Aktualizacja: 24.01.2026 20:30 Publikacja: 24.01.2026 19:05
Agenci federalni zatrzymują osoby na miejscu strzelaniny z udziałem federalnych agentów imigracyjnych w Minneapolis w stanie Minnesota, USA, 24 stycznia 2026 r.
Foto: Reuters
Do śmiertelnej strzelaniny doszło w sobotę 26 stycznia 2026 roku. Lokalny dziennik „Star Tribune” poinformował o śmierci mężczyzny, powołując się na szefa policji Minneapolis Briana O'Harę. Policja nie ujawniła tożsamości ofiary.
Na miejscu zdarzenia było ponad 100 agentów federalnych. Funkcjonariusze zablokowali ulice i użyli gazu łzawiącego, aby powstrzymać demonstrantów przed zbliżaniem się do miejsca strzelaniny.
Na drastycznym nagraniu krążącym w mediach społecznościowych widać, jak pięciu agentów federalnych rzuca mężczyznę na ziemię przed New American Development Center. Jeden z nich uderza ofiarę trzy razy przedmiotem przypominającym broń palną. Wokół zbiera się grupa przechodniów nagrywających scenę telefonami komórkowymi.
Na nagraniu słychać ponad dziesięć strzałów, choć nie jest jasne, czy ogień prowadził więcej niż jeden agent.
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) poinformował w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze prowadzili w Minneapolis operację wymierzoną w osobę nielegalnie przebywającą w USA, „poszukiwaną za brutalny napad”. Według DHS w trakcie akcji inna osoba podeszła do funkcjonariuszy Straży Granicznej USA z pistoletem kalibru 9 mm.
„Funkcjonariusze próbowali rozbroić podejrzanego, ale ten stawiał gwałtowny opór. Wkrótce pojawią się dalsze szczegóły. Obawiając się o swoje życie oraz życie i bezpieczeństwo swoich kolegów, agent oddał strzały w obronie własnej. Ratownicy medyczni natychmiast udzielili pomocy medycznej sprawcy, ale stwierdzono zgon na miejscu zdarzenia” – brzmi komunikat DHS.
„Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej straszliwej strzelaninie przeprowadzonej przez agentów federalnych dziś rano. Minnesota ma tego dość. To jest obrzydliwe” – napisał Walz.
Do sobotniej śmiertelnej strzelaniny doszło zaledwie dzień po tym, jak dziesiątki tysięcy ludzi protestowało przeciwko działaniom ICE w centrum Minneapolis.
Seria śmiertelnych strzelanin prowadzonych przez federalnych agentów imigracyjnych w Minneapolis oraz powtarzające się przypadki fałszywych lub zmienianych relacji DHS dotyczących użycia broni palnej wywołują coraz większe napięcie społeczne i pytania o odpowiedzialność oraz nadzór nad działaniami federalnych służb imigracyjnych.
7 stycznia 2026 r. w południowym Minneapolis podczas federalnej operacji antyimigracyjnej zastrzelona została 37-letnia Renee Nicole Good. Jej śmierć wywołała szerokie protesty i krytykę działań ICE.
24 stycznia także w Minneapolis federalni agenci imigracyjni (ICE) śmiertelnie postrzelili mężczyznę. Według lokalnych władz ofiara była uzbrojona, a incydent nastąpił w trakcie federalnej operacji imigracyjnej.
18 stycznia Agenci ICE wyłamali drzwi do domu ChongLy Thao, Laotańczyka z amerykańskim obywatelstwem. Mężczyzna został skuty kajdankami i wyciągnięty na śnieg i mróz, ubrany jedynie w szorty i klapki.
20 stycznia agenci ICE, by wywabić z domu kobietę, jako przynęty użyli jej 5-letniego syna.
24 stycznia federalni agenci zatrzymali w Minneapolis dwuletnią dziewczynkę i jej ojca, i mimo sądowego nakazu uwolnienia dziecka, oboje zostali wsadzeni do samolotu i wywiezieni do Teksasu. Po interwencji sądu dziewczynka wróciła do Minnesoty i została oddana matce, ojciec nadal jest przetrzymywany.
Źródło: rp.pl
