Aktualizacja: 22.10.2025 21:00 Publikacja: 22.10.2025 19:56
Foto: Adobe Stock
– 20 proc. z nas ma ponad 300 pacjentów pod swoją opieką na dyżurach. 97 proc. z nas dyżuruje na więcej niż jednym oddziale – wskazał podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed resortem zdrowia Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak dodał, dwie trzecie lekarzy nie ma dostępu do kardiomonitora w czasie dyżuru, co oznacza, że pacjenci pozbawieni są podstawowej opieki somatycznej. – W przypadku pacjenta, który jest w szpitalu psychiatrycznym, jego zdrowie somatyczne, jego zdrowie fizyczne również jest istotne, a ten pacjent po prostu jest systemowo dyskryminowany – powiedział.
Dwa tygodnie temu Porozumienie Rezydentów OZZL opublikowało raport ujawniający szereg nieprawidłowości, jakie mają miejsce w szpitalach psychiatrycznych, zwłaszcza podczas dyżurów. Rezydenci zapowiedzieli, że 27 października odbędzie się ich spotkanie z Ministerstwem Zdrowia. Od momentu publikacji raportu nie otrzymali jednak żadnej informacji o działaniach resortu w sprawie przedstawionych postulatów. – Jedyna wypowiedź, jaka spłynęła, to była wypowiedź konsultanta krajowego, który przekazał, że nasze postulaty nie są ważne do wdrożenia i tak naprawdę problem, który sygnalizujemy, w jego ocenie nie jest istotny, z czym absolutnie się nie zgadzamy – podkreślił Goncerz.
Robert Madejka, członek prezydium zarządu regionu mazowieckiego OZZL i przewodniczący oddziału terenowego przy szpitalu w Tworkach, opisał sytuację w placówkach psychiatrycznych jako skrajnie trudną. – Często na dyżurze jeden lekarz w godzinach nocnych musi opiekować się około 200 pacjentami. Często nie ma dostępu do badań diagnostycznych, do badań laboratoryjnych – powiedział. Podkreślił także brak możliwości uzyskania konsultacji z lekarzem specjalistą, a czasem nawet psychiatrą. – W ubiegłym miesiącu przez ponad 10 dni nie było lekarza specjalisty psychiatry stacjonarnie na terenie szpitala – dodał. Madejka zwrócił też uwagę, że lekarze w nocy muszą przemieszczać się między oddalonymi budynkami, a wielu z nich nie chce dyżurować w izbie przyjęć, która często jest traktowana jak izba wytrzeźwień.
Czytaj więcej
Coraz mniej izb wytrzeźwień w Polsce oznacza coraz większe obciążenie dla szpitalnych oddziałów r...
Przez braki kadrowe oraz infrastrukturalne często w szpitalach psychiatrycznych priorytetem nie są pacjenci w kryzysie psychicznym, tylko ci z zagrożeniami somatycznymi. – W szpitalach psychiatrycznych, w których zostaje dwóch czy trzech rezydentów psychiatrii, ważniejsze są bezpośrednie zagrożenia zdrowia somatycznego – udary, zawały, zapalenia trzustki i ostre brzuchy – tłumaczyła Anna Bazydło, rezydentka psychiatrii. Absolutnie nieludzkim jest, żeby osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, które wymagają hospitalizacji, musiały z cierpliwością i wyrozumiałością wobec systemu oczekiwać reakcji na swój kryzys (zdrowia psychicznego – red.) – dodała. Jak mówiła Bazydło, często w czasie dyżurów nie ma psychologów, sekretarek ani lekarzy specjalistów – jest jedynie rezydent „i jego dwie ręce, nic więcej”.
Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL, zwróciła uwagę, że młodzi lekarze powinni być chronieni przez system, a nie ponosić odpowiedzialność za błędy organizacyjne. – Nie wyobrażam sobie, żebym dyżurowała na oddziale, gdzie będę miała pod opieką 300 pacjentów. Nie można zapewnić im bezpieczeństwa ani odpowiednio się nimi zajmować – stwierdziła. Zaznaczyła, że na każdej izbie przyjęć psychiatrycznej powinien być obecny specjalista, a lekarz dyżurny musi mieć dostęp do badań laboratoryjnych i obrazowych. Wspomniała też o fatalnej infrastrukturze. – Nie może być tak, że w szpitalach psychiatrycznych nie ma na przykład windy – mówiła.
Cebula-Kubat odniosła się również do słów konsultanta krajowego ds. psychiatrii, który uznał, że brak poczucia bezpieczeństwa u lekarzy to „wewnętrzne odczucie”. – Lekarze czują się zagrożeni, ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za pacjentów – zarówno zawodową, jak i cywilną – odpowiedziała. Dodała, że często wynika to z tego, że na dyżurach spędzają o wiele więcej czasu niż powinni. – Nie może być tak, że lekarze pracują po 250, 300, niekiedy 400. Dyżurują nie 24 czy 16 godzin, tylko niekiedy 48, a czasami i 72 godziny – tłumaczyła przewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL.
Czytaj więcej
To, co ma za zadanie publiczny system ochrony zdrowia, to nie stracić młodych lekarzy, nie sprawi...
Szpital w Tworkach stał się jednym z przykładów pogarszającej się sytuacji w psychiatrii. Jak poinformował Robert Madejka, w placówce rozpoczęto spór zbiorowy z pracodawcą. – On nie wpływa na jakość opieki nad pacjentami. My przez cały czas pracujemy w takim trybie, jak dotychczas – powiedział. Dodał też, że ma nadzieję, że dyrekcja szpitala również widzi problem i będzie dążyć do jego szybkiego zakończenia.
Madejka zaznaczył, że problem z opieką w szpitalach psychiatrycznych ma charakter systemowy. Jego zdaniem obecny model nie przystaje do współczesnych standardów i prowadzi do zjawiska „stomatologizacji psychiatrii”. – Chcielibyśmy, żeby pozostali (pacjenci – red.) w publicznych placówkach, żeby tam mogli otrzymać tę opiekę, nie za rok, tylko w miarę szybkim terminie – dodał.
Na liście postulatów przekazanych Ministerstwu Zdrowia przez Porozumienie Rezydentów znalazło się m.in.:
– Jeżeli te warunki nie ulegną poprawie, może dojść do tragedii i ucierpią na tym pacjenci – podkreśliła Monika Potocka, Rzecznik Praw Lekarza.
Czytaj więcej
Jak wygląda edukacja w szkole przy szpitalu psychiatrycznym? Co jest przyczyną kryzysu zdrowia ps...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– 20 proc. z nas ma ponad 300 pacjentów pod swoją opieką na dyżurach. 97 proc. z nas dyżuruje na więcej niż jednym oddziale – wskazał podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed resortem zdrowia Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jak dodał, dwie trzecie lekarzy nie ma dostępu do kardiomonitora w czasie dyżuru, co oznacza, że pacjenci pozbawieni są podstawowej opieki somatycznej. – W przypadku pacjenta, który jest w szpitalu psychiatrycznym, jego zdrowie somatyczne, jego zdrowie fizyczne również jest istotne, a ten pacjent po prostu jest systemowo dyskryminowany – powiedział.
Coraz mniej izb wytrzeźwień w Polsce oznacza coraz większe obciążenie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i po...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
W magazynach jest mniej szczepionek przeciw Covid-19, niż w poprzednich latach. Także nie wszystkie punkty zgłas...
Nie możemy udawać, że wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia są takie same jak kilkanaście lat temu – m...
U młodych ludzi w stanie upojenia alkoholowego ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych wzrasta o 94 proc. – mów...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Projekt budżetu na 2026 r. przewiduje rekordowe 248 mld zł na ochronę zdrowia. Rząd podkreśla wzrost nakładów, o...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas