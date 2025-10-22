Były wiceszef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa i działania służb wobec Romana Giertycha

Aktualizacja: 22.10.2025 16:34 Publikacja: 22.10.2025 16:17
Były zastępca szefa CBA Daniel K. na posiedzeniu sejmowej Komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus w Sejmie w Warszawie
Foto: PAP/Rafał Guz
Daniel K. był funkcjonariuszem CBA od 2007 roku, funkcję zastępcy szefa Biura pełnił od 20 maja 2020 roku do 30 stycznia 2024 roku. Dziś stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego na wezwanie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 3 w Prokuraturze Krajowej. To ten zespół bada sprawę zakupu i funkcjonowania systemu do inwigilacji Pegasus.
Przedstawiono mu zarzut przekazania 8 lipca 2020 r. ówczesnemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu 15 płyt DVD z materiałem dowodowym zebranym w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha. Były tam także materiały zawierające tajemnicę obrończą i adwokacką.
Czytaj więcej
Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej...
Jak wyjaśnia PK, tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne (art. 178 k.p.k.). Natomiast tajemnica adwokacka objęta jest tzw. względnym zakazem dowodowym. W razie stwierdzenia, że materiał może zawierać tę tajemnicę, powinien on zostać przekazany do sądu celem oceny, czy może być wykorzystany w postępowaniu karnym.
„Podejrzany nie miał więc uprawnień do przekazania Prokuratorowi Krajowemu materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką. Było to działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szeregu osób, których prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem zostało naruszone” - podkreśla w komunikacie PK jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak.
Daniel K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W ocenie prokuratora, nie zachodzi konieczność zastosowania środków zapobiegawczych takich jak np. dozór czy tymczasowe aresztowanie. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Daniel K. był funkcjonariuszem CBA od 2007 roku, funkcję zastępcy szefa Biura pełnił od 20 maja 2020 roku do 30 stycznia 2024 roku. Dziś stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego na wezwanie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 3 w Prokuraturze Krajowej. To ten zespół bada sprawę zakupu i funkcjonowania systemu do inwigilacji Pegasus.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas