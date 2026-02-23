Te osoby nie zapłacą podatku. PIT-0 dla seniorów i młodych

zasiłku macierzyńskiego.

Ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Zwolnienie przysługuje niezależnie od liczby umów i liczby płatników. Obowiązuje jedynie limit kwotowy. Warto też zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do seniorów, młodzi ludzie prowadzący działalność gospodarczą nie są objęci ulgą PIT-0.

Wysokość ulgi PIT-0 dla młodych

Zwolnieniu od podatku w ramach ulgi PIT-0 dla młodych podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Kwota ta jest łącznym limitem w ramach ulg: dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót. Jeżeli ktoś korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku PIT-0 dla seniorów, przekroczenie limitu ulgi nie oznacza automatycznie, że od tego przekroczenia trzeba płacić podatek. Do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej stosuje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Ulga dla młodych w trakcie roku podatkowego

Przy rozliczaniu PIT-0 dla młodych w trakcie roku podatkowego obowiązuje zbliżony mechanizm, co w przypadku odliczeń dla seniorów. Podatnicy którzy mają obowiązek samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w trakcie roku (bo np. osiągają dochody z pracy z zagranicy lub z umowy zlecenia zawartej z zagraniczną firmą), mogą uwzględnić ulgę, wyłączając przy obliczaniu zaliczki przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu. Ulgę stosuje się w sposób chronologiczny, tzn. w pierwszej kolejności zwalnia się od podatku przychody uzyskane od początku roku.

W przypadku młodych osiągających przychody za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu pracy na etacie) ulga jest co do zasady stosowana w trakcie roku. Podatnik do 26. r.ż. nie musi składać dodatkowych oświadczeń. Oświadczenie potrzebne jest wtedy, gdy dana osoba nie chce, żeby płatnik uwzględniał ulgę dla młodych w trakcie roku. Podatnik składa wówczas wniosek do płatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia z podatku.

„Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, płatnik (np. pracodawca) będzie pobierał zaliczki z pominięciem zwolnienia najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia” – wyjaśnia ministerstwo finansów. Resort przypomina jednocześnie o pewnym wyjątku: jeżeli podatnik otrzymuje zasiłek macierzyński za pośrednictwem organu rentowego, organ ten sam nie stosuje ulgi. By zastosował ulgę dla młodych, trzeba złożyć wniosek o obliczanie zaliczek z uwzględnieniem tego zwolnienia.

Korzystanie z ulgi dla młodych w rozliczeniu rocznym

Jeżeli dana osoba w trakcie roku podatkowego nie skorzystała z ulgi dla młodych, mimo że miała do niej prawo, może to zrobić w rozliczeniu rocznym. Jednocześnie warto przypomnieć, że uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, samo w sobie nie nakłada na podatnika obowiązku złożenia zeznania rocznego. Innymi słowy, młodzi osiągający w danym roku przychody objęte ulgą i mieszczące się w rocznym limicie nie muszą składać rocznego PIT-a (o ile oczywiście ulga ta była odliczana, jeśli nie była, złożenie zeznania leży w ich interesie).

Istnieję też inne okoliczności w których młodzi do 26. r.ż. muszą albo mogą złożyć roczne zeznanie. Mowa np. o sytuacji w której podatnik oprócz przychodów objętych ulgą PIT-0 ma przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (np. przychody z działalności nierejestrowanej, inne źródła). Zeznanie składają też ubiegający się o zwrot nadpłaconego podatku czy korzystający z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dziecko do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (jakie zostały zapłacone od przychodów objętych ulgą). Roczny PIT trzeba też złożyć jeśli w trakcie roku korzystało się z odliczeń, do których w międzyczasie straciło się prawa.

W tego typu sytuacjach składając zeznanie roczne trzeba również wykazać w nim przychody objęte ulgą dla młodych. Należy je uwzględnić w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania. Będzie to część D zeznania PIT-37 lub PIT-36.