Potrzeby seniorów rosną, a system nie nadąża. Powstał Krajowy Plan Transformacji

Aktualizacja: 14.01.2026 09:13 Publikacja: 14.01.2026 08:19
W 2023 r. działało w Polsce 1 938 ośrodków opieki długoterminowej, finansowanych przez NFZ
Foto: Adobe Stock
Autorzy Planu zauważają, że starzenie się społeczeństwa wymaga dostosowania systemu ochrony zdrowia do rosnących potrzeb pacjentów i rozwijania usług wspierających ich codzienne funkcjonowanie. Jednym z głównych problemów jest brak informacji o tym, gdzie taką pomoc można uzyskać. Inny – to wymiana informacji między ochroną zdrowia a pomocą społeczną. Opiekę długoterminową należy też zorganizować tak, by była ona dostępna w większym stopniu dla pacjentów z terenów wiejskich i mniejszych miast.
Krajowy Plan Transformacji zauważa też, że rozwój stacjonarnej opieki długoterminowej w placówkach medycznych często ograniczają niedostateczna infrastruktura i ograniczone zasoby kadrowe. Efekt? Rosną koszty leczenia i hospitalizacji.
Czytaj więcej
W związku ze starzeniem się społeczeństwa w krajach OECD, w tym w Polsce, potrzebne będą pilne dz...
Jak ocenili autorzy KPT, sytuację można byłoby poprawić dzięki polepszeniu dostępności nowoczesnych usług telemedycyny, teleopieki i e-zdrowia. Jednym z działań wymienionych w KPT jest stworzenie portalu z informacjami o ofercie opieki długoterminowej. Za wdrożenie planu odpowiadać mają Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta.
Czytaj więcej
Jeśli w święta będziemy życzyć sobie 100 lat, to nie zapomnijmy dodać „w zdrowiu”. Bo z opieką na...
W 2023 r. ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej finansowanych przez NFZ skorzystało blisko 118,5 tys. pacjentów. Dotyczy to głównie pacjentów po udarach, z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, z chorobami sercowo-naczyniowymi i układu krążenia.
W ramach opieki długoterminowej finansowanej ze środków NFZ w 2023 r. działały w Polsce 1 938 ośrodków, w tym 484 ośrodki opieki stacjonarnej i 1 535 ośrodków opieki domowej.
Czytaj więcej: Polska nie jest gotowa na starość. Jest plan, ale opieka już pęka w szwach
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na zmiany w systemie leczenia chorych na serce długo czekali zarówno sami pacjenci, jak i lekarze. Ramowe rozwią...
Prawo nie pozwala leczyć i ratować życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie mają objawów psychoty...
Wraz z eskalacją kryzysu w ochronie zdrowia nastąpił festiwal pomysłów na jej zreformowanie. W jakich rozwiązani...
Resort zdrowia opublikował raport z konsultacji projektu rozporządzenia, umożliwiającego tworzenie izb porodowyc...
Nazywają się łańcuchem dobra. Chirurdzy transplantolodzy, koordynatorzy medyczni oraz piloci. To od tych ostatni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas