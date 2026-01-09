Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były okoliczności incydentu w Minneapolis, w którym zginęła 37-letnia Renee Nicole Macklin Good?

Jakie stanowisko przyjęły władze Minneapolis i władze federalne w sprawie użycia broni przez funkcjonariusza ICE?

Jakie były okoliczności użycia broni przez funkcjonariusza straży granicznej w Portland?

W Minneapolis nasilają się protesty po tragedii, w której zginęła 37-letnia Renee Nicole Macklin Good. Według władz federalnych funkcjonariusz ICE użył broni w samoobronie, ponieważ 37-latka chciała go przejechać (wcześniej zablokowała drogę pojazdom, którymi poruszali się agenci ICE). Z kolei władze Minneapolis twierdzą, że użycie broni nie było konieczne. Z nagrań przedstawiających tragedię nie wynika jednoznacznie jaka była intencja 37-latki – nagranie można zinterpretować tak, że próbowała odjechać z miejsca, w którym padły strzały.

37-latka, która zginęła w Minneapolis należała do „patrolu sąsiedzkiego”, nagrywała funkcjonariuszy ICE

Good miała być członkiem tzw. patrolu sąsiedzkiego, który monitorował działania agentów ICE. Kobieta była matką trojga dzieci w wieku 15, 12 i 6 lat – podaje „Washington Post”. Michelle Gross, prezydent organizacji lokalnej Zjednoczeni Przeciw Policyjnej Brutalności powiedziała agencji Reutera, że Good nie robiła niczego nielegalnego – korzystała jedynie z pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji i, w ramach obywatelskiego patrolu, rejestrowała działania agentów ICE. Na nagraniach z miejsca tragedii widać jednak, że jej samochód stał w poprzek drogi blokując przejazd.

W związku z napiętą sytuacją w stanie po tragedii w Minneapolis, gubernator Tim Walz zdecydował się postawić lokalną Gwardię Narodową w stan podwyższonej gotowości. Setki protestujących zbierały się w czwartek w miejscu śmierci Good w Minneapolis, skandując „hańba” i „mordercy” pod adresem funkcjonariuszy służb federalnych. Przeciw niektórym protestującym użyto gazu łzawiącego i pieprzowego. – Czuję, że to punkt zwrotny. (...) To musi się zmienić. Nie chcemy was tu. Nie macie prawa tu być. Niszczycie nasze wspólnoty – mówiła cytowana przez agencję Reutera 52-letnia Rachel Hoppei, mieszkanka Minneapolis.