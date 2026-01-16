Z tego artykułu się dowiesz: Jak władze federalne i stanowe różnią się w interpretacji działań funkcjonariuszy ICE?

Jaki jest stosunek amerykańskiej opinii publicznej do użycia siły przez ICE?

Dlaczego funkcjonariusze ICE postrzelili Wenezuelczyka w Minneapolis

Good została zastrzelona w Minneapolis. Do tragedii doszło, gdy funkcjonariusze ICE chcieli, aby kobieta wyszła z pojazdu, który blokował im drogę. W momencie, gdy jeden z funkcjonariuszy naciskał klamkę, Good zaczęła odjeżdżać. Wtedy drugi funkcjonariusz, który stał przed samochodem, oddał w jej stronę strzały z bliskiej odległości. Kobieta została trafiona w głowę, zginęła na miejscu.

Władze federalne przekonują, że funkcjonariusz działał w samoobronie i interpretują zachowanie Good jako próbę przejechania agenta ICE. Z kolei władze stanu Minnesota i miasta Minneapolis (wywodzące się z Partii Demokratycznej) uważają, że zachowanie funkcjonariusza było lekkomyślne i nadmiarowe.

Po śmierci Good doszło do protestów w Minneapolis i innych miastach Minnesoty.