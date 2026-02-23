Szymon Hołownia
Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją obchodzony jest corocznie 23 lutego. Wszyscy ją przeszliśmy, przechodziliśmy lub przejdziemy. Nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, nie zawsze będąc zdiagnozowani. Ci, którzy wiedzą o swoich problemach, często nie chcą się do nich przyznać. Wstydzą się, nie potrafią, nie chcą uchodzić za słabych lub uważają, że ich prywatne życie powinno pozostać prywatne. A co, jeśli depresja dotyka polityków, którzy podejmują kluczowe decyzje, mające wpływ często na działanie państwa lub najbliższego otoczenia?
Z depresją zmagał się przez całe życie Abraham Lincoln, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (nazywający ją „czarnym psem”), gen. Charles de Gaulle, który przeszedł największe załamanie podczas protestów majowych w 1968 r., cierpiący na zaburzenia dwubiegunowe Theodore Roosevelt czy Willy Brandt, którego twarz była „wyżłobiona przez smutek”. Wszyscy oni byli wielkimi politykami i nie poddali się, stojąc na czele swoich państw w czasie przełomów, zmieniając je na lepsze.
W Polsce znane przypadki z ostatnich lat to choćby Jarosław Gowin, który otwarcie mówił o swojej walce z depresją, która zmusiła go do wycofania się z polityki w 2022 r. Po śmierci swojego brata i bratowej w depresji był również Jarosław Kaczyński i po latach przyznał się, że brał leki. Donald Tusk po przegranych wyborach prezydenckich również zapadł się w sobie. Kiedy przeprowadzałem wywiad z Andrzejem Lepperem, kilka miesięcy przed jego śmiercią, ten również był w depresji. Wiem to dzisiaj, ale w 2010 r. nie potrafiłem tego nazwać. Przypadki można mnożyć. Jednak w Polsce jedynie Gowin przyznał się wprost do choroby. Politycy wciąż nie chcą mówić o tym, z czym zmaga się niemal każdy. To temat trudny i delikatny.
Szymon Hołownia od miesięcy zmaga się z depresją. Wie to jego otoczenie, mówił to swoim bliskim, współpracownikom oraz przyjaciołom. Z kilku niezależnych źródeł wiem, że Hołownia od miesięcy leczy się. Stąd też ograniczona aktywność medialna i śladowa aktywność publiczna. Możliwe też, że stąd niektóre wybory, decyzje, zmienność, reakcje, opinie. Nie chcę decyzji Hołowni tłumaczyć, ani usprawiedliwiać. Wiem tylko, że po przegranych wyborach prezydenckich jedna z najważniejszych osób w państwie wpadła w stan, w którym każdy może się znaleźć i potrzebuje wsparcia.
Depresja wpływa na każdego inaczej, podobnie jak i leki, które się wówczas przyjmuje. Depresja nikogo nie przekreśla, nie powinna przekreślać, a najbliższe otoczenie powinno zrobić wszystko, żeby osoba chora sama się nie przekreśliła. Depresja to nie wstyd. Depresja jest chorobą, która dopaść może każdego.
Czy stan zdrowia jest osobistą sprawą polityka? I tak, i nie. Wyborcy powinni wiedzieć, na kogo głosują i w jakim stanie jest ich przedstawiciel, który może zawodzić, jak każdy z nas.
Trudna, ale ważna z punktu widzenia świadomości społecznej jest otwartość na rozmowę o depresji. Politycy nigdy nie będą bliżej wyborców niż wtedy, kiedy będą potrafili się przyznać, że dotykają ich te same słabości.
Objawy i stopnie nasilenia depresji
Politycy, publicyści, opinia społeczna łatwo ferują wyroki. Łatwo pogrzebać politycznie człowieka, który stoi nad przepaścią. Brak świadomości to największa społeczna choroba. Nieświadomie można skrzywdzić nieodwracalnie.
Wybrańcy narodu są ludźmi z krwi i kości, takimi jak każdy i również mają trudne dni. Choć nie jest to łatwe, warto, by otworzyli się. Może pomogą im w tym najbliżsi, dzięki czemu będą mogli słabość przekuć w siłę i zobaczyć, że nie są sami ze swoimi problemami.
Depresja to ludzka rzecz, która dopada każdego z nas. Można i trzeba ją leczyć. Warto o tym pamiętać. Nie tylko 23 lutego.
Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, zadzwoń pod numer infolinii Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22. Infolinia jest bezpłatną i całodobową usługą, która może zapewnić osobom o skłonnościach samobójczych lub ich otoczeniu wsparcie, informacje i pomoc. Infolinia 800 12 12 12 zapewnia wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – to numer dla dzieci, młodzieży i opiekunów
