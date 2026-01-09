Rzeczpospolita
USA: Po tragedii w Minneapolis amerykański funkcjonariusz znów użył broni

W Portland, w stanie Oregon, funkcjonariusz amerykańskiej straży granicznej postrzelił mężczyznę i kobietę. Do incydentu doszło ok. doby po tragedii w Minneapolis, gdzie funkcjonariusz służb imigracyjnych (ICE) zastrzelił 37-letnią kobietę uczestniczącą w proteście przeciwko działaniom tych służb.

Publikacja: 09.01.2026 07:35

Protest przed Białym Domem po zastrzeleniu przez agenta ICE 37-latki

Protest przed Białym Domem po zastrzeleniu przez agenta ICE 37-latki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były okoliczności incydentu w Minneapolis, w którym zginęła 37-letnia Renee Nicole Macklin Good?
  • Jakie stanowisko przyjęły władze Minneapolis i władze federalne w sprawie użycia broni przez funkcjonariusza ICE?
  • Jakie były okoliczności użycia broni przez funkcjonariusza straży granicznej w Portland?

W Minneapolis nasilają się protesty po tragedii, w której zginęła 37-letnia Renee Nicole Macklin Good. Według władz federalnych funkcjonariusz ICE użył broni w samoobronie, ponieważ 37-latka chciała go przejechać (wcześniej zablokowała drogę pojazdom, którymi poruszali się agenci ICE). Z kolei władze Minneapolis twierdzą, że użycie broni nie było konieczne. Z nagrań przedstawiających tragedię nie wynika jednoznacznie jaka była intencja 37-latki – nagranie można zinterpretować tak, że próbowała odjechać z miejsca, w którym padły strzały. 

37-latka, która zginęła w Minneapolis należała do „patrolu sąsiedzkiego”, nagrywała funkcjonariuszy ICE

Good miała być członkiem tzw. patrolu sąsiedzkiego, który monitorował działania agentów ICE. Kobieta była matką trojga dzieci w wieku 15, 12 i 6 lat – podaje „Washington Post”. Michelle Gross, prezydent organizacji lokalnej Zjednoczeni Przeciw Policyjnej Brutalności powiedziała agencji Reutera, że Good nie robiła niczego nielegalnego – korzystała jedynie z pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji i, w ramach obywatelskiego patrolu, rejestrowała działania agentów ICE. Na nagraniach z miejsca tragedii widać jednak, że jej samochód stał w poprzek drogi blokując przejazd. 

Miejsce tragedii w Minneapolis
Polityka
USA: 37-latka zastrzelona przez funkcjonariusza służby imigracyjnej

W związku z napiętą sytuacją w stanie po tragedii w Minneapolis, gubernator Tim Walz zdecydował się postawić lokalną Gwardię Narodową w stan podwyższonej gotowości. Setki protestujących zbierały się w czwartek w miejscu śmierci Good w Minneapolis, skandując „hańba” i „mordercy” pod adresem funkcjonariuszy służb federalnych. Przeciw niektórym protestującym użyto gazu łzawiącego i pieprzowego. – Czuję, że to punkt zwrotny. (...) To musi się zmienić. Nie chcemy was tu. Nie macie prawa tu być. Niszczycie nasze wspólnoty – mówiła cytowana przez agencję Reutera 52-letnia Rachel Hoppei, mieszkanka Minneapolis. 

2 tys.

Tylu funkcjonariuszy federalnych administracja Trumpa skierowała w rejon Minneapolis w ramach operacji Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Funkcjonariusz ICE, który oddał strzał w stronę Good, był jednym z 2 tysięcy funkcjonariuszy federalnych skierowanych przez administrację w rejon Minneapolis w ramach „największej jak dotąd operacji Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Operacja miała być związana ze śledztwem toczącym się w sprawie oszustw, których dopuścić miały się organizacje pozarządowe działające w środowisku imigrantów z Somalii. 

Minneapolis: Funkcjonariusz, który zastrzelił 37-latkę, pół roku wcześniej został potrącony w czasie interwencji?

Wiceprezydent USA J.D. Vance na konferencji prasowej określił zachowanie Good mianem „ataku” na funkcjonariuszy. Dodał, że agent, który oddał do niej strzał, zasługuje na wdzięczność. Vance przypomniał też, że w ubiegłym roku ten sam funkcjonariusz został w ubiegłym roku potrącony przez samochód i doznał obrażeń, które wymagały założenia mu 33 szwów. Opis incydentu pokrywa się z wydarzeniami z czerwca 2025 roku , gdy nielegalny imigrant próbował odjechać w czasie próby zatrzymania go przez agentów ICE. Do incydentu doszło w Bloomington, w Minnesocie. Jeden z funkcjonariuszy – Jonathan Ross – miał być ciągnięty przez ok. 100 metrów za pojazdem, którym uciekał imigrant. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie chciał potwierdzić, czy w Minneapolis strzały oddał ten sam agent. 

Obecnie śledczy stanowi z Minnesoty skarżą się, że nie dopuszcza się ich do śledztwa federalnego w sprawie okoliczności tragedii. Szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kristi Noem wyjaśniła, że stanowi śledczy nie mają prawa uczestniczyć w śledztwie federalnym. 

Dlaczego funkcjonariusz straży granicznej strzelał do kierowcy w Portland?

Z kolei po incydencie w Oregonie, w którym funkcjonariusz straży granicznej ranił dwie osoby, gubernator Oregonu Tina Kotek (Partia Demokratyczna) stwierdziła, że w sytuacji, w której prezydent (Donald Trump) popiera „rozdzielanie rodzin i próby rządzenia przez strach i nienawiść zamiast przez wspólne wartości, wówczas stwarza się warunki dla bezprawia i lekkomyślności”. Wywodzące się z Partii Demokratycznej władze Oregonu i Minnesoty sprzeciwiają się zaostrzeniu polityki wobec nielegalnych imigrantów przez administrację Donalda Trumpa. Trump zapowiedział, że chce doprowadzić do deportacji wszystkich nielegalnych imigrantów z USA (łącznie może chodzić o ok. 11 mln osób). 

Tymczasem władze federalne twierdzą, że zarówno w Minneapolis, jak i Portland funkcjonariusze użyli broni w związku z używaniem przez protestujących przeciwko działaniom służb federalnych pojazdów jako broni. 

W Portland, jak wynika z informacji przekazywanych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowca, który jest podejrzewany o bycie członkiem gangu Wenezuelczyków, miał próbować użyć pojazdu jako broni i rozjechać funkcjonariuszy. W odpowiedzi – jak informują władze federalne – funkcjonariusz straży granicznej oddał strzały w obronie własnej w stronę samochodu. Kierowca wraz z pasażerką zdołał odjechać z miejsca, w którym padły strzały. Policja znalazła rannych ok. trzech kilometrów dalej i zabrała ich do szpitala.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Minneapolis Społeczeństwo Imigranci
