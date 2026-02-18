Z tego artykułu się dowiesz: Ile wyniesie renta z ZUS od 1 marca?

Jakie zmiany w świadczeniach rentowych z ZUS wprowadza marcowa waloryzacja?

Jakie są kryteria przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy przez ZUS?

Przy jakich chorobach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

O tegorocznej waloryzacji ZUS poinformował w specjalnym komunikacie z 13 lutego zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Podał w nim, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 proc.. Przypomniał, że zwaloryzowane zostaną wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS, a podwyżka przeprowadzona zostanie z urzędu. Tym samym uprawnieni nie będą musieli składać wniosków. Informację o waloryzacji otrzymają w specjalnej decyzji przysłanej z ZUS. Ponadto będą mogli zapoznać się z nią na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Od 1 marca wzrośnie wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Od 1 marca, w wyniku waloryzacji, wzrośnie m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 1878,91 zł. Podwyżka w kwocie 99,58 zł sprawi, że zwaloryzowane świadczenie wyniesie 1978,49 zł. Do takiej samej kwoty wzrośnie również najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta socjalna. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po marcowej waloryzacji wyniesie 1483,87 zł.

ZUS zwaloryzuje również kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in.: