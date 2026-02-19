Ulgę na dziecko należy wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O (informację o odliczeniach)

Oznacza to, że całkowita kwota ulgi rośnie wraz z liczbą dzieci. Przy jednym dziecku można odliczyć 1 112,04 zł rocznie. Przy dwojgu dzieci kwota wynosi 2 224,08 zł rocznie, przy trojgu 4 224,12 zł rocznie, zaś przy czworgu dzieci – 6 924,12 zł. Każde kolejne dziecko zwiększa roczną ulgę o 2 700 zł.

Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Oznacza to, że mogą oni podzielić ulgę między siebie w dowolnej proporcji, według własnych ustaleń. Nie ma obowiązku dzielenia jej po równo, jeśli rodzice są zgodni co do sposobu rozliczenia.

Co jednak w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w tej sprawie? W takim przypadku obowiązują zasady ustawowe. Gdy rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji i stosowana jest piecza naprzemienna, ulgę odlicza się w częściach równych. Tak samo jest wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców. W innych przypadkach całość ulgi, czyli 100 proc., odlicza ten rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga na dziecko – jaki jest limit dochodu?

W przypadku osób, które mają tylko jedno dziecko, możliwość odliczenia ulgi zależy od tego, czy rodzic lub rodzice nie przekroczyli limitu dochodu w 2025 r.