Aktualizacja: 11.02.2026 16:44 Publikacja: 11.02.2026 15:21
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji
Foto: materiały prasowe
Zwiększeniu poziomu suwerenności cyfrowej Polski ma służyć m.in. wprowadzenie tzw. podatku cyfrowego. Mieliby go płacić giganci technologiczni, którzy działają w Polsce, a których globalne przychody przekraczają 1 mld euro. Sprzeciw wobec tej propozycji zgłosiły Stany Zjednoczone. Przed konsekwencjami wprowadzenia podatku od usług cyfrowych ostrzegał jakiś czas temu obecny ambasador USA w Polsce Thomas Rose.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił w rozmowie z portalem WNP podczas konferencji ECC Trends w Warszawie, że współpraca z USA jest dla Polski bardzo ważna, niemniej jednak podatek od usług cyfrowych stanowi dla naszego kraju "kamień milowy" i prace nad jego wprowadzeniem nadal będą się toczyć.
- To nie ambasador jednego czy drugiego państwa w Polsce będzie tworzył ramy prawne, tylko sami będziemy je tworzyli. To my możemy wskazywać, co jest dla nas dobre, a co nie – podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z portalem WNP.
Minister cyfryzacji dodał, że nie widzi powodu, dla którego w Polsce nie miałoby być takiego prawa, skoro funkcjonuje ono w wielu innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania czy Francja.
