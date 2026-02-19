Ulga prorodzinna pozwala zmniejszyć kwotę podatku należnego do zapłaty
Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje zarówno w odniesieniu do małoletnich dzieci, jak i pełnoletnich – o ile otrzymywały rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny lub do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuują naukę. Kwotę ulgi można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2025 r., wyłącznie w przypadku uzyskania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.
Czytaj więcej:
Ulga na dziecko pozwala obniżyć podatek dochodowy o określoną kwotę zależną od liczby dzieci, na które przysługuje odliczenie. Wysokość ulgi jest liczona miesięcznie, ale w rozliczeniu rocznym sumuje się ją za cały rok podatkowy. W 2026 r. ulga wynosi:
Oznacza to, że całkowita kwota ulgi rośnie wraz z liczbą dzieci. Przy jednym dziecku można odliczyć 1 112,04 zł rocznie. Przy dwojgu dzieci kwota wynosi 2 224,08 zł rocznie, przy trojgu 4 224,12 zł rocznie, zaś przy czworgu dzieci – 6 924,12 zł. Każde kolejne dziecko zwiększa roczną ulgę o 2 700 zł.
Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Oznacza to, że mogą oni podzielić ulgę między siebie w dowolnej proporcji, według własnych ustaleń. Nie ma obowiązku dzielenia jej po równo, jeśli rodzice są zgodni co do sposobu rozliczenia.
Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie? W takim przypadku obowiązują zasady ustawowe. Gdy rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji i stosowana jest piecza naprzemienna, ulgę odlicza się w częściach równych. Tak samo jest wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców. W innych przypadkach całość ulgi, czyli 100 proc., odlicza ten rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.
W przypadku osób, które mają tylko jedno dziecko, możliwość odliczenia ulgi zależy od tego, czy rodzic lub rodzice nie przekroczyli limitu dochodu w 2025 r.
Po przekroczeniu tych progów ulga na jedno dziecko nie przysługuje. Do dochodów liczonych do limitu wlicza się dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli na przykład wynagrodzenie z umowy o pracę lub umowy zlecenia, dochody z kapitałów pieniężnych, takie jak sprzedaż papierów wartościowych, a także dochody opodatkowane podatkiem liniowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Kwoty dochodu należy pomniejszyć o zapłacone składki społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym również o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ulgę należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). W załączniku PIT/O należy podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Rodzice, którzy rozliczają się wspólnie, składają jeden PIT/O. W przeciwnym razie każda osoba wpisuje w załączniku PIT/O kwotę, którą odlicza od podatku.
