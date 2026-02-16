Główny Inspektor Pracy opowiedział w rozmowie z serwisem o kulisach prac nad ustawą, w tym nad nową listą kontrolną, która ma być prostsza, krótsza i bardziej przystępna. Najistotniejsze będą na niej pytania dotyczące podporządkowania i wykonywania poleceń, które będą miały pomóc odróżnić umowę o pracę od umowy cywilnoprawnej.

Lawina skarg zasypała PIP. „Skala tego zjawiska zaskoczyła wszystkich”

Marcin Stanecki w rozmowie z PulsHR.pl podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy, w związku z nową ustawą, potrzebować będzie kilkuset nowych pracowników. Zdradził również, że po jej wejściu w życie powstanie specjalny algorytm przeznaczony do typowania firm do kontroli.

– Podstawą będzie wspólna analiza ryzyka prowadzona z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obejmie ona dane pochodzące z ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. To narzędzie będzie automatycznie typować podmioty do kontroli, w sposób przejrzysty i oparty na określonych kryteriach.

Ponadto Główny Inspektor Pracy przyznał w rozmowie z PulsHR.pl, że PIP odczuwa efekt medialnego szumu wokół projektu ustawy.