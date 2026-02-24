Ulgę na IKZE odlicza się od dochodu, a w przypadku ryczałtu – od przychodu
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje nie tylko jako instrument oszczędnościowy. To również jedno z najskuteczniejszych narzędzi optymalizacji podatkowej. W odróżnieniu od innych produktów emerytalnych korzyść podatkowa pojawia się bardzo szybko, bo już w kolejnym roku po dokonaniu wpłat. Oznacza to, że część wpłaconych środków wraca do podatnika w formie niższego podatku. Aby jednak faktycznie uzyskać tę korzyść, konieczne jest poprawne rozliczenie ulgi w rocznym zeznaniu PIT.
Ulga na IKZE polega na możliwości odliczenia od dochodu (a w przypadku ryczałtu od przychodu) wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Z ulgi może skorzystać każda osoba, która w 2025 r. dokonywała wpłat na IKZE. Warunkiem jest faktyczne gromadzenie środków na takim koncie oraz osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu. Odliczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wpłaty zostały dokonane w trakcie roku rozliczeniowego.
Wpłaty można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Ulga nie może zostać uwzględniona na etapie obliczania zaliczek na podatek, a dopiero w zeznaniu rocznym.
Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat, przy czym osoby małoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. Konto IKZE jest zawsze indywidualne i nie może być prowadzone wspólnie, nawet w przypadku małżonków.
Ulgę można odliczyć do wysokości określonej w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W przypadku wpłat na IKZE obowiązuje limit, który zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
W 2025 r. maksymalna kwota wpłat na IKZE dla osób fizycznych wynosiła 10 407,60 zł, natomiast dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 15 611,40 zł. Odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty mieszczące się w tych granicach. Poza tym odliczenie nie może przekroczyć osiągniętego dochodu lub przychodu. Jeśli wpłaty na IKZE w 2025 r. były wyższe niż uzyskany w tym roku dochód, nadwyżka przepada i nie może zostać rozliczona w kolejnych latach.
Rozliczenie ulgi odbywa się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L, do których należy dołączyć załącznik PIT/O. To właśnie w tym formularzu wykazuje się kwotę wpłat na IKZE. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków każde z nich odlicza własne wpłaty, w ramach indywidualnego limitu. Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanego limitu na drugiego małżonka ani odliczenia wpłat osoby, która nie osiągnęła dochodu.
Prawo do ulgi można udokumentować dokumentami potwierdzającymi wpłaty, np. potwierdzeniami przelewu bankowego zawierającymi dane wpłacającego, odbiorcy, tytuł oraz kwotę. W przypadku wpłat realizowanych za pośrednictwem pracodawcy konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zarówno uprawnienie do potrąceń, jak i ich wysokość.
