Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje nie tylko jako instrument oszczędnościowy. To również jedno z najskuteczniejszych narzędzi optymalizacji podatkowej. W odróżnieniu od innych produktów emerytalnych korzyść podatkowa pojawia się bardzo szybko, bo już w kolejnym roku po dokonaniu wpłat. Oznacza to, że część wpłaconych środków wraca do podatnika w formie niższego podatku. Aby jednak faktycznie uzyskać tę korzyść, konieczne jest poprawne rozliczenie ulgi w rocznym zeznaniu PIT.

Czym jest ulga na IKZE w PIT i kto może z niej skorzystać?

Ulga na IKZE polega na możliwości odliczenia od dochodu (a w przypadku ryczałtu od przychodu) wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Z ulgi może skorzystać każda osoba, która w 2025 r. dokonywała wpłat na IKZE. Warunkiem jest faktyczne gromadzenie środków na takim koncie oraz osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu. Odliczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wpłaty zostały dokonane w trakcie roku rozliczeniowego.

Wpłaty można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Ulga nie może zostać uwzględniona na etapie obliczania zaliczek na podatek, a dopiero w zeznaniu rocznym.

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat, przy czym osoby małoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. Konto IKZE jest zawsze indywidualne i nie może być prowadzone wspólnie, nawet w przypadku małżonków.