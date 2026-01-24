Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenia doprowadziły do ostatniej śmiertelnej strzelaniny w Minneapolis?

Jakie były reakcje władz i społeczności lokalnej na działania agentów ICE w Minnesocie?

Jakie operacje ICE wzbudziły kontrowersje i protesty w Minneapolis?

Dlaczego działania federalnych służb imigracyjnych w Minnesocie budzą pytania o ich odpowiedzialność i nadzór?

Do śmiertelnej strzelaniny doszło w sobotę 26 stycznia 2026 roku. Lokalny dziennik „Star Tribune” poinformował o śmierci mężczyzny, powołując się na szefa policji Minneapolis Briana O'Harę. Policja nie ujawniła tożsamości ofiary.

Na miejscu zdarzenia było ponad 100 agentów federalnych. Funkcjonariusze zablokowali ulice i użyli gazu łzawiącego, aby powstrzymać demonstrantów przed zbliżaniem się do miejsca strzelaniny.

Na drastycznym nagraniu krążącym w mediach społecznościowych widać, jak pięciu agentów federalnych rzuca mężczyznę na ziemię przed New American Development Center. Jeden z nich uderza ofiarę trzy razy przedmiotem przypominającym broń palną. Wokół zbiera się grupa przechodniów nagrywających scenę telefonami komórkowymi.