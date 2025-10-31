Apteki coraz droższe i coraz dalej od pacjenta

Aktualizacja: 02.11.2025 17:04 Publikacja: 31.10.2025 18:29
Apteki są często pierwszym miejscem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. To tam chorzy szukają porady, recepty farmaceutycznej czy podstawowych leków. Dlatego – jak podkreślono w raporcie – gęsta i równomierna sieć aptek to nie luksus, ale strategiczny element bezpieczeństwa zdrowotnego. Braki w dostępności aptek przekładają się bezpośrednio na gorsze wyniki zdrowotne, szczególnie u osób starszych i przewlekle chorych.
Na koniec 2024 r. w Polsce działało 11,2 tysiąca aptek ogólnodostępnych, czyli o 2,3 tys. mniej niż w 2017 r. To największy spadek w całej Unii Europejskiej. 520 gmin nie ma żadnej apteki, a w 800 jest tylko jedna. „W efekcie setki tysięcy obywateli musi pokonywać znaczne odległości, by uzyskać dostęp do podstawowych leków, a znalezienie apteki oferującej wysoką dostępność oraz przystępne ceny jest jeszcze trudniejsze” – czytamy w raporcie. Jego autorzy zwracają uwagę, że sytuacja ta jest szczególnie trudna dla osób starszych oraz przewlekle chorych, czyli około 2-3 mln osób w Polsce.
Według autorów raportu za załamanie dostępności mają odpowiać przepisy wprowadzone w 2017 r., znane jako „Apteka dla Aptekarza”. Zgodnie z nimi, nową aptekę może otworzyć tylko farmaceuta, a dodatkowo obowiązują tzw. kryteria demograficzno-geograficzne – co najmniej 3 tys. mieszkańców na jedną aptekę i minimum 500-1000 metrów odległości między placówkami. W zamyśle miało to chronić małe, rodzinne apteki przed dużymi sieciami. W praktyce – zablokowało rozwój całej branży.
„Rynek został zamrożony. W wielu gminach powstały lokalne monopole, a ceny leków poszybowały w górę” – wskazano w raporcie.
Fundacja ocenia, że ograniczona konkurencja ma bezpośrednie skutki ekonomiczne. Między 2019 a 2024 r. średnia cena leku pełnopłatnego wzrosła o 67,8 proc. (z 25,73 zł do 43,16 zł), a w samym 2024 r. o blisko 12 proc., podczas gdy inflacja ogólna wyniosła 3,6 proc. „Oznacza to, że w ostatnim roku leki drożały ponad trzykrotnie szybciej niż średni poziom cen w gospodarce” – podkreślono w publikacji.
Tam, gdzie działa tylko jedna apteka, pacjenci płacą znacznie więcej. Badanie Fundacji Forum Konsumentów wykazało, że koszyk pięciu popularnych leków (m.in. silnie przeciwbólowego oraz zawierającego mleczan magnezu dwuwodnego), był w takich miejscowościach o 31 proc. droższy niż w Warszawie. W skrajnych przypadkach różnice sięgały nawet 120 proc. Średnia wartość koszyka leków w gminach z jedną apteką wyniosła 175,54 zł, w Warszawie – 133,85 zł.
Wyniki raportu wskazują też na różnice między typami aptek. Te sieciowe oferują leki średnio 17 proc. taniej niż indywidualne. Średni koszt koszyka w sieci to 141,60 zł, w aptekach indywidualnych – 165,43 zł – wskazano w publikacji.
Jeszcze bardziej korzystne mają być zakupy w Internecie. Apteki online są średnio o 31 proc. tańsze od stacjonarnych. Średni koszyk pięciu popularnych leków kosztował w aptekach tradycyjnych 153,21 zł, a online 116,72 zł. Najtańsza apteka oferowała go za 100,78 zł, podczas gdy najdroższa stacjonarna – za 197,95 zł.
Różnice cen to nie wszystko. W aptekach sieciowych odnotowano tylko jeden przypadek braku leku, a w indywidualnych aż 17. W 100 proc. aptek sieciowych obecny był magister farmacji, natomiast w co trzeciej indywidualnej aptece go brakowało, mimo że prawo tego wymaga.
W badaniu jakości obsługi metodą „tajemniczego klienta” apteki sieciowe uzyskały lepsze oceny we wszystkich trzech kategoriach: profesjonalizm personelu – 4,52 (sieciowe) wobec 4,10 (indywidualne), uprzejmość – 4,62 wobec 4,24 oraz wygląd apteki 4,48 versus 3,69.
Audytorzy podkreślali różnice w estetyce i standardach obsługi. W sieciach są one ujednolicone i lepiej kontrolowane, w indywidualnych aptekach często zależą od właściciela – wynika z badania.
Autorzy raportu wskazują, że polski rynek apteczny wymaga liberalizacji. W krajach takich jak Włochy, Irlandia czy Wielka Brytania otwarcie rynku doprowadziło do większej liczby aptek, niższych cen i lepszej dostępności usług. W Polsce kierunek był odwrotny – coraz mniej aptek, coraz wyższe ceny i coraz większe nierówności.
