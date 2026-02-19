Rzeczpospolita
Prawo
5 najczęstszych błędów w e-PIT. Na co musisz uważać, zanim klikniesz „wyślij”

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe za 2025 r. wstępnie wypełnione przez skarbówkę. Oto, na co warto zwrócić uwagę, zanim klikniemy „wyślij”.

Publikacja: 19.02.2026 05:42

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt wskazuje w „Interii” pięć newralgicznych punktów, które trzeba wziąć pod uwagę przy akceptacji rozliczenia (lub przy przygotowywaniu go samodzielnie).

Akceptacja e-PiT. Problem 1: Nieuwzględnienie części dochodów w zeznaniu

Przygotowując rozliczenie wielu podatników koncentruje się na przychodach z umów o pracy wykazanych przez pracodawcę PIT-11. Podatnicy zapominają o drobnych zleceniach, umowach o dzieło, najmie prywatnym czy dochodach z zagranicy. Tymczasem fiskus i tak widzi te dane w swoich systemach. Jeśli w rocznym zeznaniu nie wykażemy przychodów z tych źródeł, narazimy się na konieczność złożenia korekty, wyjaśnień, a niekiedy również zapłacenia odsetek od nieopłaconych w terminie należności. Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli podatnik nie otrzyma PIT-u od pracodawcy lub udostępniony dokument będzie zawierał błędy, to podatnik i tak powinien wykazać w zeznaniu rocznym wszystkie dochody (oraz powinny być one wykazane we właściwej wysokości).

Akceptacja e-PiT. Problem 2: Niekorzystanie z należnych ulg oraz błędy przy ich rozliczaniu

Według Piotra Juszczyka część podatników nie korzysta z przysługujących im ulg (np. ulgi rehabilitacyjnej, na dzieci, z tytułu darowizny). To oznacza, że płacą wyższy podatek, niż mogliby płacić, gdyby wykorzystali możliwości, jakie daje im prawo.

Innym błędem jest swego rodzaju automatyzm przy korzystaniu z ulg. Część podatników (zwłaszcza tych, którzy daną ulgę rozliczają nie pierwszy raz) stosuje je bez sprawdzenia, czy nadal spełniają wszystkie kryteria lub czy mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

Akceptacja e-PiT. Problem 3: Błędy popełniane przy wspólnym rozliczaniu się przez małżonków

Do uchybień popełnianych w tym obszarze można zaliczyć na przykład wspólne rozliczanie w sytuacji, gdy jedno z małżonków osiąga przychody z działalności gospodarczej na podatku liniowym lub na ryczałcie. Tymczasem ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem osiągania dochodów opodatkowanych na skali podatkowej. Warto też pamiętać, że wspólne opodatkowanie nie jest obowiązkowe. Dodatkowo, możliwe jest wyłącznie za zgodą obojga małżonków.

Akceptacja e-PiT. Problem 4: Nieaktualne dane i numery rachunków

Czwarta grupa błędów dotyczy kwestii technicznych takich jak nieaktualny numer konta bankowego, niewłaściwy adres zamieszkania czy zły urząd skarbowy skarbowy, do którego kierowane jest zeznanie. Każda z nich może spowodować konieczność kontaktu z urzędem czy wydłużenie czasu oczekiwania na zwrot podatku.

Akceptacja e-PiT. Problem 5: Pośpiech i brak uważności przy wysyłaniu i wypełnianiu zeznania

Piotr Juszczyk wyjaśnia, że część błędów popełnianych przez podatników wskazuje na to, że są one skutkiem pośpiechu. Złe załączniki, błędy w PESEL-ach, literówki – to klasyczne przykłady. Inni eksperci podatkowi wskazują, że tego typu błędy są też często popełniane przy formularzach składanych w formie papierowej. Wskazują oni, że podatnicy zapominają też często o podpisaniu się czy wypełnieniu wszystkich niezbędnych rubryk (np. boksów, w których oznacza się cel składania zeznania). Cały czas zdarzają się też błędy w obliczeniach.

Źródło: rp.pl

Podatki Podatek dochodowy PIT
