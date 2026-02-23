Rzeczpospolita
Prawo
Te osoby nie zapłacą podatku. PIT-0 dla seniorów i młodych

Młodzi do 26. roku życia oraz seniorzy, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują i nie pobierają emerytury – te dwie grupy mają prawo do ulgi dzięki której mogą w ogóle nie płacić podatku. Mowa o uldze PIT-0.

Publikacja: 23.02.2026 13:10

Prawo do ulgi PIT-0 mają seniorzy i młodzi do 26. r. ż.

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

PIT-0 osób do 26. r. ż. to jedna z najchętniej wykorzystywanych ulg podatkowych. Obowiązuje od 2019 r. To rozwiązanie znane jest też jako ulga dla młodych. Od 2022 r. z PIT-0 mogą korzystać również seniorzy. Ulga dla seniorów dotyczy osób które mimo nabycia prawa do emerytury czasowo zrezygnowały z jej pobierania i pozostały aktywne zawodowo. Jak można skorzystać z tych preferencji podatkowych?

Kto może skorzystać z PIT-0 dla seniora?

Z ulgi PIT-0 dla seniora mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Warunkiem jest nie otrzymywanie emerytury lub renty rodzinnej bądź świadczeń równorzędnych.

Ulga PIT-0 dotyczy przychodów:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
  • z umów zlecenia zawartych z firmą;
  • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • z zasiłków macierzyńskich.

We wszystkich wymienionych przypadkach podatnik musi podlegać ubezpieczeniom społecznym (musi opłacać składki ZUS). Ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Do skorzystania z ulgi nie jest potrzebna żadna dodatkowa decyzja organu emerytalno-rentowego. Wystarczy sam fakt ukończenia wieku emerytalnego, kontynuowania pracy zawodowej, osiągania na oskładkowanych przychodów i niepobierania emerytury.

Jaka kwota jest zwolniona z podatku w ramach ulgi dla seniorów?

Zwolnieniu z podatku w ramach ulgi dla seniora podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten obejmuje również ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę na powrót. To znaczy, że jeśli podatnik korzysta z dwóch tego typu ulg (np. z ulgi dla seniora i ulgi na powrót), jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Żadna z tych ulg nie ogranicza jednak możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że senior którego przychody w skali roku przekraczają 85 528 zł, nadal może nie zapłacić ani grosza podatku. To dlatego, że przychody objęte są kwotą wolną, wynoszącą 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że senior może zarobić nawet 115 tys. 528 zł rocznie bez konieczności płacenia PIT.

Dwa sposoby korzystania z PIT-0 dla seniora – stosowanie ulgi w tracie roku podatkowego

PIT-0 dla seniora można stosować już w trakcie roku podatkowego. Wtedy nie trzeba odprowadzać podatku. Jak to zrobić? Jeśli senior np. pracuje na etat i jego podatek jest odprowadzany przez płatnika (w tym wypadku pracodawcę), powinien przekazać mu oświadczenie w którym wskaże, że spełnia warunki stosowania ulgi PIT-0. W oświadczeniu powinna znaleźć się klauzula o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, płatnik zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Bez tego oświadczenia płatnik nie może uwzględniać zwolnienia z podatku w ramach PIT-0.

Jeżeli senior ma obowiązek samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w trakcie roku (bo np. prowadzi działalność gospodarczą), może uwzględnić ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu przy obliczaniu zaliczki. Ministerstwo finansów w materiałach informacyjnych dotyczących zasad stosowania PIT-0 dla seniora przypomina, że w tym scenariusz ulgę stosuje się w sposób chronologiczny, tzn. w pierwszej kolejności zwalnia się od podatku przychody uzyskane od początku roku.

PIT-0 dla seniora w rozliczeniu rocznym

Jeżeli ktoś nie korzysta z ulgi PIT-0 dla seniora w trakcie orku podatkowego – nic straconego. Można odliczyć ją również w zeznaniu rocznym. Przychody objęte ulgą wykazuje się wtedy w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania. Będzie to odpowiednio:

  • część D zeznania PIT-37,
  • część D zeznania PIT-36,
  • część D zeznania PIT-36L,
  • część C zeznania PIT-28.

Czy seniorzy korzystający z ulgi PIT-0 w trakcie roku muszą składać zeznanie roczne?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: „to zależy”. Uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą dla pracujących seniorów, samo w sobie nie nakłada na obowiązku złożenia zeznania rocznego. Obowiązek złożenia zeznania występuje wtedy, gdy pojawiają się też inne okoliczności, np.:

  • oprócz przychodów objętych ulgą, senior ma przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (np. przychody z działalności nierejestrowanej, inne źródła),
  • podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku,
  • podatnik chce skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zostały zapłacone od przychodów objętych ulgą,
  • podatnik ma obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których nie ma już prawa.

