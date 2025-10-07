Październikowa lista refundacyjna przybliża Polskę do europejskich standardów

Na październikowej liście refundacyjnej znalazło się 50 nowych terapii, w tym 22 onkologiczne. To największe w tym roku rozszerzenie dostępu do leków onkologicznych. Do tej pory, w 2025 r., pojawiło się łącznie 66 nowych leków w refundacji. – To bardzo ważne, że Ministerstwo Zdrowia kontynuuje przyjętą politykę i konsekwentnie z każdą kolejną listą refundacyjną zwiększa dostęp pacjentów do nowych terapii onkologicznych. Dzięki wprowadzanym zmianom opieka nad chorymi w Polsce coraz bardziej zbliża się do standardów obowiązujących w innych krajach europejskich – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej.

Więcej możliwości leczenia dla kobiet z chorobami nowotworowymi

Na październikowej liście refundacyjnej pojawiło się kilka terapii stosowanych w leczeniu nowotworów kobiecych. Wśród najważniejszych decyzji refundacyjnych, jak wskazuje Fundacja OnkoCafe, jest objęcie refundacją rybocyklibu, czyli leku stosowanego w terapii wczesnego hormonozależnego raka piersi (HR+/HER2-). – Dzięki poszerzeniu dostępu do nowoczesnych terapii, w tym do rybocyklibu oraz podwójnej blokady HER2 w formie podskórnej, leczenie raka piersi w Polsce staje się coraz bardziej zgodne z europejskimi standardami – mówi dr Katarzyna Pogoda, przewodnicząca Sekcji raka piersi Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Rybocyklib znacząco zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i będzie dostępny dla szerokiej grupy pacjentek, w tym dla tych z przerzutami do węzłów chłonnych oraz z wysokim ryzykiem nawrotu. Jak zaznacza Anna Kupiecka, decyzja refundacyjna nie tylko zwiększa skuteczność leczenia, ale także daje kobietom poczucie bezpieczeństwa po zakończeniu terapii.

Znaczące zmiany dotyczą również pacjentek z rakiem jajnika, jajowodu, otrzewnej czy szyjki macicy. Od października refundacją objęto mirwetuksymab sorawtanzyny stosowany w leczeniu nabłonkowego raka jajnika, jajowodu oraz otrzewnej oraz pembrolizumab stosowany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy. W leczeniu zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium pojawiły się trzy nowe opcje – pembrolizumab, durwalumab oraz terapia skojarzona będąca połączeniem durwalumabu i olaparybu.