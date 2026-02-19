Z tego artykułu się dowiesz: Przez jaki okres można korzystać z ulgi na internet?

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na internet?

Do jakiej maksymalnej kwoty można odliczyć wydatki na internet?

Jakie są wymagania dokumentacyjne przy korzystaniu z ulgi na internet przez małżeństwa?

Z ulgi podatkowej na internet mogą skorzystać podatnicy ponoszący wydatki związane z użytkowaniem internetu i uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową (12 proc. lub 32 proc.) lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co ważne, odliczyć można wydatki na internet – niezależnie od miejsca i formy, w jakiej się z niego korzystało (np. łącze stałe, bezprzewodowe, za pomocą urządzeń mobilnych). Nie można jednak odliczać wydatków na zakup sprzętu, komponentów sieci, instalację, rozbudowę i modernizację sieci, czy jej serwisowanie. Odliczeniu nie podlega również opłata aktywacyjna.

Ulga internetowa tylko przez dwa lata z rzędu

Z ulgi podatkowej można skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. To oznacza, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2025 r. (zeznanie składane w 2026 r.) z ulgi tej mogą skorzystać osoby które: