Były wiceszef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa i działania służb wobec Romana Giertycha

Daniel K. był funkcjonariuszem CBA od 2007 roku, funkcję zastępcy szefa Biura pełnił od 20 maja 2020 roku do 30 stycznia 2024 roku. Dziś stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego na wezwanie prokuratora z Zespołu Śledczego nr 3 w Prokuraturze Krajowej. To ten zespół bada sprawę zakupu i funkcjonowania systemu do inwigilacji Pegasus.

Były wiceszef CBA ujawnił Bogdanowi Święczkowskiemu materiały z tajemnicą adwokacką?

Przedstawiono mu zarzut przekazania 8 lipca 2020 r. ówczesnemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu 15 płyt DVD z materiałem dowodowym zebranym w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha. Były tam także materiały zawierające tajemnicę obrończą i adwokacką.

Jak wyjaśnia PK, tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne (art. 178 k.p.k.). Natomiast tajemnica adwokacka objęta jest tzw. względnym zakazem dowodowym. W razie stwierdzenia, że materiał może zawierać tę tajemnicę, powinien on zostać przekazany do sądu celem oceny, czy może być wykorzystany w postępowaniu karnym.

„Podejrzany nie miał więc uprawnień do przekazania Prokuratorowi Krajowemu materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką. Było to działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szeregu osób, których prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem zostało naruszone” - podkreśla w komunikacie PK jej rzecznik prasowy prok. Przemysław Nowak.