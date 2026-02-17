– Tryb dostępu na wniosek nie został na razie zniesiony, co oznacza, że starosta na wniosek osoby zainteresowanej udostępnia określone dane. Różnica jest taka, że nie możemy pobierać za to opłaty. Opłaty, która szczególnie wysoka nie była. Stawka podstawowa w przypadku przekazywania danych w postaci elektronicznej wynosiła bowiem 8,99 zł, a w przypadku dokumentu drukowanego – 11,99 zł za każdą nieruchomość będącą przedmiotem transakcji. Kwoty te w przypadku większej liczby nieruchomości spadały nawet do poziomu 90 gr za nieruchomość. Podkreślam, że ustawa pozbawiła nas wszystkich wpływów z tego tytułu – mówi Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

Są jednak urzędy, jak Miasto Stołeczne Warszawa które kierując się ustawą udostępniły na swojej stronie dane RCN. Każdy, bez składania wniosku, może je pobrać.

– Skoro ustawa otwiera dostęp do danych z RCN, to nie można oczekiwać składania wniosków o ich udostępnienie – uważa główny geodeta kraju, Andrzej Żylis.

Z drugiej strony nadal obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, które Andrzej Żylis planuje zmienić i będzie to zmiana pożądana przez tych, którzy mają w planach zakup nieruchomości i chcieliby skorzystać z uwolnienia danych o cenach transakcyjnych.

– Każdy, kto kiedyś składał taki wniosek, wie, że jego wypełnienie nie jest proste. Nie pisze się w nim: proszę o podanie cen transakcyjnych na ulicy „X”. Dodatkowo każdy powiat przesyła dane w innym układzie, a nieraz i w innym formacie. Dlatego skorzystanie z nich także wymaga pewnego doświadczenia. Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, czyli jeśli nie zostanie ustandaryzowany sposób prezentacji danych i to w zrozumiałej formie, to na pewno nie można mówić o uwolnieniu danych z RCN dla konsumentów, którzy nim kupią działkę, dom czy mieszkanie, chcą się zorientować w cenach transakcyjnych – mówi Anton Bubiel, ekspert rynku nieruchomości w SonarHome.pl, platformy do wyceny mieszkania online.

Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka ds. badań rynku Otodom również uważa, że po RCN trzeba umieć się poruszać.