Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt wskazuje w „Interii” pięć newralgicznych punktów, które trzeba wziąć pod uwagę przy akceptacji rozliczenia (lub przy przygotowywaniu go samodzielnie).

Akceptacja e-PiT. Problem 1: Nieuwzględnienie części dochodów w zeznaniu

Przygotowując rozliczenie wielu podatników koncentruje się na przychodach z umów o pracy wykazanych przez pracodawcę PIT-11. Podatnicy zapominają o drobnych zleceniach, umowach o dzieło, najmie prywatnym czy dochodach z zagranicy. Tymczasem fiskus i tak widzi te dane w swoich systemach. Jeśli w rocznym zeznaniu nie wykażemy przychodów z tych źródeł, narazimy się na konieczność złożenia korekty, wyjaśnień, a niekiedy również zapłacenia odsetek od nieopłaconych w terminie należności. Trzeba też pamiętać, że nawet jeśli podatnik nie otrzyma PIT-u od pracodawcy lub udostępniony dokument będzie zawierał błędy, to podatnik i tak powinien wykazać w zeznaniu rocznym wszystkie dochody (oraz powinny być one wykazane we właściwej wysokości).

Akceptacja e-PiT. Problem 2: Niekorzystanie z należnych ulg oraz błędy przy ich rozliczaniu

Według Piotra Juszczyka część podatników nie korzysta z przysługujących im ulg (np. ulgi rehabilitacyjnej, na dzieci, z tytułu darowizny). To oznacza, że płacą wyższy podatek, niż mogliby płacić, gdyby wykorzystali możliwości, jakie daje im prawo.

Innym błędem jest swego rodzaju automatyzm przy korzystaniu z ulg. Część podatników (zwłaszcza tych, którzy daną ulgę rozliczają nie pierwszy raz) stosuje je bez sprawdzenia, czy nadal spełniają wszystkie kryteria lub czy mieszczą się w dopuszczalnych limitach.