń” (37-latek miał przy sobie pistolet, ale w żadnym momencie po niego nie sięgnął), a jeden z funkcjonariuszy wyciągnął pistolet z kabury przy pasku Prettiego. Chwilę później inny funkcjonariusz oddał w stronę leżącego mężczyzny kilka strzałów. Urzędnicy z Minnesoty poinformowali później, że Pretti miał ważne pozwolenie na broń i miał prawo do noszenia jej w miejscach publicznych.

Pretti jest drugą w ostatnich tygodniach ofiarą śmiertelną działań funkcjonariuszy federalnych w Minneapolis. Pierwszą była 37-letnia Renee Good, która - tak jak Pretti, była obywatelką USA. Good należała do patrolu sąsiedzkiego monitorującego działania służb imigracyjnych. Mieszkanka Minneapolis zginęła 7 stycznia w momencie, gdy próbowała odjechać z miejsca, w którym blokowała samochodem drogę służbom imigracyjnym. Gdy funkcjonariusz Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) podszedł do jej samochodu i zaczął szarpać za klamkę, 37-latka ruszyła, a wówczas stojący przed samochodem funkcjonariusz oddał w jej stronę strzały z niewielkiej odległości. Kobieta zginęła na miejscu. Według władz federalnych Good próbowała przejechać stojącego przed nią agenta ICE, używając samochodu jako broni.