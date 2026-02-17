korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowych (mowa o tzw. kredycie podatkowym),

są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f tej ustawy,

są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,

wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

PIT-36 a wspólne rozliczanie się z małżonkiem

Formularz PIT-36 jest przeznaczony zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Co grozi za złożenie złego formularza PIT?

Z punktu widzenia przepisów złożenie zeznania na złym formularzu (czyli na przykład wybór PIT-37 zamiast PIT-36) oznacza, że podatnik nie złożył prawidłowego zeznania podatkowego, a więc nie wywiązał się prawidłowo ze swojego ustawowego obowiązku.

W tej sytuacji może wystarczyć złożenie korekty. Jeżeli podatnik sam zauważy swój błąd, może to zrobić samodzielnie z własnej inicjatywy (składając zeznanie na właściwym formularzu i zaznaczając, że jest to korekta). Do złożenia korekty lub wyjaśnień może go też wezwać urząd skarbowy. W jednym i drugim przypadku może się też okazać, że trzeba będzie zapłacić brakujący podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Może się też zdarzyć, że urząd skarbowy zdecyduje się na nałożenie mandatu karnego skarbowego. Warunkiem wymierzenia takiej kary jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Jeśli sprawca się nie zgodzi, sprawa jest kierowana do sądu.

W 2026 r. wysokość mandatu karnego skarbowego może wynieść od 480,60 zł (jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.) do 24 030 zł (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.).