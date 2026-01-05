Najbardziej sceptyczni są natomiast respondenci o prawicowych poglądach (64,4 proc. łącznie na „nie”), wyborcy partii opozycyjnych (68 proc.), w tym głosujący na Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna oraz Szymona Hołownię – w tych grupach sprzeciw wobec podatku sięga 63–67 proc.

Różnice ze względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy płeć nie są znaczące, choć kobiety są nieco bardziej sceptyczne niż mężczyźni. Uwagę zwraca natomiast bardzo wysoki sprzeciw wśród osób w wieku 30–39 lat – aż 77 proc. odpowiedzi „nie” – oraz 40–49 lat, gdzie odsetek ten sięga niemal 87 proc.

Dlaczego Polacy mówią „nie” daninie na obronę

Fakt, że większość Polaków jest niechętna wzrostowi obciążeń fiskalnych, nikogo raczej nie dziwi. – W końcu nikt nie lubi płacić podatków. Z drugiej strony w Polsce jest zdecydowanie za mało dyskusji o stanie finansów publicznych. Zbyt rzadko pytamy, czy skala wydatków państwa nie jest za duża w relacji do poziomu opodatkowania. A politycy wyraźnie unikają tego tematu – mówi Marcin Mrowiec, ekspert ekonomiczny Grant Thornton.

Jak dodaje, zaskakująco duża grupa badanych zdaje się jednak dostrzegać podstawowy mechanizm finansów publicznych. – Pozytywną informacją jest to, że nawet jedna trzecia respondentów rozumie, że jeśli wydajemy publiczne pieniądze, to one skądś muszą się wziąć – podkreśla Mrowiec.

Podobnie sondaż interpretuje Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. – Mamy do czynienia z nadzwyczajnym wysiłkiem zbrojeniowym, który trwa już od 2-3 lat i będzie kontynuowany. Wyniki badania pokazują jednak, że społeczeństwo nie do końca ma wiedzę, w jakim stanie jest polska armia, na co konieczne są dodatkowe środki i jak kosztownym procesem jest jej modernizacja. Skoro 58 proc. nie chce tymczasowego podatku, to brakuje również świadomości, że ta nadzwyczajna sytuacja wojenna, w jakiej się znajdujemy, wymaga znalezienia dodatkowych źródeł finansowania innych niż dług publiczny – wskazuje Kotecki.