Innymi słowy, zawsze wtedy gdy podatnik wobec którego w trakcie roku stosowana jest ulga, osiąga przychody wyższe niż wynosi limit  85 528 zł lub nie objęte ulgą, chce dokonać dodatkowych odliczeń lub na przykład stracił prawo do ulgi w trakcie roku podatkowego (bo przeszedł na emeryturę) – wtedy powinien złożyć zeznania roczne. 

Ulga PIT-0 dla młodych – komu przysługuje? 

Ulga dla młodych przysługuje osobom do 26. r.ż. Obejmuje przychody z:

  • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • umowy zlecenia zawartej z firmą;
  • tytułu odbywania praktyki absolwenckiej;
  • tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
  • zasiłku macierzyńskiego.

Ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Zwolnienie przysługuje niezależnie od liczby umów i liczby płatników. Obowiązuje jedynie limit kwotowy. Warto też zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do seniorów, młodzi ludzie prowadzący działalność gospodarczą nie są objęci ulgą PIT-0.

Wysokość ulgi PIT-0 dla młodych

Zwolnieniu od podatku w ramach ulgi PIT-0 dla młodych podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Kwota ta jest łącznym limitem w ramach ulg: dla młodych, dla rodzin 4+, na powrót. Jeżeli ktoś korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku PIT-0 dla seniorów, przekroczenie limitu ulgi nie oznacza automatycznie, że od tego przekroczenia trzeba płacić podatek. Do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej stosuje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Ulga dla młodych w trakcie roku podatkowego

Przy rozliczaniu PIT-0 dla młodych w trakcie roku podatkowego obowiązuje zbliżony mechanizm, co w przypadku odliczeń dla seniorów. Podatnicy którzy mają obowiązek samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w trakcie roku (bo np. osiągają dochody z pracy z zagranicy lub z umowy zlecenia zawartej z zagraniczną firmą), mogą uwzględnić ulgę, wyłączając przy obliczaniu zaliczki przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu. Ulgę stosuje się w sposób chronologiczny, tzn. w pierwszej kolejności zwalnia się od podatku przychody uzyskane od początku roku. 

W przypadku młodych osiągających przychody za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu pracy na etacie) ulga jest co do zasady stosowana w trakcie roku. Podatnik do 26. r.ż. nie musi składać dodatkowych oświadczeń. Oświadczenie potrzebne jest wtedy, gdy dana osoba nie chce, żeby płatnik uwzględniał ulgę dla młodych w trakcie roku. Podatnik składa wówczas wniosek do płatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia z podatku.

„Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, płatnik (np. pracodawca) będzie pobierał zaliczki z pominięciem zwolnienia najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia” – wyjaśnia ministerstwo finansów. Resort przypomina jednocześnie o pewnym wyjątku: jeżeli podatnik otrzymuje zasiłek macierzyński za pośrednictwem organu rentowego, organ ten sam nie stosuje ulgi. By zastosował ulgę dla młodych, trzeba złożyć wniosek o obliczanie zaliczek z uwzględnieniem tego zwolnienia.

Korzystanie z ulgi dla młodych w rozliczeniu rocznym

Jeżeli dana osoba w trakcie roku podatkowego nie skorzystała z ulgi dla młodych, mimo że miała do niej prawo, może to zrobić w rozliczeniu rocznym. Jednocześnie warto przypomnieć, że uzyskanie przychodów, które w całości są objęte ulgą dla młodych, samo w sobie nie nakłada na podatnika obowiązku złożenia zeznania rocznego. Innymi słowy, młodzi osiągający w danym roku przychody objęte ulgą i mieszczące się w rocznym limicie nie muszą składać rocznego PIT-a (o ile oczywiście ulga ta była odliczana, jeśli nie była, złożenie zeznania leży w ich interesie).

Istnieję też inne okoliczności w których młodzi do 26. r.ż. muszą albo mogą złożyć roczne zeznanie. Mowa np. o sytuacji w której podatnik oprócz przychodów objętych ulgą PIT-0 ma przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej (np. przychody z działalności nierejestrowanej, inne źródła). Zeznanie składają też ubiegający się o zwrot nadpłaconego podatku czy korzystający z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dziecko do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (jakie zostały zapłacone od przychodów objętych ulgą). Roczny PIT trzeba też złożyć jeśli w trakcie roku korzystało się z odliczeń, do których w międzyczasie straciło się prawa. 

W tego typu sytuacjach składając zeznanie roczne trzeba również wykazać w nim przychody objęte ulgą dla młodych. Należy je uwzględnić w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania. Będzie to część D zeznania PIT-37 lub PIT-36.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
