Aktualizacja: 22.10.2025 19:48 Publikacja: 22.10.2025 18:02
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Nikola Sendek zatruła się tlenkiem węgla w łazience mieszkania przy ul. Rybackiej 14 lutego 2020 roku. Według prokuratury tragedię spowodował niesprawny piecyk gazowy, zamontowany niezgodnie z przepisami przez poprzednich lokatorów mieszkania należącego do gminy. Wentylacja w pomieszczeniu była niewystarczająca i nie odprowadzała spalin na zewnątrz. Rodzice dziecka podnosili, że nie otrzymali przy odbiorze mieszkania żadnej dokumentacji urządzenia ani informacji o zagrożeniu. Na ławie oskarżonych zasiadła była prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku, Ewa W. Jej obrońcy Śledczy twierdzili, że to ją obarcza odpowiedzialność za brak działań, by usunąć wadliwe urządzenie. Ewa W. do końca nie przyznała się do winy. Wyrok zapadł po prawie pięciu latach od tragicznego zdarzenia.
Czytaj więcej
Brak zastępczego mieszkania dla najemcy, który nie reguluje czynszu i ma zostać eksmitowany, końc...
Jak informuje lokalny portal GP24.pl, Ewa W. została uznana za winną nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Sąd zobowiązał ją także do zapłaty po 10 tys. zł nawiązki oraz pokrycia kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny.
– Jesteśmy zadowoleni z tego wyroku. Bo cały czas było, że to my jesteśmy winni – powiedzieli po ogłoszeniu werdyktu sądu rodzice Nikoli.
Ich pełnomocnik mec. Bartosz Fieducik czuje jednak niedosyt. – Tutaj powinien zapaść wyrok nie tylko za narażenie mieszkańców, ale również nieumyślne spowodowanie śmierci Nikoli – oznajmił i zapowiedział złożenie apelacji w tej sprawie.
Toczy się jeszcze proces cywilny z powództwa rodziców Nikoli. Domagają się od miasta i Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku 700 tys. zł zadośćuczynienia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nikola Sendek zatruła się tlenkiem węgla w łazience mieszkania przy ul. Rybackiej 14 lutego 2020 roku. Według prokuratury tragedię spowodował niesprawny piecyk gazowy, zamontowany niezgodnie z przepisami przez poprzednich lokatorów mieszkania należącego do gminy. Wentylacja w pomieszczeniu była niewystarczająca i nie odprowadzała spalin na zewnątrz. Rodzice dziecka podnosili, że nie otrzymali przy odbiorze mieszkania żadnej dokumentacji urządzenia ani informacji o zagrożeniu. Na ławie oskarżonych zasiadła była prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku, Ewa W. Jej obrońcy Śledczy twierdzili, że to ją obarcza odpowiedzialność za brak działań, by usunąć wadliwe urządzenie. Ewa W. do końca nie przyznała się do winy. Wyrok zapadł po prawie pięciu latach od tragicznego zdarzenia.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas