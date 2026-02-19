Rzeczpospolita
Ulga na dziecko w 2026 roku. Ile pieniędzy może wrócić do kieszeni rodziców?

Ulga na dziecko, znana również jako ulga prorodzinna, pozwala rodzicom obniżyć kwotę podatku do zapłaty lub zwiększyć zwrot z urzędu skarbowego. Jej wysokość zależy od liczby dzieci. Jaką kwotę faktycznie można odzyskać?

Publikacja: 19.02.2026 04:30

Ulga prorodzinna pozwala zmniejszyć kwotę podatku należnego do zapłaty

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto może skorzystać z ulgi na dziecko za rok 2025?
  • Jakie kwoty ulgi przysługują rodzicom w zależności od liczby dzieci?
  • W jaki sposób rodzice mogą podzielić ulgę na dziecko pomiędzy siebie?
  • Jakie są limity dochodu, które wpływają na możliwość odliczenia ulgi na dziecko?

Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje zarówno w odniesieniu do małoletnich dzieci, jak i pełnoletnich – o ile otrzymywały rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny lub do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuują naukę. Kwotę ulgi można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2025 r., wyłącznie w przypadku uzyskania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Ulga na dziecko w 2026 r. Jaką kwotę można odliczyć od podatku?

Ulga na dziecko pozwala obniżyć podatek dochodowy o określoną kwotę zależną od liczby dzieci, na które przysługuje odliczenie. Wysokość ulgi jest liczona miesięcznie, ale w rozliczeniu rocznym sumuje się ją za cały rok podatkowy. W 2026 r. ulga wynosi:

  • 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) – na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) – na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) – na trzecie dziecko,
  • 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie) – na czwarte i kolejne dziecko.
Ulgę na dziecko należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach)

Oznacza to, że całkowita kwota ulgi rośnie wraz z liczbą dzieci. Przy jednym dziecku można odliczyć 1 112,04 zł rocznie. Przy dwojgu dzieci kwota wynosi 2 224,08 zł rocznie, przy trojgu 4 224,12 zł rocznie, zaś przy czworgu dzieci – 6 924,12 zł. Każde kolejne dziecko zwiększa roczną ulgę o 2 700 zł.

Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Oznacza to, że mogą oni podzielić ulgę między siebie w dowolnej proporcji, według własnych ustaleń. Nie ma obowiązku dzielenia jej po równo, jeśli rodzice są zgodni co do sposobu rozliczenia.

Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie? W takim przypadku obowiązują zasady ustawowe. Gdy rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji i stosowana jest piecza naprzemienna, ulgę odlicza się w częściach równych. Tak samo jest wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców. W innych przypadkach całość ulgi, czyli 100 proc., odlicza ten rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga na dziecko – jaki jest limit dochodu?

W przypadku osób, które mają tylko jedno dziecko, możliwość odliczenia ulgi zależy od tego, czy rodzic lub rodzice nie przekroczyli limitu dochodu w 2025 r.

  • Dla osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim, ale nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, limit wynosi 56 000 zł rocznie.
  • Dla rodziców, którzy pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim, limit wynosi 112 000 zł (to suma dochodów męża i żony).
  • Dla osoby samotnie wychowującej dziecko limit również wynosi 112 000 zł. 
Po przekroczeniu tych progów ulga na jedno dziecko nie przysługuje. Do dochodów liczonych do limitu wlicza się dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli na przykład wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy zlecenia, dochody z kapitałów pieniężnych, takie jak sprzedaż papierów wartościowych, a także dochody opodatkowane podatkiem liniowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Kwoty dochodu należy pomniejszyć o zapłacone składki społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym również o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulgę należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). W załączniku PIT/O należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Rodzice, którzy rozliczają się wspólnie, składają jeden PIT/O. W przeciwnym razie każda osoba wpisuje w załączniku PIT/O kwotę, którą odlicza od podatku.

