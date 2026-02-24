Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Jak odliczyć wpłaty na IKZE w PIT i odzyskać nawet kilka tysięcy złotych?

Wpłaty na IKZE pozwalają nie tylko odkładać środki na emeryturę, ale też realnie obniżyć podatek już w danym roku. W niektórych przypadkach można odzyskać nawet kilka tysięcy złotych. Warunkiem jest jednak prawidłowe wykazanie ulgi w zeznaniu rocznym.

Publikacja: 24.02.2026 15:53

Ulgę na IKZE odlicza się od dochodu, a w przypadku ryczałtu – od przychodu

Ulgę na IKZE odlicza się od dochodu, a w przypadku ryczałtu – od przychodu

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega ulga na IKZE i kto może z niej skorzystać?
  • Jakie są warunki odliczenia wpłat na IKZE od dochodu lub przychodu?
  • Jakie są limity wpłat na IKZE w 2025 roku dla różnych grup podatników?
  • Jakie formularze i dokumenty są wymagane do poprawnego rozliczenia ulgi na IKZE w zeznaniu rocznym?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego funkcjonuje nie tylko jako instrument oszczędnościowy. To również jedno z najskuteczniejszych narzędzi optymalizacji podatkowej. W odróżnieniu od innych produktów emerytalnych korzyść podatkowa pojawia się bardzo szybko, bo już w kolejnym roku po dokonaniu wpłat. Oznacza to, że część wpłaconych środków wraca do podatnika w formie niższego podatku. Aby jednak faktycznie uzyskać tę korzyść, konieczne jest poprawne rozliczenie ulgi w rocznym zeznaniu PIT.

Czym jest ulga na IKZE w PIT i kto może z niej skorzystać?

Ulga na IKZE polega na możliwości odliczenia od dochodu (a w przypadku ryczałtu od przychodu) wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Z ulgi może skorzystać każda osoba, która w 2025 r. dokonywała wpłat na IKZE. Warunkiem jest faktyczne gromadzenie środków na takim koncie oraz osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu. Odliczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wpłaty zostały dokonane w trakcie roku rozliczeniowego.

Wpłaty można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. Ulga nie może zostać uwzględniona na etapie obliczania zaliczek na podatek, a dopiero w zeznaniu rocznym.

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat, przy czym osoby małoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. Konto IKZE jest zawsze indywidualne i nie może być prowadzone wspólnie, nawet w przypadku małżonków.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Małżonkowie, których dochody znacznie się różnią, mogą sporo zaoszczędzić na wspólnym rozliczeniu PI
Podatki
Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Kiedy naprawdę się opłaca?

Ile można odliczyć w ramach ulgi na IKZE i jak ją rozliczyć?

Ulgę można odliczyć do wysokości określonej w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W przypadku wpłat na IKZE obowiązuje limit, który zależy od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. 

W 2025 r. maksymalna kwota wpłat na IKZE dla osób fizycznych wynosiła 10 407,60 zł, natomiast dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 15 611,40 zł. Odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty mieszczące się w tych granicach. Poza tym odliczenie nie może przekroczyć osiągniętego dochodu lub przychodu. Jeśli wpłaty na IKZE w 2025 r. były wyższe niż uzyskany w tym roku dochód, nadwyżka przepada i nie może zostać rozliczona w kolejnych latach.

Rozliczenie ulgi odbywa się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L, do których należy dołączyć załącznik PIT/O. To właśnie w tym formularzu wykazuje się kwotę wpłat na IKZE. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków każde z nich odlicza własne wpłaty, w ramach indywidualnego limitu. Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanego limitu na drugiego małżonka ani odliczenia wpłat osoby, która nie osiągnęła dochodu.

Prawo do ulgi można udokumentować dokumentami potwierdzającymi wpłaty, np. potwierdzeniami przelewu bankowego zawierającymi dane wpłacającego, odbiorcy, tytuł oraz kwotę. W przypadku wpłat realizowanych za pośrednictwem pracodawcy konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zarówno uprawnienie do potrąceń, jak i ich wysokość.

Czytaj więcej

PIT-37 i PIT-36 należą do najpopularniejszych formularzy składanych przez osoby płacące podatek doch
Podatki
PIT-37 i PIT-36: Który wybrać w rozliczeniach za 2025 r.? Podstawowe zasady

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Podatki Podatek dochodowy PIT Roczne Rozliczenie Ulgi Podatkowe IKZE
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
Praca, Emerytury i renty
Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji. ZUS podał kwoty
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama