Wyzwania dla opieki długoterminowej będą rosnąć

– Wszyscy mówią dziś o sztucznej inteligencji, o zmianach klimatycznych. Mam wrażenie, że demografia i wyzwania z nią związane zeszły dziś nieco na drugi plan. Tymczasem są one znacznie bardziej poważne i pilniejsze od innych megatrendów, które obserwujemy. Kluczowe jest, byśmy nie tracili z oczu faktu, że musimy dostosować nasze społeczeństwa i polityki do wyzwań związanych ze zmianami demograficznymi – powiedział Mark Pearson, zastępca dyrektora dyrektoriatu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ds. zatrudnienia, pracy i spraw społecznych (ELS), przedstawiając wnioski płynące z najnowszego raportu OECD „Is Care Affordable for Older People?” („Czy opieka jest przystępna dla osób starszych?”). Szef ELS w wystąpieniu odniósł wyniki tego raportu do kilkunastu innych raportów OECD poświęconych opiece długoterminowej.

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce i pozostałych krajach OECD”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie było okazją do analizy systemów opieki długoterminowej w krajach OECD i porównania ich z sytuacją w Polsce, szczególnie w kontekście trwających reform i szybko starzejącej się populacji. Celem konferencji było wykorzystanie międzynarodowych porównań do zidentyfikowania kluczowych wyzwań, zbadania możliwości działania i zaproponowania potencjalnych rozwiązań dotyczących poprawy systemu opieki długoterminowej w Polsce.

Jak to robią inni?

Raporty OECD wskazują na nie tylko wspomniane zmiany w strukturze wiekowej społeczeństw, ale także na rosnące oczekiwania ludzi dotyczące jakości i dostępności usług opieki długoterminowej (czyli pomocy osobom starszym w codziennych czynnościach) w cenie, na którą będą mogli sobie pozwolić. Według przewidywań OECD w 2050 r. odsetek obywateli UE w wieku 65+ zwiększy się do ok. 30 proc. z 20 proc. w 2023 r. To oznacza wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową aż o jedną trzecią.