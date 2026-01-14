Potrzeby seniorów rosną, a system nie nadąża. Powstał Krajowy Plan Transformacji

Autorzy Planu zauważają, że starzenie się społeczeństwa wymaga dostosowania systemu ochrony zdrowia do rosnących potrzeb pacjentów i rozwijania usług wspierających ich codzienne funkcjonowanie. Jednym z głównych problemów jest brak informacji o tym, gdzie taką pomoc można uzyskać. Inny – to wymiana informacji między ochroną zdrowia a pomocą społeczną. Opiekę długoterminową należy też zorganizować tak, by była ona dostępna w większym stopniu dla pacjentów z terenów wiejskich i mniejszych miast.

Jak zwiększyć dostępność do opieki długoterminowej?

Krajowy Plan Transformacji zauważa też, że rozwój stacjonarnej opieki długoterminowej w placówkach medycznych często ograniczają niedostateczna infrastruktura i ograniczone zasoby kadrowe. Efekt? Rosną koszty leczenia i hospitalizacji.

Jak ocenili autorzy KPT, sytuację można byłoby poprawić dzięki polepszeniu dostępności nowoczesnych usług telemedycyny, teleopieki i e-zdrowia. Jednym z działań wymienionych w KPT jest stworzenie portalu z informacjami o ofercie opieki długoterminowej. Za wdrożenie planu odpowiadać mają Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta.