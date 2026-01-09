Aktualizacja: 09.01.2026 08:15 Publikacja: 09.01.2026 07:35
Protest przed Białym Domem po zastrzeleniu przez agenta ICE 37-latki
Foto: REUTERS
W Minneapolis nasilają się protesty po tragedii, w której zginęła 37-letnia Renee Nicole Macklin Good. Według władz federalnych funkcjonariusz ICE użył broni w samoobronie, ponieważ 37-latka chciała go przejechać (wcześniej zablokowała drogę pojazdom, którymi poruszali się agenci ICE). Z kolei władze Minneapolis twierdzą, że użycie broni nie było konieczne. Z nagrań przedstawiających tragedię nie wynika jednoznacznie jaka była intencja 37-latki – nagranie można zinterpretować tak, że próbowała odjechać z miejsca, w którym padły strzały.
Good miała być członkiem tzw. patrolu sąsiedzkiego, który monitorował działania agentów ICE. Kobieta była matką trojga dzieci w wieku 15, 12 i 6 lat – podaje „Washington Post”. Michelle Gross, prezydent organizacji lokalnej Zjednoczeni Przeciw Policyjnej Brutalności powiedziała agencji Reutera, że Good nie robiła niczego nielegalnego – korzystała jedynie z pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji i, w ramach obywatelskiego patrolu, rejestrowała działania agentów ICE. Na nagraniach z miejsca tragedii widać jednak, że jej samochód stał w poprzek drogi blokując przejazd.
Czytaj więcej
W Minneapolis 37-letnia kobieta, siedząca za kierownicą samochodu, została śmiertelnie postrzelon...
W związku z napiętą sytuacją w stanie po tragedii w Minneapolis, gubernator Tim Walz zdecydował się postawić lokalną Gwardię Narodową w stan podwyższonej gotowości. Setki protestujących zbierały się w czwartek w miejscu śmierci Good w Minneapolis, skandując „hańba” i „mordercy” pod adresem funkcjonariuszy służb federalnych. Przeciw niektórym protestującym użyto gazu łzawiącego i pieprzowego. – Czuję, że to punkt zwrotny. (...) To musi się zmienić. Nie chcemy was tu. Nie macie prawa tu być. Niszczycie nasze wspólnoty – mówiła cytowana przez agencję Reutera 52-letnia Rachel Hoppei, mieszkanka Minneapolis.
Funkcjonariusz ICE, który oddał strzał w stronę Good, był jednym z 2 tysięcy funkcjonariuszy federalnych skierowanych przez administrację w rejon Minneapolis w ramach „największej jak dotąd operacji Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Operacja miała być związana ze śledztwem toczącym się w sprawie oszustw, których dopuścić miały się organizacje pozarządowe działające w środowisku imigrantów z Somalii.
Wiceprezydent USA J.D. Vance na konferencji prasowej określił zachowanie Good mianem „ataku” na funkcjonariuszy. Dodał, że agent, który oddał do niej strzał, zasługuje na wdzięczność. Vance przypomniał też, że w ubiegłym roku ten sam funkcjonariusz został w ubiegłym roku potrącony przez samochód i doznał obrażeń, które wymagały założenia mu 33 szwów. Opis incydentu pokrywa się z wydarzeniami z czerwca 2025 roku , gdy nielegalny imigrant próbował odjechać w czasie próby zatrzymania go przez agentów ICE. Do incydentu doszło w Bloomington, w Minnesocie. Jeden z funkcjonariuszy – Jonathan Ross – miał być ciągnięty przez ok. 100 metrów za pojazdem, którym uciekał imigrant. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie chciał potwierdzić, czy w Minneapolis strzały oddał ten sam agent.
Obecnie śledczy stanowi z Minnesoty skarżą się, że nie dopuszcza się ich do śledztwa federalnego w sprawie okoliczności tragedii. Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem wyjaśniła, że stanowi śledczy nie mają prawa uczestniczyć w śledztwie federalnym.
Z kolei po incydencie w Oregonie, w którym funkcjonariusz straży granicznej ranił dwie osoby, gubernator Oregonu Tina Kotek (Partia Demokratyczna) stwierdziła, że w sytuacji, w której prezydent (Donald Trump) popiera „rozdzielanie rodzin i próby rządzenia przez strach i nienawiść zamiast przez wspólne wartości, wówczas stwarza się warunki dla bezprawia i lekkomyślności”. Wywodzące się z Partii Demokratycznej władze Oregonu i Minnesoty sprzeciwiają się zaostrzeniu polityki wobec nielegalnych imigrantów przez administrację Donalda Trumpa. Trump zapowiedział, że chce doprowadzić do deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów z USA (łącznie może chodzić o ok. 11 mln osób).
Tymczasem władze federalne twierdzą, że zarówno w Minneapolis, jak i Portland funkcjonariusze użyli broni w związku z używaniem przez protestujących przeciwko działaniom służb federalnych pojazdów jako broni.
W Portland, jak wynika z informacji przekazywanych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowca, który jest podejrzewany o bycie członkiem gangu Wenezuelczyków, miał próbować użyć pojazdu jako broni i rozjechać funkcjonariuszy. W odpowiedzi – jak informują władze federalne – funkcjonariusz straży granicznej oddał strzały w obronie własnej w stronę samochodu. Kierowca wraz z pasażerką zdołał odjechać z miejsca, w którym padły strzały. Policja znalazła rannych ok. trzech kilometrów dalej i zabrała ich do szpitala.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ostatnie wydarzenia w Wenezueli przyniosły nie tylko polityczne konsekwencje. Jak donosi portal Well.pl, informa...
21,21 proc. z 51,11 mln mieszkańców Korei Południowej stanowią obecnie osoby w wieku 65 lat i więcej - wynika z...
W nocy z piątku na sobotę (rankiem czasu polskiego) w stolicy Wenezueli, Caracas rozległy się eksplozje - i z ni...
Dziesiątki osób zginęły w noc sylwestrową na skutek pożaru w jednym z barów w kurorcie narciarskim Crans-Montana...
Dzięki masowej imigracji Latynosów królestwo ma już prawie 50 milionów mieszkańców. Ale przed Afrykanami kraj za...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas