Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS?
O tegorocznej waloryzacji ZUS poinformował w specjalnym komunikacie z 13 lutego zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Podał w nim, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 proc.. Przypomniał, że zwaloryzowane zostaną wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS, a podwyżka przeprowadzona zostanie z urzędu. Tym samym uprawnieni nie będą musieli składać wniosków. Informację o waloryzacji otrzymają w specjalnej decyzji przysłanej z ZUS. Ponadto będą mogli zapoznać się z nią na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Od 1 marca, w wyniku waloryzacji, wzrośnie m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1878,91 zł. Podwyżka w kwocie 99,58 zł sprawi, że zwaloryzowane świadczenie wyniesie 1978,49 zł. Do takiej samej kwoty wzrośnie również najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta socjalna. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po marcowej waloryzacji wyniesie 1483,87 zł.
ZUS zwaloryzuje również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in.:
Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS przysługuje osobom, które nie mogą wykonywać pracy zarobkowej ze względu na swój stan zdrowia. Powodem jej przyznania może być nie tylko ogólny stan zdrowia, lecz także choroba zawodowa lub wypadek przy pracy.
ZUS może przyznać rentę z tytułu:
Decyzje o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydają orzecznicy ZUS. Nie istnieje zamknięty wykaz chorób, które automatycznie uprawniają do otrzymania takiego świadczenia. Jego przyznanie zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby, w tym m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby oraz od tego, jak stan zdrowia wpływa na zdolność do wykonywania pracy.
Podstawę do otrzymania renty z ZUS, jak pisała „Rzeczpospolita”, najczęściej stanowią:
Warto wymienić również choroby zawodowe, które najczęściej stanowią podstawę do orzekania o niezdolności do pracy. Są to:
