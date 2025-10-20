Chiński PKB powiększył się w trzecim kwartale o 4,8 proc. rok do roku, po tym jak w drugim kwartale wzrósł o 5,2 proc., a w pierwszym o 5,4 proc. Tempo wzrostu było zgodne ze średnią prognoz analityków. Produkcja przemysłowa wzrosła natomiast we wrześniu o 6,5 proc. rok do roku, przewyższając prognozy na poziomie 5 proc. i wzrost o 5,2 proc. w sierpniu. Wzrost sprzedaży detalicznej wyhamował w tym czasie z 3,4 proc. do 3 proc., co było zgodne z prognozami. Inwestycje w środki trwałe, w tym nieruchomości, niespodziewanie skurczyły się o 0,5 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, ponieważ spowolniły wydatki na infrastrukturę i produkcję. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali wzrost o 0,1 proc. Inwestycje w nieruchomości pogłębiły spadek, osiągając 13,9 proc. w okresie od stycznia do września, w porównaniu z 12,9 proc. spadkiem w pierwszych ośmiu miesiącach roku.

– Spadek inwestycji w środki trwałe jest „rzadki i niepokojący” – twierdzi Zhiwei Zhang, główny ekonomista Pinpoint Asset Management. Ostrzega on, że wzrost PKB w czwartym kwartale może być pod presją. Ostatni raz Chiny odnotowały spadek inwestycji w środki trwałe w 2020 r. podczas pandemii.

– Słabość inwestycji w nieruchomości może utrzymywać się dłużej, niż wcześniej zakładano. To może oznaczać strukturalną restrukturyzację i możliwe, że inwestycje nigdy nie powrócą do poprzednich poziomów. W tym kontekście Chiny muszą rozważyć, jak wykorzystać inwestycje z innych sektorów, aby wypełnić lukę inwestycyjną – ocenia Bruce Pang, wykładowca CUHK Business School.

W jakiej kondycji jest gospodarka Chin?

– Uważamy jednak, że dane wciąż zawyżają tempo ekspansji gospodarczej o co najmniej 1,0 punkt procentowy. Dane o aktywności we wrześniu były mieszane – sugerują, że wzrost produkcji był na koniec trzeciego kwartału zasadniczo stabilny, ale tylko dzięki odpornemu eksportowi, który zrekompensował słabszy popyt krajowy. China Activity Proxy (CAP), nasz wewnętrzny alternatywny wskaźnik dla oficjalnego PKB, wskazuje, że wzrost wynosił średnio mniej niż 3,5 proc. rok do roku w lipcu i sierpniu. Dane o aktywności z ostatniego miesiąca były mieszane, ale sugerują, że wzrost w sumie prawdopodobnie niewiele się zmienił – wskazuje Julian Evans-Pritchard, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

– Ponieważ Chiny są na dobrej drodze do osiągnięcia tegorocznego celu wzrostu, możemy obserwować mniejszą pilność w działaniach stymulacyjnych. Jednak słabe zaufanie, przekładające się na niską konsumpcję, inwestycje oraz pogłębiający się spadek cen nieruchomości, nadal wymaga rozwiązania – prognozuje Lynn Song, główny ekonomista ds. Chin w ING.