Reklama

24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej

Od 1 stycznia pacjenci w Polsce zyskają dostęp do 24 nowych terapii refundowanych, w tym 15 nieonkologicznych i 9 onkologicznych. Na liście refundacyjnej znalazło się także 10 generyków – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Publikacja: 15.12.2025 15:07

24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej, w tym 15 nieonkologicznych i 9 onkologicznych

24 nowe terapie na styczniowej liście refundacyjnej, w tym 15 nieonkologicznych i 9 onkologicznych

Foto: kasiap

Zuzanna Świerczek

– W obwieszczeniu styczniowym objęliśmy 24 nowe terapie, nowoczesne terapie – 15 terapii nieonkologicznych i 9 terapii onkologicznych, w tym 8 terapii dedykowanych chorobom rzadkim. 17 z tych terapii jest terapiami objętymi programami lekowymi, a 7 jest to kategoria refundacyjna apteczna. Jedna terapia to terapia o wysokim poziomie innowacyjności, finansowana w ramach Funduszu Medycznego – powiedziała na konferencji prasowej wiceminister zdrowia, Katarzyna Kacperczyk. Na listę refundacyjną od stycznia wejdzie także 10 pierwszych odpowiedników.

Reklama
Reklama

Kacperczyk dodała, że od ogłoszenia ostatniej, październikowej listy refundacyjnej Ministerstwo Zdrowia podjęło 585 decyzji o kontynuacji refundacji. – Głównie były to, jeżeli chodzi o terapie wysokospecjalistyczne, wysokokosztowe, te terapie, które zostały objęte (refundacją – red.) w 2024 r. – poinformowała wiceminister zdrowia. – Kontynuacja nie jest technicznym elementem i procesem. Jest to tak naprawdę wydanie nowej decyzji refundacyjnej dla danego leku, dla danej zaawansowanej, wysokokosztowej terapii i ona wiąże się oczywiście z zabezpieczeniem kosztów w przypadku leków agencyjnych na dwa lata, w przypadku innych leków na trzy lata. Robiliśmy to w sposób przemyślany, być może dłuższy niż zwykle, ale żeby rzeczywiście ocenić i efektywność kosztową, i skuteczność dostępnych terapii dla pacjentów – tłumaczyła.

Czytaj więcej

Więcej możliwości leczenia dla kobiet z chorobami nowotworowymi
Leki i terapie
Więcej możliwości leczenia dla kobiet z chorobami nowotworowymi

Nowe terapie w programach lekowych

Styczniowa lista obejmuje zarówno leki dobrze znane, jak i nowe generacje terapii celowanych i immunologicznych. Wśród nich znalazły się m.in. epkorytamab, brentuksymab wedotin, tislelizumab i erybulina, poszerzające możliwości leczenia chłoniaków, raka piersi, raka płuca czy nowotworów przewodu pokarmowego.

Na szczególną uwagę zasługują dwie terapie: epkorytamab i brentuksymab wedotin. Epkorytamab to nowoczesna immunoterapia, tzw. bispecyficzne przeciwciało monoklonalne, które oddziałuje na dwa białka – CD20 i CD3. Dzięki temu różni się ona od tradycyjnej chemioterapii, ale i od standardowych przeciwciał monoklonalnych. Jest to pierwsza tego typu terapia zarejestrowana w Unii Europejskiej oraz lek gotowy, dzięki czemu szybciej i prościej trafi do pacjenta. Do refundacji trafi w trzeciej linii leczenia u dorosłych.

Reklama
Reklama

Z kolei brentuksymab wedotin to nowatorska terapia ADC, czyli przeciwciało monoklonalne z lekiem cytotoksycznym, która selektywnie celuje w komórki nowotworowe. – Ma dużo lepszy profil bezpieczeństwa dla pacjentów, ponieważ ze względu na ten celowany charakter tej terapii, ale jednocześnie to, co pokazują badania kliniczne, zapewnia większą skuteczność w leczeniu chłoniaka Hodgkina – mówiła wiceminister Kacperczyk.

Choroby rzadkie: kolejne przełomy

Jednym z najważniejszych punktów styczniowej listy jest rozszerzenie dostępu do terapii w chorobach rzadkich. Refundacją objęto m.in. iptakopan w leczeniu nocnej napadowej hemoglobinurii, berotralstat w profilaktyce obrzęku naczynioruchowego oraz polisiarczan pentozanu sodu w leczeniu zespołu bolesnego pęcherza.

Na uwagę zasługuje też adzynma – pierwsza enzymatyczna terapia celująca w przyczynę wrodzonej zakrzepowej plamicy małopłytkowej. To choroba ultrarzadka, a nowa terapia zastępuje dotychczasowe leczenie oparte na plazmaferezie, oferując pacjentom bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie. Z uwagi na swoją wysoką innowacyjność lek zostanie objęty finansowaniem z Funduszu Medycznego.

Czytaj więcej

Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20
Leki i terapie
Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20 lat

SMA i nadciśnienie płucne: Polska w gronie liderów

Styczniowa lista przynosi także istotne zmiany dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. Rysdyplam, dotychczas refundowany w formie syropu, będzie dostępny również w postaci tabletek, co znacząco poprawi komfort terapii. – Polska ma jeden z bardziej rozwiniętych systemów leczenia SMA. Wprowadzenie kolejnej, wygodniejszej postaci leku wzmacnia kompleksowość opieki nad pacjentami – podkreślała wiceminister Kacperczyk.

Reklama
Reklama

Przełomem jest także objęcie refundacją sotaterceptu, nowej terapii w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Jest to ciężka, rzadka choroba, o wysokiej śmiertelności. – Objęcie sotaterceptu refundacją oznacza, że Polska dołącza do grona państw oferujących najbardziej zaawansowane leczenie nadciśnienia płucnego – oznajmiła wiceminister zdrowia.

Więcej dostępności i tańsze leczenie

Obok innowacji, styczniowe obwieszczenie mocno akcentuje zwiększanie dostępności terapii generycznych. Na listę refundacyjną trafi 10 pierwszych odpowiedników, co – jak podkreśla resort zdrowia – ma obniżyć koszty terapii i umożliwić finansowanie kolejnych nowoczesnych leków.

W refundacji aptecznej znalazł się m.in. tikagrelor, stosowany w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. 

Czytaj więcej

Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków
Leki i terapie
Krzysztof Kopeć: Czy Polska wykorzystuje potencjał krajowego sektora farmaceutycznego

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie Leki i Recepty onkologia Leki
Unia Europejska zamierza walczyć z rosnącym problemem antybiotykooporności
Leki i terapie
Sprzedaż antybiotyków na nowych zasadach. Unia Europejska pracuje nad zmianą przepisów
Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20
Leki i terapie
Pakiet farmaceutyczny. Jest porozumienie w sprawie największej reformy prawa farmaceutycznego od 20 lat
Historia lekami pisana
Leki i terapie
Historia lekami pisana
Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków
Leki i terapie
Krzysztof Kopeć: Czy Polska wykorzystuje potencjał krajowego sektora farmaceutycznego
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Zebrane interwencje podzielono na trzy duże kategorie: farmakologiczne, psychospołeczne oraz komplem
Leki i terapie
Co naprawdę działa w ADHD? Największy dotąd przegląd terapii daje jasny obraz
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama