PIT-37 i PIT-36: Który wybrać w rozliczeniach za 2025 r.? Podstawowe zasady

Duża część podatników rozlicza swój podatek dochodowy od osób fizycznych za pomocą PIT-37 lub PIT-36. Czym te popularne formularze się od siebie różnią? Kiedy należy wybrać PIT-37, a kiedy PIT-36? Co się stanie, jeśli ktoś popełni błąd?

Publikacja: 17.02.2026 10:16

PIT-37 i PIT-36 należą do najpopularniejszych formularzy składanych przez osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe różnice między formularzami PIT-37 a PIT-36?
  • Kto powinien wybrać formularz PIT-37 w 2025 roku?
  • Kto jest zobowiązany do rozliczania się za pomocą PIT-36?
  • Jakie konsekwencje niesie złożenie błędnego formularza podatkowego?

Mówiąc najogólniej, podstawowa różnica między tymi formularzami polega na tym, że PIT-37 przeznaczony jest dla osób, których dochody rozliczał płatnik (np. pracodawca lub zleceniodawca). Natomiast PIT-36 powinien wybrać każdy, kto w danym roku podatkowym choć niewielką część swoich przychodów rozliczał samodzielnie, wpłacając zaliczkę jako płatnik.

Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?
Podatki
Wystartowała akcja PIT 2025. Co nowego w zeznaniach podatkowych?

Dla kogo jest PIT-37?

PIT-37 to formularz dla osób które w danym roku podatkowym uzyskiwały wyłącznie przychody rozliczane przez płatników. Mowa o takich źródłach jak np.:

  • umowa o pracę,
  • umowa zleceni,
  • umowa o dzieło,
  • emerytura lub renta,
  • świadczenia przedemerytalne,
  • stypendium,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • należności z tytułu praw autorskich,
  • zasiłek chorobowy lub macierzyński.

W przypadku osób zatrudnionych płatnikiem jest pracodawca czy zleceniodawca (który pobiera z ich pensji zaliczkę na podatek). Płatnikiem dla emerytów, rencistów itp. jest ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Z kolei na przykład dla osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku płatnikiem będzie urząd pracy.

Na oficjalnym formularzu PIT-37 (ma on brązowy kolor) przeznaczonym do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r. znajdziemy informację, że „Zeznanie PIT-37 wypełniasz, jeśli:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych obliczasz według skali podatkowej wyłącznie od przychodów uzyskanych w Polsce oraz wykazywanych w PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R lub IFT-1R,
  • nie doliczasz dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów,
  • nie odliczasz straty z lat ubiegłych,
  • nie odliczasz podatku dochodowego od przychodów z budynków.”

Kto rozlicza się z fiskusem za pomocą PIT-36?

PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy sami obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy. Na oficjalnym druku (zielony formularz) przeznaczonym do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r. znajdziemy adnotację, że „Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej „ustawą”, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37”.

Innymi słowy – chodzi o osoby, które są zobowiązane do rozliczania się z fiskusem z osiągniętych dochodów (poniesionych strat) poprzez składanie rocznych zeznań w terminie do 30 kwietnia każdego roku i jednocześnie ich dochody (lub straty) przekraczają zakres objęty PIT-37.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze informacyjnej do PIT-36 przygotowanej przez fiskusa pod kątem podatników składających rozliczenie za 2025 r. Czytamy w niej m.in., że PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy:

  • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5 proc. stawki podatku;
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36 powinny wybrać również osoby, które uzyskały przychody:

  • z odpłatnego zbycia rzeczy, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (chodzi o sprzedaż ruchomości takich jak rower, laptop, samochód itp. która nie odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; podatek trzeba płacić jeśli od dnia zakupu do dnia sprzedaży minie mniej niż pół roku – licząc od końca miesiąca, w którym kupiło się daną rzecz);
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

PIT-36 jest też dla podatników, którzy:

  • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowych (mowa o tzw. kredycie podatkowym),
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f tej ustawy,
  • są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
  • obniżają dochody o straty z lat ubiegłych,
  • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

PIT-36 a wspólne rozliczanie się z małżonkiem

Formularz PIT-36 jest przeznaczony zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.

Co grozi za złożenie złego formularza PIT?

Z punktu widzenia przepisów złożenie zeznania na złym formularzu (czyli na przykład wybór PIT-37 zamiast PIT-36) oznacza, że podatnik nie złożył prawidłowego zeznania podatkowego, a więc nie wywiązał się prawidłowo ze swojego ustawowego obowiązku.

Jakub Ziętek: Znikające miliardy z PIT. Czy pora na reformę podatkową?
Opinie Prawne
Jakub Ziętek: Znikające miliardy z PIT. Czy pora na reformę podatkową?

W tej sytuacji może wystarczyć złożenie korekty. Jeżeli podatnik sam zauważy swój błąd, może to zrobić samodzielnie z własnej inicjatywy (składając zeznanie na właściwym formularzu i zaznaczając, że jest to korekta). Do złożenia korekty lub wyjaśnień może go też wezwać urząd skarbowy. W jednym i drugim przypadku może się też okazać, że trzeba będzie zapłacić brakujący podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Może się też zdarzyć, że urząd skarbowy zdecyduje się na nałożenie mandatu karnego skarbowego. Warunkiem wymierzenia takiej kary jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Jeśli sprawca się nie zgodzi, sprawa jest kierowana do sądu.

W 2026 r. wysokość mandatu karnego skarbowego może wynieść od 480,60 zł (jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.) do 24 030 zł (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.).

