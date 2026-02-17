PIT-37 i PIT-36 należą do najpopularniejszych formularzy składanych przez osoby płacące podatek dochodowy od osób fizycznych
Mówiąc najogólniej, podstawowa różnica między tymi formularzami polega na tym, że PIT-37 przeznaczony jest dla osób, których dochody rozliczał płatnik (np. pracodawca lub zleceniodawca). Natomiast PIT-36 powinien wybrać każdy, kto w danym roku podatkowym choć niewielką część swoich przychodów rozliczał samodzielnie, wpłacając zaliczkę jako płatnik.
PIT-37 to formularz dla osób które w danym roku podatkowym uzyskiwały wyłącznie przychody rozliczane przez płatników. Mowa o takich źródłach jak np.:
W przypadku osób zatrudnionych płatnikiem jest pracodawca czy zleceniodawca (który pobiera z ich pensji zaliczkę na podatek). Płatnikiem dla emerytów, rencistów itp. jest ZUS, KRUS lub inny organ emerytalno-rentowy. Z kolei na przykład dla osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku płatnikiem będzie urząd pracy.
Na oficjalnym formularzu PIT-37 (ma on brązowy kolor) przeznaczonym do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r. znajdziemy informację, że „Zeznanie PIT-37 wypełniasz, jeśli:
PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy sami obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy. Na oficjalnym druku (zielony formularz) przeznaczonym do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2025 r. znajdziemy adnotację, że „Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej „ustawą”, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37”.
Innymi słowy – chodzi o osoby, które są zobowiązane do rozliczania się z fiskusem z osiągniętych dochodów (poniesionych strat) poprzez składanie rocznych zeznań w terminie do 30 kwietnia każdego roku i jednocześnie ich dochody (lub straty) przekraczają zakres objęty PIT-37.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze informacyjnej do PIT-36 przygotowanej przez fiskusa pod kątem podatników składających rozliczenie za 2025 r. Czytamy w niej m.in., że PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy:
PIT-36 powinny wybrać również osoby, które uzyskały przychody:
PIT-36 jest też dla podatników, którzy:
Formularz PIT-36 jest przeznaczony zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.
Z punktu widzenia przepisów złożenie zeznania na złym formularzu (czyli na przykład wybór PIT-37 zamiast PIT-36) oznacza, że podatnik nie złożył prawidłowego zeznania podatkowego, a więc nie wywiązał się prawidłowo ze swojego ustawowego obowiązku.
W tej sytuacji może wystarczyć złożenie korekty. Jeżeli podatnik sam zauważy swój błąd, może to zrobić samodzielnie z własnej inicjatywy (składając zeznanie na właściwym formularzu i zaznaczając, że jest to korekta). Do złożenia korekty lub wyjaśnień może go też wezwać urząd skarbowy. W jednym i drugim przypadku może się też okazać, że trzeba będzie zapłacić brakujący podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Może się też zdarzyć, że urząd skarbowy zdecyduje się na nałożenie mandatu karnego skarbowego. Warunkiem wymierzenia takiej kary jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Jeśli sprawca się nie zgodzi, sprawa jest kierowana do sądu.
W 2026 r. wysokość mandatu karnego skarbowego może wynieść od 480,60 zł (jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.) do 24 030 zł (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.).
