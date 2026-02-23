Nowa marka to ostatni etap strategicznej fuzji dwóch kancelarii o głębokich korzeniach regionalnych i uzupełniających się kompetencjach. Pod szyldem LYNX tworzą teraz jedną z największych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniającą ponad 200 prawników w 13 biurach w Bułgarii, Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii i Słowacji.

Globalna perspektywa i bliskie relacje

„Połączenie w jedną kancelarię zapewnia naszym klientom doradztwo prawne na jeszcze wyższym poziomie. Globalna perspektywa i bliskie relacje lokalne pozostają fundamentem naszej działalności – wzmacnia je teraz zunifikowana struktura oparta na spójnych, międzynarodowych standardach – mówi Margareta Sovova, International Managing Partner w LYNX. Niezależnie od lokalizacji biznesu naszych klientów doradza im ta sama kancelaria – LYNX.”

LYNX zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki, w tym: bankowości, fuzjach i przejęciach, nieruchomościach, infrastrukturze, energetyce i obronności. Jednocząc doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w ramach jednej firmy, kancelaria jest w stanie podnieść standardy i optymalizować model świadczenia usług, korzystając z nowoczesnych technologii i narzędzi, które zapewniają klientom silniejsze zasoby i prawdziwą przewagę konkurencyjną. LYNX otwiera drzwi do bezpiecznego prowadzenia biznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego LYNX?

Nowa tożsamość kancelarii inspirowana jest rysiem (ang. lynx) – skupionym, spostrzegawczym i instynktownie reagującym na otoczenie. W LYNX zwracamy uwagę na szczegóły, widzimy nowe drogi i rozwiązania, słuchamy potrzeb klientów oraz odpowiadamy na nie w sposób najbardziej adekwatny dla dynamicznie zmieniających się rynków.

“Prowadzenie działalności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej nie zatrzymuje się na jej granicach. Podobnie jak nasze doradztwo prawne. LYNX to jeden organizm, złożony z lokalnych ekspertów z międzynarodowymi kontaktami oraz unikalnym i globalnym doświadczeniem” – dodaje Dag Nilsson, International Managing Partner w LYNX.

Dwadzieścia pięć lat doświadczenia w regionie, połączone dziś pod jedną marką sprawia, że LYNX jest doskonale przygotowana na wyzwania współczesnego rynku.

Zapraszamy na naszą stronę internetową po więcej informacji: www.lynx.legal

Materiał Promocyjny