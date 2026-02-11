Zwiększeniu poziomu suwerenności cyfrowej Polski ma służyć m.in. wprowadzenie tzw. podatku cyfrowego. Mieliby go płacić giganci technologiczni, którzy działają w Polsce, a których globalne przychody przekraczają 1 mld euro. Sprzeciw wobec tej propozycji zgłosiły Stany Zjednoczone. Przed konsekwencjami wprowadzenia podatku od usług cyfrowych ostrzegał jakiś czas temu obecny ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

Co z podatkiem cyfrowym w Polsce? Wicepremier mówi jasno

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił w rozmowie z portalem WNP podczas konferencji ECC Trends w Warszawie, że współpraca z USA jest dla Polski bardzo ważna, niemniej jednak podatek od usług cyfrowych stanowi dla naszego kraju "kamień milowy" i prace nad jego wprowadzeniem nadal będą się toczyć.

- To nie ambasador jednego czy drugiego państwa w Polsce będzie tworzył ramy prawne, tylko sami będziemy je tworzyli. To my możemy wskazywać, co jest dla nas dobre, a co nie – podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z portalem WNP.

Minister cyfryzacji dodał, że nie widzi powodu, dla którego w Polsce nie miałoby być takiego prawa, skoro funkcjonuje ono w wielu innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania czy Francja.

