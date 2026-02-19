Rzeczpospolita
Prawo
Ulga na internet 2025/2026. Jeśli jej nie odliczysz, pieniądze przepadną

Podatnicy używający internetu mogą odliczyć od podatku przynajmniej część ponoszonych z tego tytułu kosztów. Ulga internetowa jest stosunkowo prosta do odliczenia, ale można z niej skorzystać tylko dwa razy, koniecznie przez dwa lata z rzędu. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Jaką kwotę można zyskać?

Publikacja: 19.02.2026 18:00

W ramach ulgi internetowej jedna osoba może odliczyć maksymalnie 760 zł rocznie

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Przez jaki okres można korzystać z ulgi na internet?
  • Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na internet?
  • Do jakiej maksymalnej kwoty można odliczyć wydatki na internet?
  • Jakie są wymagania dokumentacyjne przy korzystaniu z ulgi na internet przez małżeństwa?

Z ulgi podatkowej na internet mogą skorzystać podatnicy ponoszący wydatki związane z użytkowaniem internetu i uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową (12 proc. lub 32 proc.) lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co ważne, odliczyć można wydatki na internet – niezależnie od miejsca i formy, w jakiej się z niego korzystało (np. łącze stałe, bezprzewodowe, za pomocą urządzeń mobilnych). Nie można jednak odliczać wydatków na zakup sprzętu, komponentów sieci, instalację, rozbudowę i modernizację sieci, czy jej serwisowanie. Odliczeniu nie podlega również opłata aktywacyjna.

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna pozwala zmniejszyć kwotę podatku należnego do zapłaty
Podatki
Ulga na dziecko w 2026 roku. Ile pieniędzy może wrócić do kieszeni rodziców?

Ulga internetowa tylko przez dwa lata z rzędu

Z ulgi podatkowej można skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. To oznacza, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2025 r. (zeznanie składane w 2026 r.) z ulgi tej mogą skorzystać osoby które:

  • nie odliczały jej we wcześniejszych latach (2006-2024);
  • skorzystały z niej po raz pierwszy w rozliczeniu za 2024 r. (zeznanie składane z 2025 r.);
  • chcą odliczyć ją po raz pierwszy – wtedy kolejnym i jednocześnie ostatnim rokiem podatkowym, w którym będą mogli skorzystać z ulgi będzie rok 2026 (zeznanie składane w 2027 r.).

W materiałach informacyjnych ministerstwa finansów kwestia ta wyjaśniona jest tak: „(…) jeżeli ulgę na Internet po raz pierwszy odliczyłeś(-aś) w 2024 roku, to kolejnym i ostatnim rokiem, w którym możesz skorzystać z ulgi jest rok 2025. Jeżeli natomiast odliczasz ulgę po raz pierwszy w zeznaniu za 2025 rok, to kolejnym i ostatnim rokiem, w którym możesz skorzystać z ulgi jest rok 2026”.

Czytaj więcej

Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?
Podatki
Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?

Jedna osoba może odliczyć maksymalnie 760 zł

W ramach ulgi podatkowej odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych wydatków. Nie można jednak odliczyć więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Jeżeli wydatki na internet ponoszone są przez małżeństwo, każde z małżonków posiada swój odrębny limit (co oznacza, że w ciągu roku mogą odliczyć nawet 1520 zł, a w ciągu dwóch lat – 3040 zł).

Ulgę na internet odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku małżeństw korzystających z ulgi na internet doradcy podatkowi bardzo często przypominają, że podstawą do skorzystania z odliczenia są m.in. zapłacone faktury wystawiane na imię i nazwisko podatnika potwierdzające faktyczną zapłatę za usługę dostępu do sieci. W przypadku małżonków najbezpieczniejsze jest posiadanie faktur lub innych dokumentów potwierdzających zakup, wystawionych na imię i nazwisko obojga z nich. Nie ma też możliwości wykorzystania podwójnego limitu tylko przez jedno z małżonków (np. rozlicza się tylko mąż i tylko on korzysta z ulgi, ale w rozliczeniu przyjmuje podwójny limit, czyli 1520 zł).

Trzeba pamiętać, że jeżeli w danym roku podatnik poniesie wydatki niższe niż przewiduje limit, może odliczyć wyłącznie kwotę rzeczywiście wydatkowaną. Jednak jeżeli jednak jego wydatki na internet były wyższe – deklaruje kwotę 760 zł. Limit nie przechodzi na kolejny rok.

Jak można udokumentować prawo do ulgi internetowej?

Ulgę możesz odliczyć tylko wtedy, gdy posiada się dokument potwierdzający poniesienie wydatku w danym roku, zawierający w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),
  • dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

Takimi dokumentami mogą być faktury, rachunki oraz inne dowody zawierające te dane. Jeżeli z faktury lub rachunku nie wynika, czy zostały opłacone, trzeba się upewnić, że posiada się dokument potwierdzający dokonanie zapłaty (np. potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty, przekaz pocztowy). Jeżeli podatnik oprócz internetu kupuje u danego dostawy również inne usługi (np. kablówkę), z wystawionych dokumentów powinna wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Sposób odliczania ulgi na internet

Ulgę na internet odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wykazuje się ją w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Do zeznania trzeba dodać załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

W ramach ulgi internetowej nie można odliczać wydatków, które zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub od dochodu na podstawie ustawy o PIT,
  • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ministerstwo Finansów przypomina też podatnikom: „Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi na internet możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, czyli przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Finalnie rozliczasz ulgę w zeznaniu rocznym” – czytamy w materiałach informacyjnych dotyczących zasad korzystania z ulgi internetowej.

Źródło: rp.pl

