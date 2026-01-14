Reklama

Potrzeby seniorów rosną, a system nie nadąża. Powstał Krajowy Plan Transformacji

Dostosowanie systemu ochrony zdrowia do rosnących potrzeb seniorów to jeden z celów Krajowego Planu Transformacji (KPT) na lata 2027-31. Co ma się zmienić?

Publikacja: 14.01.2026 08:19

W 2023 r. działało w Polsce 1 938 ośrodków opieki długoterminowej, finansowanych przez NFZ

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

Autorzy Planu zauważają, że starzenie się społeczeństwa wymaga dostosowania systemu ochrony zdrowia do rosnących potrzeb pacjentów i rozwijania usług wspierających ich codzienne funkcjonowanie. Jednym z głównych problemów jest brak informacji o tym, gdzie taką pomoc można uzyskać. Inny – to wymiana informacji między ochroną zdrowia a pomocą społeczną. Opiekę długoterminową należy też zorganizować tak, by była ona dostępna w większym stopniu dla pacjentów z terenów wiejskich i mniejszych miast.

Jak zwiększyć dostępność do opieki długoterminowej? 

Krajowy Plan Transformacji zauważa też, że rozwój stacjonarnej opieki długoterminowej w placówkach medycznych często ograniczają niedostateczna infrastruktura i ograniczone zasoby kadrowe. Efekt? Rosną koszty leczenia i hospitalizacji.  

Czytaj więcej

Specjaliści zwracają uwagę, że osobom starszym czy wymagającym opieki najlepiej pomagać w ten sposób
Ochrona zdrowia
Wyzwania dla opieki długoterminowej będą rosnąć

Jak ocenili autorzy KPT, sytuację można byłoby poprawić dzięki polepszeniu dostępności nowoczesnych usług telemedycyny, teleopieki i e-zdrowia. Jednym z działań wymienionych w KPT jest stworzenie portalu z informacjami o ofercie opieki długoterminowej. Za wdrożenie planu odpowiadać mają Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta. 

Czytaj więcej

Polska to nie jest kraj dla starych ludzi
Praca, Emerytury i renty
Polska to nie jest kraj dla starych ludzi
Kto korzysta ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej?

W 2023 r. ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej finansowanych przez NFZ skorzystało blisko 118,5 tys. pacjentów. Dotyczy to głównie pacjentów po udarach, z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, z chorobami sercowo-naczyniowymi i układu krążenia.

W ramach opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ w 2023 r. działały w Polsce 1 938 ośrodków, w tym 484 ośrodki opieki stacjonarnej i 1 535 ośrodków opieki domowej.

Polska nie jest gotowa na starość. Jest plan, ale opieka już pęka w szwach


