Powstaje zatem fundamentalne pytanie, po co w ogóle nam PIT? Czy może utrzymywany jest system, który staje się deficytowy? Czy celem podatku jest faktycznie zapewnienie wpływów budżetowych?

Podatek i koszty

Obecny PIT to skomplikowany system z ulgami, zwolnieniami, karami, wyjątkami; nie ma jednej prostej zasady, a to, ile podatku zapłacisz, zależy często od tego, czy zaznaczyłeś właściwą kratkę, we właściwym terminie i na właściwym druku. Z jednej strony mamy więc skomplikowany, najeżony pułapkami system (skala, liniowy, ryczałt), a z drugiej – po reformach Polskiego Ładu – stał się on dla budżetu centralnego podatkiem marginalnym.

Rozliczanie PIT to obecnie miliony deklaracji, korekt, niekończące się spory o koszty uzyskania przychodu. Pomysły na optymalizację, przeliczenia podatku przy różnych modelach podatkowych i stosowanie fundacji rodzinnych. Cały proces i analiza danych generuje gigantyczne koszty po stronie urzędów i biznesu. Kontrole, czynności sprawdzające, zwroty, odsetki, nadpłaty…

Zakładam, że likwidacja PIT dałaby oszczędności administracyjne liczone w dziesiątkach miliardów. Zniknęłaby konieczność weryfikacji milionów zeznań rocznych. Urzędnicy, zamiast ścigać podatnika za niezgłoszenie darowizny czy pomyłkę w PIT-37, mogliby zająć się uszczelnianiem VAT i CIT – tam, gdzie leżą prawdziwe pieniądze i prawdziwe nadużycia międzynarodowych korporacji.

A gdyby PIT zniknął?

Co prawdopodobnie oznaczałby brak PIT? Pieniądze z PIT nie wyparowują. Zostają w kieszeni podatnika. Przy zniesieniu opodatkowania pracy, dochód rozporządzalny Polaków wzrósłby skokowo o ok. 20-30 proc.. A co zrobimy, mając więcej gotówki – wydamy ją. Obciążenie przesuwa się z dochodu na konsumpcję i inwestycje. Każda wydana złotówka to wpływ z VAT (podstawowa stawka 23 proc.). Z punktu widzenia Skarbu Państwa zamieniamy podatek trudny w poborze, łatwy do optymalizacji i skomplikowany, na podatek prosty w poborze, trudniejszy do uniknięcia przez konsumenta i wpłacany przez przedsiębiorców. To czysty zysk transakcyjny.

W dobie pracy zdalnej i cyfrowych pracowników, rezydencja podatkowa może być towarem. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, rezydentem jest ten, kto ma w Polsce centrum interesów życiowych lub przebywa tu więcej niż 183 dni. Usunięcie PIT sprawiłoby, że menedżerowie, specjaliści IT i inwestorzy z całego świata stanęliby w kolejce po PESEL. To nie jest demagogia – to rynkowa reakcja na bodziec. Ci ludzie przywieźliby tu swój kapitał, kupowaliby nieruchomości (PCC, podatek od nieruchomości), tankowali paliwo (akcyza) i tworzyli popyt na usługi. Polska stałaby się magnesem inwestycyjnym silniejszym niż jakakolwiek specjalna strefa ekonomiczna. Efekt braku PIT w łatwy sposób można zaobserwować w Dubaju, gdzie napływają inwestorzy i specjaliści z całego świata.