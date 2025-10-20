Aktualizacja: 20.10.2025 10:28 Publikacja: 20.10.2025 09:52
Chiński PKB powiększył się w trzecim kwartale o 4,8 proc. rok do roku, po tym jak w drugim kwartale wzrósł o 5,2 proc., a w pierwszym o 5,4 proc. Tempo wzrostu było zgodne ze średnią prognoz analityków. Produkcja przemysłowa wzrosła natomiast we wrześniu o 6,5 proc. rok do roku, przewyższając prognozy na poziomie 5 proc. i wzrost o 5,2 proc. w sierpniu. Wzrost sprzedaży detalicznej wyhamował w tym czasie z 3,4 proc. do 3 proc., co było zgodne z prognozami. Inwestycje w środki trwałe, w tym nieruchomości, niespodziewanie skurczyły się o 0,5 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, ponieważ spowolniły wydatki na infrastrukturę i produkcję. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali wzrost o 0,1 proc. Inwestycje w nieruchomości pogłębiły spadek, osiągając 13,9 proc. w okresie od stycznia do września, w porównaniu z 12,9 proc. spadkiem w pierwszych ośmiu miesiącach roku.
– Spadek inwestycji w środki trwałe jest „rzadki i niepokojący” – twierdzi Zhiwei Zhang, główny ekonomista Pinpoint Asset Management. Ostrzega on, że wzrost PKB w czwartym kwartale może być pod presją. Ostatni raz Chiny odnotowały spadek inwestycji w środki trwałe w 2020 r. podczas pandemii.
– Słabość inwestycji w nieruchomości może utrzymywać się dłużej, niż wcześniej zakładano. To może oznaczać strukturalną restrukturyzację i możliwe, że inwestycje nigdy nie powrócą do poprzednich poziomów. W tym kontekście Chiny muszą rozważyć, jak wykorzystać inwestycje z innych sektorów, aby wypełnić lukę inwestycyjną – ocenia Bruce Pang, wykładowca CUHK Business School.
– Uważamy jednak, że dane wciąż zawyżają tempo ekspansji gospodarczej o co najmniej 1,0 punkt procentowy. Dane o aktywności we wrześniu były mieszane – sugerują, że wzrost produkcji był na koniec trzeciego kwartału zasadniczo stabilny, ale tylko dzięki odpornemu eksportowi, który zrekompensował słabszy popyt krajowy. China Activity Proxy (CAP), nasz wewnętrzny alternatywny wskaźnik dla oficjalnego PKB, wskazuje, że wzrost wynosił średnio mniej niż 3,5 proc. rok do roku w lipcu i sierpniu. Dane o aktywności z ostatniego miesiąca były mieszane, ale sugerują, że wzrost w sumie prawdopodobnie niewiele się zmienił – wskazuje Julian Evans-Pritchard, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.
– Ponieważ Chiny są na dobrej drodze do osiągnięcia tegorocznego celu wzrostu, możemy obserwować mniejszą pilność w działaniach stymulacyjnych. Jednak słabe zaufanie, przekładające się na niską konsumpcję, inwestycje oraz pogłębiający się spadek cen nieruchomości, nadal wymaga rozwiązania – prognozuje Lynn Song, główny ekonomista ds. Chin w ING.
Oficjalny cel wzrostu gospodarczego Chin na 2025 r. przewiduje, że PKB powiększy się o „około 5 proc.”. Mediana prognoz analityków, zebranych przez agencję Bloomberga, sugeruje, że wzrost PKB Chin wyniesie w czwartym kwartale 4,1 proc. Poszczególne prognozy wahają się od 3 proc. (Moody's) do 4,8 proc. (BOC International China i Macquarie Bank).
Oficjalne dane za wrzesień pokazały również utrzymującą się odporność chińskiego eksportu pomimo napięć z USA. Ceny konsumpcyjne spadły o 0,3 proc., nie spełniając oczekiwań, ponieważ utrzymywała się presja deflacyjna. W poniedziałek Ludowy Bank Chin utrzymał referencyjne stopy procentowe bez zmian przez szósty miesiąc z rzędu, zgodnie z oczekiwaniami, z jednoroczną stopą kredytu podstawowego na poziomie 3 proc. i pięcioletnią na poziomie 3,5 proc.
Najwyżsi przywódcy Chin rozpoczęli w poniedziałek spotkanie, na którym mają omówić politykę i cele rozwoju na kolejne pięć lat. Pekin dąży do przesunięcia gospodarki w stronę konsumpcji krajowej jako źródła wzrostu, jednocześnie rozwijając rodzimą technologię w obliczu rosnących ograniczeń ze strony USA.
– Chiny powinny zintensyfikować wysiłki w dziedzinie technologii, ale wierzymy również, że tak zwana stara gospodarka pozostanie kręgosłupem gospodarki w przewidywalnej przyszłości. Pekin będzie musiał uporządkować bałagan w sektorze nieruchomości w latach 2026-30 z kilku powodów. Nieruchomości pozostają drugim po eksporcie czynnikiem przyczyniającym się do PKB Chin, około połowa majątku gospodarstw domowych jest ulokowana w nieruchomościach, a sektor ten nadal odpowiada za około 18 proc. dochodów samorządów lokalnych. Nadmierne inwestycje w nowe branże, takie jak pojazdy elektryczne, stały się już kontrproduktywne. – Ting Lu, ekonomista banku Nomura.
