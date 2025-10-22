Rzeczpospolita
Prawo
Były wiceszef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa i działania służb wobec Romana Giertycha

Daniel K., były zastępca szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, usłyszał w środę zarzuty przekroczenia uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji uzyskanej w związku z pełnioną funkcją. Nie przyznaje się do winy.

Publikacja: 22.10.2025 16:17

Były zastępca szefa CBA Daniel K. na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem

Były zastępca szefa CBA Daniel K. na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus w Sejmie w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Daniel K. był funkcjonariuszem CBA od 2007 roku, funkcję zastępcy szefa Biura pełnił od 20 maja 2020 roku do 30 stycznia 2024 roku. Dziś stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego na wezwanie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 3  w Prokuraturze Krajowej. To ten zespół bada sprawę zakupu i funkcjonowania systemu do inwigilacji Pegasus.

Były wiceszef CBA ujawnił  Bogdanowi Święczkowskiemu materiały z tajemnicą adwokacką?

Przedstawiono mu zarzut przekazania  8 lipca 2020 r. ówczesnemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu 15 płyt DVD z materiałem dowodowym zebranym w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha. Były tam także materiały zawierające tajemnicę obrończą i adwokacką.

Córka Tuska inwigilowana przy użyciu Pegasusa? W tle sprawa Giertycha
Prawo karne
Córka Tuska inwigilowana przy użyciu Pegasusa? W tle sprawa Giertycha

Jak wyjaśnia PK, tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne (art. 178 k.p.k.). Natomiast tajemnica adwokacka objęta jest tzw. względnym zakazem dowodowym. W razie stwierdzenia, że materiał może zawierać tę tajemnicę, powinien on zostać przekazany do sądu celem oceny, czy może być wykorzystany w postępowaniu karnym. 

„Podejrzany nie miał więc uprawnień do przekazania Prokuratorowi Krajowemu materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką. Było to działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szeregu osób, których prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem zostało naruszone” - podkreśla w komunikacie PK jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak.

Daniel K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.    W ocenie prokuratora, nie zachodzi konieczność zastosowania środków zapobiegawczych takich jak np. dozór czy tymczasowe aresztowanie. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Źródło: rp.pl

Organizacje Prawo Karne Pegasus Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)

