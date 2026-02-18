Rzeczpospolita
Prawo
1978,49 zł renty z ZUS od 1 marca. Te choroby uprawniają do świadczenia

1 marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur z ZUS, w wyniku której świadczenia wzrosną o 5,3 proc. Wyższa będzie m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy. Sprawdzamy, ile wyniesie oraz przypominamy, przy jakich chorobach przysługuje.

Publikacja: 18.02.2026 04:00

Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?

Foto: Paweł Kacperek / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile wyniesie renta z ZUS od 1 marca?
  • Jakie zmiany w świadczeniach rentowych z ZUS wprowadza marcowa waloryzacja?
  • Jakie są kryteria przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy przez ZUS?
  • Przy jakich chorobach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

O tegorocznej waloryzacji ZUS poinformował w specjalnym komunikacie z 13 lutego zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Podał w nim, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 proc.. Przypomniał, że zwaloryzowane zostaną wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS, a podwyżka przeprowadzona zostanie z urzędu. Tym samym uprawnieni nie będą musieli składać wniosków. Informację o waloryzacji otrzymają w specjalnej decyzji przysłanej z ZUS. Ponadto będą mogli zapoznać się z nią na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 marca wzrośnie wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Od 1 marca, w wyniku waloryzacji, wzrośnie m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1878,91 zł. Podwyżka w kwocie 99,58 zł sprawi, że zwaloryzowane świadczenie wyniesie 1978,49 zł. Do takiej samej kwoty wzrośnie również najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta socjalna. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po marcowej waloryzacji wyniesie 1483,87 zł. 

Czytaj więcej

W 2023 r. działało w Polsce 1 938 ośrodków opieki długoterminowej, finansowanych przez NFZ
Ochrona zdrowia
Potrzeby seniorów rosną, a system nie nadąża. Powstał Krajowy Plan Transformacji

ZUS zwaloryzuje również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in.:

  • dodatku pielęgnacyjnego – 366,68 zł,
  • dodatku dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji – 550,02 zł,
  • ryczałtu energetycznego – 336,16 zł,
  • świadczenia przedemerytalnego – 1993,76 zł.

Renta z tytułu niezdolności do pracy: Co to za świadczenie?

Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS przysługuje osobom, które nie mogą wykonywać pracy zarobkowej ze względu na swój stan zdrowia. Powodem jej przyznania może być nie tylko ogólny stan zdrowia, lecz także choroba zawodowa lub wypadek przy pracy.

ZUS może przyznać rentę z tytułu:

  • całkowitej niezdolności do pracy – w przypadku osób, które utraciły możliwość do wykonywania jakiejkolwiek pracy;
  • częściowej niezdolności do pracy – w przypadku osób, które utraciły możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami.

Przy jakich chorobach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

Decyzje o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydają orzecznicy ZUS. Nie istnieje zamknięty wykaz chorób, które automatycznie uprawniają do otrzymania takiego świadczenia. Jego przyznanie zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby, w tym m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby oraz od tego, jak stan zdrowia wpływa na zdolność do wykonywania pracy.

Podstawę do otrzymania renty z ZUS, jak pisała „Rzeczpospolita”, najczęściej stanowią:

  • choroby układu krążenia – takie jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca;
  • choroby układu nerwowego – np. stany po udarze, epilepsja, choroba Parkinsona, choroby demencyjne;
  • choroby układu oddechowego – np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc;
  • choroby nowotworowe – nowotwory złośliwe różnych narządów;
  • zaburzenia psychiczne – takie jak depresja, schizofrenia;
  • choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz przewlekłe choroby układu ruchu – np. choroby zwyrodnieniowe stawów lub urazy kręgosłupa;
  • choroby zakaźne i pasożytnicze i ich powikłania;
  • choroby oka – np. zaćma;
  • choroby układu pokarmowego;
  • choroby metaboliczne i endokrynologiczne – np. cukrzyca w zaawansowanym stadium.

Warto wymienić również choroby zawodowe, które najczęściej stanowią podstawę do orzekania o niezdolności do pracy. Są to:

  • pylica płuc,
  • choroby zakaźne,
  • uszkodzenie głosu,
  • ubytek słuchu,
  • choroby obwodowego układu nerwowego,
  • przewlekłe choroby układu ruchu,
  • choroby skóry,
  • nowotwory złośliwe.

Źródło: rp.pl

