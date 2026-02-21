Z tego artykułu dowiesz się: Kto ma prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

Jakie korzyści płyną z wyboru wspólnego rozliczenia podatkowego?

Kiedy wspólne rozliczenie jest bardziej opłacalne niż indywidualne?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem to jedna z najczęściej wybieranych form składania rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu par oznacza realne oszczędności, choć jeśli obie strony zarabiają podobnie, podatek wyjdzie taki sam, jak przy indywidualnym rozliczeniu. Kto może najwięcej skorzystać na tej formie?

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Z możliwości wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i mieli wspólność majątkową. Taka opcja przysługuje również wtedy, gdy ślub został zawarty w trakcie roku, pod warunkiem że od momentu zawarcia małżeństwa do końca roku podatkowego istniała wspólność majątkowa.

Prawo do wspólnego rozliczenia mają także osoby, które w danym roku pozostawały w związku małżeńskim i miały wspólność majątkową, lecz ich współmałżonek zmarł w trakcie tego roku lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania. W takiej sytuacji nadal można skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania.