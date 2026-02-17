Czy może jednak istnieje coś takiego jak struktura organizacyjna, ład korporacyjny, delegacja kompetencji i odpowiedzialności oraz właściwe departamenty merytoryczne? Może jednak członkowie zarządu przy podejmowaniu decyzji mogą polegać na rekomendacjach jednostek merytorycznych, a nie wyłącznie na sobie? Skoro prokuratura uważa, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna, to może cała struktura organizacyjna jest niepotrzebna i członkowie zarządu powinni samodzielnie wykonywać wszystkie czynności samodzielnie, jak tytułowa Zosia Samosia?

A przede wszystkim: czy w ogóle powinna być to materia zainteresowania prawa karnego? Czy jednak prokuratura powinna wkraczać dopiero tam, gdzie mamy zachowania nieuczciwe, a odpowiedzialność za ewentualne błędy biznesowe należy pozostawić zainteresowanej spółce (czyli prawu cywilnemu)?

Dwa słowa o statystyce

Statystyka to sztuka kłamania za pomocą liczb – tak zdefiniował naturę statystyki poprzednik Freuda, austriacki psychoanalityk Wilhelm Stekel. Innymi słowy, na ile to jest prawda, trudno powiedzieć, ale powinno wystarczyć.

Panuje powszechne przekonanie, że prokuratura się nie myli, ponieważ w 98 proc. przypadków kierowany do sądu akt oskarżenia kończy się wyrokiem skazującym. Taka statystyka zdaje się wzmacniać przekonanie prokuratury, że jest prawie nieomylna także w sprawach dotyczących działania na szkodę spółki. Statystyki, podobnie jak wykładnia w prawie z przeciwieństwa, należą do najbardziej zwodniczych kryteriów traktowania spraw całkowicie odmiennych tak samo. Nie sposób porównać przestępstw białych kołnierzyków z przestępstwami pospolitymi. Przestępstwa białych kołnierzyków nie są bowiem pospolite, ale są związane z całą złożonością podejmowania decyzji w ramach dużych organizacji oraz ryzyka biznesowego. Nie wiemy, ile ważą w tych statystykach właśnie przestępstwa pospolite, gdzie stan faktyczny i prawny jest nieskomplikowany, ale intuicja podpowiada, że ważą bardzo dużo.

Zadaliśmy pytanie Ministerstwu Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej o statystyki dotyczące przestępstw działania na szkodę spółki (art. 296 k.k.). Odpowiedź nie jest korzystna dla prokuratury. Z oficjalnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2024 r. na 166 spraw rozpoznawanych przez sądy w pierwszej instancji, wyroki skazujące zapadły tylko w 80, czyli w 48 proc. To współczynnik znacznie poniżej statystyk dla pozostałych przestępstw. Prokuratura przegrywa nie 2 proc. spraw, ale 52 proc.

Akt oskarżenia ze swojej natury powinien być projektem wyroku dla sądu, a więc zawierać na podstawie w pełni zgromadzonego materiału dowodowego niepodważalne fakty uzasadniające żądanie prokuratury skazania oskarżonego. Wszak akt oskarżenia wieńczy jeden z kluczowych etapów postępowania karnego, jakim jest postępowanie przygotowawcze. Formułując akt oskarżenia prokurator ma obowiązek sprostać zadaniom, jakie stawia przed nim Konstytucja, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a w konsekwencji prawo karne wymagające obalenia domniemania niewinności.