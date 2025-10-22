Aktualizacja: 22.10.2025 10:32 Publikacja: 22.10.2025 10:05
Foto: Adobe Stock
Sprzedaż detaliczna towarów najsilniej urosła we wrześniu w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie”, o ponad 20 proc. r/r. Wyraźny wzrost odnotowano też w sprzedaży pojazdów i części do nich, a także mebli i sprzętu RTV/AGD (o około 15-16 proc. r/r).
Na drugim biegunie była sprzedaż żywności oraz w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” – ona urosła tylko o 0,1-0,2 proc. r/r.
Foto: PAP
Dane wyglądają imponująco i spora w tym roku rola pozytywnej koniunktury w handlu. Konsumpcji prywatnej sprzyjają m.in.: realny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce (w ostatnich miesiącach około 4-5 proc. r/r, w ciągu ostatnich dwóch lat o około 10 proc.), stabilna sytuacja na rynku pracy (acz m.in. obniżony popyt na pracę, czyli większe wyzwania przy zmianie pracy albo przy szukaniu pierwszego zatrudnienia), obniżki stóp procentowych z ostatnich miesięcy (łącznie o 125 punktów bazowych od maja) czy poprawa nastrojów konsumenckich w ostatnich miesiącach.
Słowem wyjaśnienia: koniunktura konsumencka, według środowych danych GUS, nieco pogorszyła się względem września (gdy była ona w zasadzie najlepsza od pandemii), natomiast w dłuższym terminie obserwowany jest trend wzrostowy.
Jednocześnie nie można nie wspomnieć o efekcie kalendarzowym (więcej dni handlowych niż przed rokiem) oraz efekcie bardzo niskiej bazy. Dane o sprzedaży detalicznej z września 2024 r. były bardzo słabe (-3 proc. r/r). Zdaniem ekonomistów Pekao, zakupom we wrześniu br. sprzyjała też pogoda.
Względem sierpnia, we wrześniu sprzedaż detaliczna towarów spadła o 2,7 proc. Z kolei dane odsezonowane przez GUS wskazują na wzrost o 4,9 proc. r/r i spadek o 0,6 proc. m/m.
„To niezły wynik, zbliżony do konsensusu, ale mieliśmy apetyty na więcej” – piszą o najnowszych danych o sprzedaży detalicznej ekonomiści Pekao. Oni prognozowali, że sprzedaż urosła we wrześniu o około 8 proc. r/r.
„Historia o mocnym krajowym konsumencie jest jak najbardziej w mocy. W 2025 konsumpcja urośnie o około 4 proc.” – dodają.
Warto też zwrócić uwagę, że wspomniany (nieodsezonowany) wzrost sprzedaży detalicznej o 6,4 proc. r/r to dane w cenach stałych. Można powiedzieć, że o tyle więcej kupowaliśmy w tegorocznym wrześniu, niż w poprzednim. W ujęciu cen bieżących (czyli z uwzględnieniem wzrostu cen; tyle więcej zapłaciliśmy niż rok temu) wzrost sprzedaży detalicznej był jednak zbliżony, bo o 6,6 proc. Wniosek? Średnio rzecz biorąc, ceny w handlu detalicznym niemal stoją w miejscu. Patrząc w szczegółach, to m.in. efekt niższych niż przed rokiem cen paliw oraz samochodów, ale też – w mniejszej skali – odzieży, obuwia, mebli i sprzętu RTV/AGD. To sygnał wysokiej konkurencji cenowej w tych sektorach. Sporo więcej niż przed rokiem (o ponad 4,5 proc.) płaciło się natomiast za żywność.
